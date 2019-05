L'Oroscopo settimanale dal 20 al 26 maggio 2019 è pronto a dare lustro a previsioni, voti e classifica interessante i prossimi sette giorni in calendario. Ansiosi di scoprire come sarà l'Astrologia nei confronti del vostro segno zodiacale? A tenere alta l'attenzione come di consueto, il risultato delle analisi astrali, quest'oggi applicate agli ultimi sei segni, ovviamente valutati in base alla bontà delle proprie effemeridi.

Pubblicità

Pubblicità

In questo caso quindi andremo a fare "le pulci" alla penultima settimana dell'attuale mese impostandola in esclusiva in direzione dei soli Bilancia, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Certamente, come si evince già dal titolo di apertura, è prevista una settimana 'alla grande' per i Pesci (voto 9), seguiti a ruota da quelli del Capricorno (voto 8) e a seguire tutti gli altri. Bene, andiamo pure subito a incominciare, scoprendo insieme a voi lettori cosa ci porterà di interessante il periodo, come al solito dettagliatamente descritto nelle nostre completissime analisi astrologiche.

L'oroscopo dal 20 al 26 maggio: Pesci tra i migliori della settimana

Ricordiamo che dopo l'appuntamento con le previsioni da lunedì 20 a domenica 26 è pronta per essere visionata la classifica settimanale completa per tutti i dodici segni.

Pagelle, predizioni e stelle della settimana

Bilancia: voto 6. Settimana decisamente poco avvincente per voi Bilancia, tuttavia non da denigrare troppo. Infatti, di questi tempi c'è chi sta peggio, quindi consolatevi nell'attesa di tempi senz'altro migliori, ok? Intanto diciamo che il periodo sarà diviso in due parti: la parte iniziale sicuramente poco positiva ma con finale discreto, decisamente in ripresa.

Pubblicità

Andiamo a svelare le vostre stelline giorno per giorno:

★★★★★ mercoledì 22, sabato 25 maggio;

★★★★ martedì 21, giovedì 23, domenica 26;

★★★ venerdì 24 maggio;

★★ lunedì 20 maggio 2019.

Scorpione: voto 6. In base a quello che è stato riscontrato dalle effemeridi del periodo, il vostro cielo astrale annuncia sette giornate decisamente poco performanti in termini di fortuna (ovviamente parlando in generale). Diciamo pure che saranno solo due le giornate migliori, quelle appunto del prossimo giovedì 23 e domenica 26 maggio.

Vediamo di fare una valutazione alle restanti giornate passando al setaccio la qualità delle stelline applicate al periodo. A seguire il resoconto di vostra competenza:

★★★★★ giovedì 23, domenica 26;

★★★★ lunedì 20, venerdì 24, sabato 25;

★★★ martedì 21 maggio;

★★ mercoledì 22 maggio 2019.

Sagittario: voto 6. Anche per voi del Sagittario, come del resto annunciato anche ai precedenti due segni visti poc'anzi, il periodo si presume possa essere abbastanza lento.

Pubblicità

Spicca la mancanza della 'top del giorno' e quasi tutto il resto sarà incentrato su fasi alterne. Tenete d'occhio in particolar modo il prossimo weekend: sabato e domenica è consigliabile tenere una guardia attenta e una concentrazione ai massimi livelli. Regolatevi di conseguenza per gli altri giorni. Ansiosi di scoprire maggiori dettagli? Bene, a seguire le stelline giornaliere:

★★★★★ lunedì 20, martedì 21 maggio;

★★★★ mercoledì 22, giovedì 23, venerdì 24 maggio;

★★★ domenica 26 maggio;

★★ sabato 25 maggio.

Capricorno: voto 8.

Pubblicità

Ottimo il frangente in arrivo per voi Capricorno, messo quest'oggi sotto osservazione dalle previsioni della settimana. Ad esclusione della parte finale, venerdì e sabato non saranno ideali per 'fare' o 'disfare', la partenza sarà davvero eccezionale grazie all'ingresso della Luna in Capricorno. Per il resto del periodo avrete buone o discrete giornate su cui far conto. Vediamo di capire meglio come regolarsi dando un'occhiata alle stelline giornaliere seguenti:

Top del giorno martedì 21 maggio - Luna nel segno;

martedì 21 maggio - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 20, mercoledì 22, domenica 26;

★★★★ giovedì 23 maggio;

★★★ venerdì 24 maggio;

★★ sabato 25 maggio 2019.

Acquario: voto 7. Questa settimana partirà subito in affanno con due giornate segnalate come negative purtroppo. Tranquilli, l'arrivo della Luna in Acquario prevista giovedì 23 sarà davvero ottima, da sfruttare sia in campo sentimentale che in famiglia o nelle amicizie. Molti di voi Acquario, forse, si sarebbero aspettati qualcosina in più, vero? Purtroppo questi sono i vostri astri e per il momento vi dovete accontentare. Prendete pure nota di come saranno i prossimi sette giorni, secondo il calendario seguente:

Top del giorno giovedì 23 maggio - Luna nel segno;

giovedì 23 maggio - Luna nel segno; ★★★★★ venerdì 24, sabato 25;

★★★★ mercoledì 22, domenica 26;

★★★ lunedì 20 maggio;

★★ martedì 21 maggio.

Pesci: voto 9. I prossimi sette giorni avranno un impatto certamente positivo sulla generale quotidianità. Evento di spicco nel periodo, l'ingresso nel vostro segno di una performante Luna in Pesci, certamente di supporto e decisiva in molte questioni sentimentali. A parte il giovedì centrale, tutti i restanti giorni si annunciano da buoni a eccellenti, come potete vedere dalle stelline settimanali poste a seguire:

Top del giorno domenica 26 maggio - Luna nel segno;

domenica 26 maggio - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 21, mercoledì 22 e venerdì 24;

★★★★ lunedì 20 e sabato 25;

★★★ giovedì 23 maggio.

La classifica di questa settimana (completa)

Pronta da 'divorare', la nuova ed esclusiva classifica della settimana impostata su tutti i dodici segni. Studiata e messa in atto nell'oroscopo da lunedì 20 a domenica 26 maggio, la stessa risulta essere un potente strumento in grado di diagnosticare la bontà o meno del periodo in esame, ovviamente a disposizione di voi lettori. Prima di passare ai dettagli, d'obbligo dare una breve infarinatura della situazione generale: nel periodo osserveremo l'ingresso della Luna in Capricorno, poi in Acquario ed infine in Pesci. A destare attesa e curiosità, soprattutto per il segno direttamente interessato, i transiti astrali relativi a Sole e Mercurio, entrambi con destinazione il comparto dei Gemelli. In questo caso è abbastanza facile intuire che il segno al "top" della prossima settimana sarà Gemelli (voto 10); chiude la scaletta il Toro (voto 5). Andiamo a scoprire il resto della formazione:

1° posto Gemelli, voto 10 segno al "top della settimana";

segno al "top della settimana"; 2° posto Pesci, voto 9;

3° posto Ariete, Vergine e Capricorno, voto 8;

4° posto Leone e Acquario, voto 7;

5° posto Cancro, Bilancia, Scorpione e Sagittario, voto 6;

6° posto Toro, voto 5.

l report zodiacale con target la penultima settimana dell'attuale mese di maggio termina qui. Se vi piace in nostro modo di interpretare le stelle e la passione che abbiamo messo nel descrivere dettagliatamente l'oroscopo della settimana dal 20 al 26 maggio, vi esortiamo a non mancare il prossimo appuntamento con le previsioni, la classifica e le stelle giornaliere inerenti al periodo a cavallo tra il 27 maggio e il 2 giugno.