L'Oroscopo di martedì approfondisce la sfera sentimentale e quella lavorativa con emotività e concretezza, complice anche la Luna posizionata in Vergine che elargisce i suoi influssi sensibili e benefici. Le seguenti previsioni astrali diventano così ricche di sorprese sensazionali.

L'oroscopo di martedì

Ariete: lasciatevi andare all'amore, vivendolo con semplicità e slancio. La Luna dal domicilio della Vergine innesca una certa conflittualità nel vivere le sensazioni amorose, collegando la sensualità e il vostro bisogno di sicurezza ai ricordi materni. In ambito lavorativo, riscontrerete una certa difficoltà nei confronti dei colleghi.

Toro: Luna e Urano si impegnano a sconvolgere la vostra vita, facilitando l'attuazione di eventi improvvisi che toccano la vostra emotività e la sfera privata.

L'oroscopo di domani martedì segno per segno.

Avvertirete un senso di insoddisfazione, poiché appurerete che le emozioni non sono in linea con i vostri desideri. Che sia sul piano lavorativo o in amore, avete bisogno di emancipazione e ve la prenderete con prepotenza.

Gemelli: le difficoltà nel lavoro arriveranno una dietro l'altra, ma in compenso potrete contare sull'energia di Marte che vi spinge all'azione, contrastando le avversità in modo brillante. In ambito affettivo, Venere in sestile vi garantisce amore.

Cancro: oggi avrete molte idee da mettere in pratica nel lavoro, grazie alla sensibilità e intuizione conferitevi dall'astro lunare posizionato in Vergine. Solo cercate di capire bene quale progetto necessita delle opportune priorità, puntando le vostre energie verso un'unica meta. Di ritorno a casa non trascurate gli affetti.

Leone: Giove e Venere in trigono vi assicurano benessere e fortuna, ma Urano e Mercurio in opposizione vi disturbano, creando nervosismi e un'eccessiva ostinazione che vi impedisce di vedere una situazione nella sua chiara realtà.

Non ostinatevi troppo nel portare avanti le vostre opinioni, ma cercate un approfondimento obiettivo delle situazioni. Occhio alle spese eccessive.

Vergine: la Luna, ospite nel vostro cielo, vi garantisce buona forma fisica e ottime opportunità in ambito lavorativo. La vostra simpatia e competenza vi procurerà riconoscimenti positivi e in amore riuscirete ad equilibrare al meglio sensibilità e razionalità.

Previsioni astrali fortunate dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: sarà difficile per gli altri penetrare nel vostro animo, poiché sarete molto chiusi in voi stessi.

Questa riflessione potrebbe portarvi a rivalutare alcune sfere della vostra vita, spetta a voi decidere quali modificare per raggiungere la felicità.

Scorpione: Nettuno, in trigono rispetto al vostro cielo, vi offre la possibilità di crescere e di trasformare la vostra vita in modo sublime e profondo. Non ci saranno 'se' o 'ma', piuttosto cercate di decidere quando attuare queste trasformazioni, captando il momento giusto e cogliendolo al volo.

Sagittario: Giove e la sua volontà di espandere il suo principio di crescita e di benessere si fa sentire per voi amici del Sagittario, ma risente dell'opposizione di Marte che brucia queste pulsioni, creando tensioni emotive difficili da sostenere.

Sarà Plutone che riporterà a galla i doveri di ciascun pianeta, invitandovi a correggere alcune abitudini sbagliate.

Capricorno: Saturno incrocia le sue energie con una Venere molto razionale: potreste sentire il bisogno di isolarvi, allontanandovi per un po' dalle persone care per riflettere. Attenzione a non deprimervi per via di questa solitudine e di non farvi opinioni sbagliate sulle persone che vi circondano.

Acquario: avvertirete alcuni problemi finanziari che vi buttano un po' giù di morale, ma non avvilitevi, sicuramente riuscirete a ridimensionare le spese e ad adattarvi, bilanciando le entrate con le uscite. Alti e bassi in amore, potreste essere delusi per non aver ottenuto le risposte che aspettavate.

Pesci: equilibrate bene la vostra sensualità. In ambito lavorativo, potreste avere delle noie e non essere retribuiti come meritate. Attenzione ai pettegolezzi da parte dei colleghi.