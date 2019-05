L'Oroscopo dell'amore per i single è ricco di sorprese e incita ciascun simbolo zodiacale a osare nei confronti dell'amore. Le seguenti previsioni astrali di mercoledì promettono grandi cambiamenti.

Novità stellari nell'oroscopo dell'amore

Ariete: lo spirito d'iniziativa non vi manca di certo con la Luna ospite del vostro cielo e sarete molto affascinanti e intuitivi.

La vostra spiccata capacità intellettiva vi farà "fiutare" l'amore, scovandolo con sensibilità e diplomazia. Mercurio vi è garante di buone notizie.

Toro: se fino a ora non siete riusciti a ottenere un incontro giusto, quello che vi potrebbe cambiare la vita, Venere nel vostro cielo vi promette nuovi appuntamenti. Urano innesca un desiderio di affetto che vi spinge a uscire fuori dagli schemi ordinari, quindi approfittate di questi cambiamenti con fiducia in voi stessi.

Gemelli: esaminando a fondo il vostro stato emozionale, lo comunicherete anche agli altri e trascinerete interi gruppi di amici, grazie a questa intuizione che si combina a una forte empatia. Tutti presi dai problemi degli altri, non perdete però di vista la vostra situazione amorosa, che va coltivata.

Cancro: siete molto irritati da un influsso lunare in quadratura che mette in gioco le vostre energie marziane, provocando un'eccessiva irascibilità.

Sentite il bisogno di rispondere alle sfide amorose con slancio ma non siate avventati, i transiti planetari vi consigliano prudenza.

Leone: una Venere in quadratura si fa sentire da voi amici del Leone e rende molto difficili le relazioni iniziali. La Luna però vi è favorevole e vi rende più emotivi e sensibili agli affetti, anche se Urano dal domicilio del Toro non permette che sarà più tutto come prima.

Vergine: piuttosto che aprire il vostro cuore alle nuove storie, preferite approfondire amicizie avvincenti e molto profonde. Forse avete paura delle esperienze passate, paura di sbagliare, ma se davvero vi interessa questa persona non lasciatevela scappare.

Le opportunità del cuore nelle previsioni astrali di mercoledì

Bilancia: apparite molto lunatici e indisciplinati nei confronti delle nuove opportunità amorose. Il Sole della vostra casa astrologica viene adombrato da una Luna in opposizione e potreste manifestare un atteggiamento altalenante che non fa "volare" le nuove storie. Che ne dite di approfondire bene il tutto?

Scorpione: cercate di aprirvi di più alle opportunità amorose che si presentano improvvise, spesso vi chiudete a riccio e vi precludete alcune possibilità allettanti.

Va bene la diplomazia, ma osate, altrimenti non saprete mai cosa vi riserva il futuro.

Sagittario: siete troppo sensibili e dubbiosi nei confronti dei sentimenti che provate, allora che ne dite di riordinare un po' le idee riflettendo su ciò che desiderate e ciò che vi aspettate dall'amore?

Capricorno: la vostra affettività diventa problematica con l'astro lunare in quadratura a Saturno e le nuove storie amorose potrebbero mettervi in crisi. Potreste accorgervi che un corteggiatore è interessato a voi solo per un motivo di interesse economico, quindi prima di aprire il vostro cuore, valutate bene chi vi sta di fronte.

Acquario: il sottile incrocio dell'astro saturniano con la Luna vi scombussola emotivamente, squilibrando il rapporto tra piacere e sofferenza. Dovrete superare questa crisi momentanea, bilanciando il vostro inconscio e compensando il "fare" con l' "essere".

Pesci: sta per succedere qualcosa di magnifico nella vostra vita sentimentale e le occasioni romantiche per voi amici dei Pesci non mancheranno con Venere e Luna favorevoli. Si avvicina un incontro sensazionale a cui non potrete dire di no.