Nel fine settimana dal 18 al 19 maggio 2019, la Luna passerà dallo Scorpione al segno del Sagittario, dove si troverà anche Giove, mentre il Nodo Lunare con Marte stazioneranno in Cancro. Urano, Mercurio, Venere e il Sole si troveranno nei gradi del Toro.

Plutone con Saturno permarranno nel segno del Capricorno, con Nettuno stabile in Pesci. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Weekend galante per il Toro

Ariete: attriti lavorativi. Le dissonanze planetarie di sabato e domenica potrebbero portare qualche insidia nell'ambito lavorativo dei nativi. Sarà bene che evitino qualunque discussione con capi e colleghi.

Toro: galanti. Il fine settimana grazie ai copiosi favori astrali renderà con ogni probabilità i nati del segno in vena di galanterie, con grande soddisfazione del partner.

Oroscopo weekend 18-19 maggio: Gemelli frizzanti, Sagittario galvanizzato, shopping per la Bilancia.

Gemelli: frizzanti. Weekend brioso, nel quale i nati Gemelli saranno inclini al divertimento, sia che si tratti di uscite spensierate con gli amici di sempre, che di cene galanti con l'amato bene. Lavoro in secondo piano.

Cancro: contrasti amorosi. Il periodo burrascoso sul fronte sentimentale non accenna a placarsi e il fine settimana non farà eccezione. Domenica nervosa: sarà bene scegliere il relax.

Shopping per la Bilancia

Leone: amore flop.

Alcuni contrasti planetari renderanno con tutta probabilità instabili i rapporti amorosi, innescando litigi e incomprensioni per futilità. Fortunatamente il weekend risulterà favorevole ai lavoratori autonomi.

Vergine: apatici. Sebbene le posizioni astrologiche nel loro elemento, i nativi potrebbero accusare un calo di energie e divenire di conseguenza apatici nello svolgimento delle incombenze quotidiane.

Bilancia: shopping. Amore e lavoro potrebbero destare qualche preoccupazione, dunque il focus dei nati Bilancia sarà improntato sugli acquisti.

Non sarà importante la cifra spesa, quanto la soddisfazione che genererà l'acquisto.

Scorpione: puntigliosi. Fine settimana nel quale i nati del segno saranno probabilmente pungenti nelle dichiarazioni in quanto ogni fatto o persona passerà sotto il loro radar e la critica sarà quasi scontata.

Sagittario deciso

Sagittario: galvanizzati. Il duetto planetario Luna-Giove nel loro segno regalerà con ogni probabilità una domenica fatta di soddisfazioni, sia morali che economiche, specialmente in ambito lavorativo.

Capricorno: incontentabili. Anche se molti astri saranno benevoli nei loro confronti, i nati Capricorno potrebbero non accontentarsi delle faccende presenti.

Acquario: relax. Le posizioni astrali neutrali non doneranno alcuna novità di spessore ai nati del segno, dunque sarà bene che scelgano di optare per il relax in questo fine settimana.

Pesci: ancorati al passato. Nostalgia e malinconia potrebbero essere le compagne del weekend nativo, in quanto i pensieri che affolleranno le loro menti saranno con ogni probabilità orientate verso questioni amorose con epilogo negativo.