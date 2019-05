Nuova giornata e nuovo Oroscopo per tutti e dodici i segni zodiacali. Ci avviciniamo alla conclusione di questo mese ed ecco in arrivo le previsioni per la giornata di domani 29 maggio 2019. Novità importanti per alcuni segni e cambiamenti di rilievo per altri, nel dettaglio l'oroscopo di domani 29 maggio 2019 con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa nuova giornata.

Pubblicità

Pubblicità

Ariete: le prossime tre giornate saranno importanti per voi. Da oggi potrete sfruttare la grande forza che avete grazie alla Luna che entra nel vostro segno zodiacale.

Toro: in arrivo per voi giornate interessanti e che portano maggiori emozioni in amore. Coloro che sono rimasti delusi sono invitati a guardare avanti verso momenti più sereni.

Gemelli: durante la giornata di oggi in amore è previsto anche qualche sbandata. Nel lavoro conviene ora risolvere un contenzioso legale o finanziario.

Oroscopo 29 maggio 2019: previsioni

Pensate bene prima di agire.

Cancro: in questo momento alcuni nati sotto questo segno prenderebbero volentieri una pausa di relax. A livello lavorativo, anche chi ha iniziato una nuova attività in questi giorni vorrebbe cambiare.

Leone: in questo momento è possibile che in amore ci sia una lontananza da affrontare al più presto. Il prossimo mese sarà per voi di recupero da questo punto di vista.

Vergine: le prossime giornate per i nati sotto questo segno potranno portare agitazione a livello sentimentale. Torna uno stato di agitazione e ansia in vista dell'immediato futuro.

Pubblicità

Previsioni 29 maggio 2019: la giornata dei segni

Bilancia: questo è un periodo di grande recupero per voi anche per chi un mese fa non aveva buone prospettive. Sfruttate al meglio questa giornata che vi darà maggiore energia e più stabilità.

Scorpione: chi lavora a chiamata o a provvigione potrà avere una buona opportunità da sfruttare oggi. Belle anche le relazioni sentimentali, maggiori successi per i single.

Sagittario: le storie in questo periodo devono vivere momenti di revisione, verificate bene le vostre conoscenze prima di impegnarvi a fondo.

Capricorno: in questa giornata, se dovete parlare di cose importanti potreste non riuscire ad ottenere quanto voluto e vivere una certa lontananza da una persona. Aspettate il prossimo mese per farvi avanti e chiarire qualcosa.

Acquario: in amore un cambiamento adesso potrebbe costare caro. Nel lavoro non pensate ai soldi, ma a volte è necessario tamponare qualche spesa di troppo. Attenzione a questo aspetto.

Pesci: per i nati sotto questo segno zodiacale la giornata di oggi sarà importante per definire un sentimento.

Pubblicità

Attrazioni per una persona più forte a livello caratteriale rispetto a voi.