L'Oroscopo di mercoledì smuove tutti i segni zodiacali dal loro torpore emotivo, spronandoli ad impegnarsi di più, approfondendo le loro potenzialità in ambito professionale e sentimentale. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo di mercoledì

Ariete: cercate di dedicare maggiore tempo a voi stessi, gli impegni vi assorbono più del dovuto e avete bisogno di un po' di relax.

La Luna nel vostro cielo punta un riflettore sul vostro io, ammonendovi di non essere troppo aggressivi in amore e sul lavoro.

Toro: siete desiderosi di affetto e alla ricerca di maggiore solidità familiare. Da un lato sarete gelosi con il partner, dall'altro Urano vi farà approfondire la vostra voglia di indipendenza, anche dal punto di vista finanziario.

Gemelli: la fortuna prende quota per voi amici dei Gemelli, vi sentite più leggeri e fiduciosi in voi stessi.

L'oroscopo amore e il lavoro di mercoledì.

Mercurio vi darà la capacità di manifestare apertamente ciò che non vi va giù sul lavoro, in modo chiaro e diretto. Per l'amore attendete l'arrivo di Venere, che sta per entrare nel vostro cielo.

Cancro: tenete a bada le parole in ambito lavorativo e non giungete a conclusioni affrettate. Per quanto riguarda gli affetti, i rapporti si fanno più tesi con una Luna in quadratura, ma il vostro bisogno di affetto vi farà uscire da una situazione spiacevole, aprendovi a nuove opportunità amorose.

Leone: analizzate bene la vostra situazione sentimentale poiché vi sono degli attriti che vanno risolti. Venere in quadratura rimescola le carte in tavola e avvertite un certo nervosismo, che potrebbe ripercuotersi anche in ambito lavorativo. Siete alle strette e occorre prendere una decisione definitiva: accettare il presente o aprirsi a un cambiamento sorprendente?

Vergine: siate più chiari circa le sensazioni che provate per una persona che vi ha colpito il cuore, altrimenti si creeranno spiacevoli malintesi. In ambito lavorativo, qualcosa non è andato come doveva e avete rallentato un po' il ritmo, ma adesso siete già in recupero.

Previsioni astrologiche fortunate dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la situazione sentimentale per voi amici della Bilancia è in 'stand by', forse attendete che Venere acquisti un aspetto più favorevole rispetto al vostro cielo. Nel frattempo, che ne dite di approfondire il vostro stato d'animo, facendo un bilancio delle sensazioni positive e di quelle negative?

Scorpione: in amore, se si manifesteranno degli attriti che mettono in discussione l'amore di coppia, li supererete adattandovi a una nuova situazione.

Siete in pieno rinnovamento e dovrete accantonare una posizione di 'principio' anche in ambito lavorativo, aprendovi a un rapporto collaborativo che sia più redditizio.

Sagittario: la vostra situazione astrologica è alquanto altalenante e anche se avete Giove in domicilio che vi assicura fortuna, Venere dal domicilio del Toro vi esorta ad approfondire l'amore in tutte le sue sfaccettature, ricercando un maggiore equilibrio. Saturno in ambito lavorativo smuove per voi una situazione di stallo.

Capricorno: Venere è in posizione di trigono con Saturno e Plutone e vi spinge ad approfondire l'amore, quindi voi single uscite più spesso e apritevi alle nuove conoscenze con slancio. L'amore di coppia acquisterà un fascino profondo e passionale. In ambito lavorativo sarete poco comunicativi.

Acquario: c'è un malessere latente nascosto nel vostro cuore, che vi trasmette la voglia di fuggire, per scoprire mondi nuovi e avventure entusiasmanti. Forse in coppia non avete le idee ben chiare e anche voi single tentennate circa una nuova storia appena nata. Buoni però i risultati lavorativi.

Pesci: approfittate della posizione favorevole dell'astro venusiano che crea scenari sentimentali davvero suggestivi per voi amici dei Pesci. Vietato quindi dire di no all'amore, le storie del cuore volano in questo periodo. In ambito lavorativo, ricercate maggiore concentrazione.