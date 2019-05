Mercoledì 29 maggio 2019, la Luna si troverà in Ariete e Giove in Sagittario. Plutone e Saturno proseguiranno lo stazionamento nel segno del Capricorno, come Urano e Venere, che permarranno in Toro. Sole e Mercurio si troveranno nel segno dei Gemelli mentre il Nodo Lunare con Marte saranno in Cancro. Nettuno sarà stabile nel segno dei Pesci. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Toro triste

Ariete: iracondi. La Luna nel loro segno andrà a scontrarsi coi molti pianeti opposti e ciò accentuerà probabilmente il nervosismo dei nati Ariete, rendendoli particolarmente iracondi, specialmente verso gli affetti più cari.

Toro: umore flop. Malgrado il supporto venusiano, i nati del segno potrebbero accusare un calo d'umore dalla tarda mattinata di domani. Sarà bene che si dedichino al relax, lavoro permettendo.

Gemelli: attriti amorosi.

Astri poco concilianti, che renderanno con ogni probabilità instabili i rapporti amorosi . Discussioni nate per futilità saranno da evitare, così da non inasprire ulteriormente il rapporto.

Cancro: lavoro top. Mercoledì in cui i nati Cancro potranno assaporare il piacere della tranquillità in ambito lavorativo, quella che mancava da un bel po'. Tale serenità permetterà loro di lavorare meglio.

Shopping per la Bilancia

Leone: attendisti. Giornata priva di avvenimenti, ma che potrebbe risultare il preludio di novità che avverranno nei giorni seguenti.

I nati Leone sapranno attendere con molta pazienza.

Vergine: fiacchi. Gli Astri doneranno uno scarno bottino energetico ai nati Vergine, rendendoli probabilmente fiacchi e con un velo di apatia nello svolgimento delle faccende pratiche. Amore in secondo piano.

Bilancia: shopping. Il focus dei nativi sarà indirizzato verso gli acquisti. Da soli, col partner o con gli amici decideranno di permettersi quel nuovo capo d'abbigliamento tanto agognato.

Scorpione: taciturni. Poca la voglia di comunicare che i nati del segno potrebbero avere in questa giornata verso le persone care. Sarà doveroso sforzarsi di comunicare in ambito lavorativo per non rovinare alcuni rapporti.

Acquario innovativo

Sagittario: stressati. Tante sono le incombenze pratiche, le discussioni in coppia e coi colleghi che hanno affrontato ultimamente i nativi. Tutto ciò potrebbe tornare domani sotto forma di stress.

Capricorno: romantici.

Astri benevoli sopratutto nelle faccende di cuore: i nati Capricorno risulteranno agli occhi del partner oltremodo romantici, specialmente dal tardo pomeriggio. Lavoro altalenante.

Acquario: innovativi. Che operino alle dipendenze altrui o siano lavoratori autonomi, oggi i nati del segno sapranno imprimere all'attività che svolgono una buona dose di innovazione, grazie alla spiccata creatività di cui saran dotati.

Pesci: ombrosi. Non è soltanto l'umore ad essere scarso, ma anche i pensieri nostalgici che potrebbero attraversare le menti dei nati Pesci questo mercoledì.

Amore in secondo piano.