Martedì 14 maggio 2019, Sole, Urano e Mercurio transiteranno in Toro, mentre la Luna si troverà nell'orbita della Vergine. Nettuno rimarrà stabile in Pesci e Plutone con Saturno permarranno in Capricorno. Giove sarà nei gradi del Sagittario e il Nodo Lunare si troverà in Cancro. Marte sarà nel segno dei Gemelli e Venere in Ariete. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Ariete: confusi. Gli Astri odierni tenderanno ad appannare le idee dei nativi, rendendoli inclini alla confusione durante lo svolgimento delle faccende pratiche. Sera di probabili discussioni amorose.

Toro: viaggi romantici. Una volta tanto l'ambiente lavorativo non sarà il focus principale dei nati Toro, che con tutta probabilità dedicheranno più attenzioni all'amato bene, organizzando anche un breve viaggio nel weekend.

Oroscopo martedì 14 maggio 2019: shopping per i Pesci, viaggi in vista per il Toro, umore flop per lo Scorpione

Gemelli: divergenze amorose. Le numerose dissonanze planetarie potrebbero rendere instabili i rapporti affettivi dei nati del segno. Sarà bene che questi evitino discussioni per futili motivi, ingoiando qualche rospo se necessario.

Cancro: attenti. Martedì in cui i nativi farebbero bene a osservare più che agire, sia in ambito amoroso che lavorativo, meditando attentamente sulle prossime mosse da portare a termine.

I nati Leone probabilmente sceglieranno di dedicarsi al partner e ai figli, mettendo da parte le questioni lavorative.

Vergine: stacanovisti. Le posizioni planetarie doneranno un bottino energetico degno di nota e i nati del segno sceglieranno con ogni probabilità di indirizzarlo verso l'ambito lavorativo, specialmente quelli che operano alle dipendenze altrui.

Bilancia: gelosie. Le relazioni di coppia potrebbero subire una brusca frenata a causa della gelosia che i nati Bilancia avranno verso l'amato bene.

Aspettare qualche giorno sarà la mossa migliore.

Scorpione: umore flop. Le forze astrologiche saranno poco generose verso i nativi. Amore in secondo piano.

Sagittario: favorito l'amore. Affetti e affini regaleranno belle soddisfazioni ai nati del segno questo martedì. Meno floride le previsioni per il fronte lavorativo: l'ambiente in cui operano i nativi potrebbe risultare oltremodo nervoso.

Capricorno: sinceri. Il focus dei nativi sarà la schiettezza in tutti gli ambiti, specialmente in quello amoroso.

Il partner potrebbe sorprendersi delle loro affermazioni, in quanto scoprirà nuovi lati caratteriali.

Acquario: cocciuti. Il periodo di 'ricostruzione' in ambito lavorativo non sembra volersi arrestare e i nativi potrebbero risultare molto determinati, sebbene le circostanze li vorrebbero più inclini al compromesso.

Pesci: shopping. Le dissonanze planetarie porteranno i nati del segno verso un acquisto esoso. Il rischio però sarà che spendano più di quanto le casse gli consentano al momento.