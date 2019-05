Giovedì 2 maggio 2019 la Luna, il Sole e Urano si troveranno nel segno del Toro, mentre Venere e Mercurio nei gradi dell'Ariete. Plutone e Saturno stabili in Capricorno, con Giove che stazionerà in Sagittario. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni.

Toro risoluto

Ariete: confusi. Le posizioni astrali poco concilianti potrebbero appannare l'acume dei nativi, rendendoli confusi, specialmente in ambito amoroso. Lavoro in secondo piano.

Toro: intraprendenti. L'appoggio planetario di Sole e Luna donerà grinta e determinazione ai nati Toro, che con ogni probabilità si dedicheranno alle faccende lavorative, ricavandone copiose soddisfazioni.

Gemelli: briosi. Gli astri regaleranno un bottino energetico ai nati del segno, che di conseguenza si sentirano probabilmente pieni di voglia di fare. Il loro brio si noterà maggiormente nelle relazioni amorose.

Cancro: nervosi. Posizioni astrologiche decisamente sfavorevoli questo giovedì per i nati del segno. Il nervosismo potrebbe presentarsi più volte durante la giornata, ma sarà bene non discutere con nessuno.

Bilancia chiacchierona

Leone: meglio l'amore che il lavoro. I pianeti risulteranno concilianti più nell'ambito amoroso che in quello lavorativo, dove i nativi potrebbero avvertire una certa apatia da parte di alcuni colleghi.

Bilancia: chiacchieroni. Giovedì in cui i nati Bilancia potrebbero optare di scegliere come 'valvola di sfogo' le chiacchiere, macinando discorsi su discorsi sino a tarda sera.

Vergine: determinati. Grazie alle posizioni favorevoli del Sole, i nati del segno saranno con ogni probabilità più determinati che mai a far avanzare i loro progetti in essere.

Scorpione: effetto domino. Faranno bene a misurare parole e gesti, perchè potrebbero inaspettatamente innescare un effetto domino sul loro conto, con pettegolezzi e accuse non motivate.

Attriti per Pesci

Sagittario: contrasti amorosi. Le numerose dissonanze planetarie odierne potrebbero rendere nervosi i rapporti amorosi all'interno del focolare domestico. Lavoro altalenante.

Capricorno: distratti. Mercurio sfavorevole renderà difficile la concentrazione ai nati Capricorno, che farebbero bene a procrastinare ogni questione pratica del giovedì a data da destinarsi.

Acquario: shopping. Le ultime entrate faranno decidere probabilmente ai nativi di dedicarsi allo shopping con partner e figli.

Gli acquisti potrebbero essere copiosi, ma, dato il periodo florido potranno permetterselo.

Pesci: lavoro flop. Giovedì in cui i nativi potrebbero inaspettatamente trovarsi in un ambiente di lavoro nervoso e poco fruttuoso. Sarà bene che non si lascino prendere dallo sconforto e aspettino pazientemente i giorni successivi, quando la situazione si normalizzerà.