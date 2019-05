Martedì 28 maggio 2019 troviamo la Luna e Nettuno nel segno dei Pesci mentre Plutone e Saturno si troveranno nel Capricorno. Giove continuerà il suo moto in Sagittario ed Urano assieme a Venere saranno sui gradi del segno del Toro. Marte e il Nodo Lunare si troverà nel segno del Cancro. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Ariete nervoso

Ariete: nervosi. L'ambito amoroso potrebbe essere il più bersagliato in questa giornata dato, principalmente, il nervosismo che aleggerà tra la coppia. Soddisfazioni maggiori in ambito lavorativo.

Toro: cambio di rotta. Astri benevoli che potrebbero mettere d'improvviso sul cammino dei nativi una novità o un'opportunità interessante. Sceglierla potrebbe comportare, con ogni probabilità, qualche cambiamento nella quotidianità.

Gemelli: briosi.

I nati del segno avranno probabilmente molta voglia di fare e comunicare in questa giornata, specialmente nei nuovi ambienti che frequenteranno. Qualche attrito amoroso nelle ore serali.

Cancro: routine. Senzà infamia né lode potrebbe scorrere questo martedì per i nati Cancro dove la routine prenderà il sopravvento. Dedicarsi ad un hobby nei momenti liberi li rilasserà.

Vergine perplessa

Leone: tenaci. Forza energetica e determinazione non dovrebbero mancare quest'oggi per i nativi che affronteranno le avversità, seppur poche, con piglio deciso.



Vergine: perplessi. Martedì in cui i nati del segno potrebbero pagare le conseguenze di vecchie azioni compiute in ambito lavorativo. Un capo o collega che non ha dimenticato potrebbe metterli di fronte al misfatto.

Bilancia: serenità amorosa. Dopo un periodo burrascoso per le faccende di cuore ecco che questa giornata si presenta decisamente più serena ed i nati Bilancia, con tutta probabilità, godranno dell'affetto incondizionato dell'amato bene.

Scorpione: lavoro flop. L'ambito lavorativo potrebbe essere quello più bersagliato in quanto il rapporto coi colleghi potrebbe improvvisamente raffreddarsi senza alcuna motivazione evidente. Chiarimenti da evitare al momento.

Sagittario energico

Sagittario: energici. Il sostegno di Giove oggi potrebbe risultare ancora più determinante perchè donerà ai nativi una carica energetica maggiore del solito per affrontare qualsiasi ostacolo. Amore in secondo piano.

Capricorno: incontentabili. Sebbene le posizioni astrologiche risulteranno concilianti i nati del segno potrebbero non accontentarsi di tale positività e divenire incontentabili, specialmente in ambito amoroso.

Acquario: famiglia d'origine. I nati Acquario avranno il focus sulla famiglia originaria perchè sarà chiesto il loro supporto. L'aiuto che doneranno sarà ricompensato in termini di soddisfazioni morali.

Pesci: distratti. L'appannamento provocato dalla dissonanza di Mercurio renderà, con ogni probabilità, i nativi inclini alle distrazioni durante lo svolgimento delle incombenze pratiche.