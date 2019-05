La settimana dal 27 maggio al 2 giugno 'regalerà' una sensazione di freschezza e benessere a Gemelli e Sagittario, rendendoli romantici con il partner. I nativi del Leone invece saranno molto impegnati, mentre sarà una settimana di cambiamenti per l'Acquario.

Nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo della settimana dal 27 maggio al 2 giugno.

Oroscopo settimanale dal 27 maggio al 2 giugno 2019

Ariete: sarete parecchio confusi durante questa settimana, in quanto tutto ciò che farete o vedrete vi sembrerà sbagliato. Questo vi terrà distratti al lavoro e in amore la vostra relazione subirà una battuta d'arresto. Cercate di riprendervi e concentrarvi. Voto - 6,5.

Toro: sarete più tranquilli rispetto alla settimana precedente.

Tuttavia sarete carichi di lavoro da portare a termine, anche se la cosa non vi preoccuperà più di tanto. La vostra calma inoltre beneficerà sulla vostra relazione di coppia, che procederà regolarmente questa settimana. Voto - 8.

Gemelli: l'aria d'estate si fa sentire e questo vi porterà allegria durante la settimana. Infatti la vostra relazione di coppia procederà alla grande, mentre il lavoro potrebbe crearvi qualche grattacapo. Voto - 7.

Cancro: sarete particolarmente agguerriti al lavoro per accaparrarvi le migliori offerte e incrementare i vostri guadagni.

Questo potrebbe causare nervosismo e malumore nei confronti di chi vi sta vicino. Voto - 6.

Leone: sarete concentrati più sul lavoro che in amore durante la settimana, anche se lo state facendo a fin di bene per avere qualche entrata in più e poter regalare alla vostra anima gemella qualcosa di speciale. Voto - 7,5.

Vergine: avrete degli attriti lavorativi durante la settimana, in quanto i vostri colleghi non saranno soddisfatti degli incarichi che porterete a termine.

Cercate di imparare dai vostri errori e lavorare con più impegno. Voto - 6,5.

Bilancia: vi sembrerà che le vostre finanze stiano calando durante la settimana e per rimediare deciderete di fare gli straordinari per riuscire a portare a casa qualche soldo in più. Questo però potrebbe influire negativamente sulla vostra relazione di coppia. Voto - 6,5.

Scorpione: la prima parte della settimana andrà via senza troppi problemi, mentre la seconda metà potrebbe crearvi dei problemi al lavoro che potrete risolvere solo grazie alla consulenza del vostro partner.

Voto - 7.

Sagittario: il partner sarà la sola cosa a cui penserete durante la settimana. Questo vi permetterà di passare delle romantiche serate in compagnia dell'amato bene, che miglioreranno il vostro umore e vi faranno passare delle giornate molto produttive. Voto - 8.

Capricorno: la vostra insaziabile voglia di denaro porterà a qualche litigio sia con i colleghi che con il vostro partner. Cercate di accontentarvi di quello che avete. Voto - 6.

Acquario: settimana di cambiamenti per i nativi del segno, in quanto al lavoro potreste essere trasferiti e questo causerà in voi del malumore che si espanderà anche nella vostra relazione di coppia.

Voto - 6.

Pesci: sarete nervosi durante questa settimana. Questa situazione non creerà particolari problemi al lavoro: sarete produttivi più del solito. Voto - 7.