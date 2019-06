Lunedì 3 giugno 2019 troviamo il Nodo Lunare e Marte in Cancro mentre Urano e Venere si troveranno nei gradi del Toro. Nettuno proseguirà il suo moto in Pesci come Giove nel segno del Sagittario. Plutone e Saturno saranno in Capricorno e il Sole con la Luna e Mercurio si troveranno nel segno dei Gemelli. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Cancro perplesso

Ariete: famiglia d'origine. Le posizioni astrali odierne spingeranno probabilmente i nativi a dare supporto alla famiglia d'origine in merito ad una questione economica da sistemare urgentemente.

Toro: nuove opportunità. Gli Astri favorevoli questo lunedì potrebbero regalare nuove opportunità economiche ai lavoratori autonomi del segno. Verso sera il focus potrebbe spostarsi sui figli.

Gemelli: briosi. Primo giorno della settimana col vento in poppa dove andranno per la maggiore un alto umore ed il sorriso sempre in vista. Serata passionale con l'amato bene.

Cancro: perplessi. L'ambiente lavorativo, specialmente per i nativi che hanno da poco cambiato lavoro, potrebbe essere pieno di ostacoli pratici e attriti coi colleghi. Sarà bene che non inneschino discussioni che potrebbero rivelarsi controproducenti.

Lavoro 'flop' per la Vergine

Leone: amore 'top'. Il focus odierno dei nati Leone potrebbe essere rappresentato dalla faccende di cuore, con grande soddisfazione dell'amato bene. Le questioni lavorative balzeranno in secondo piano.

Vergine: lavoro 'flop'. Al lavoro i nodi verranno al pettine per tutti i nati Vergine che non si sono comportati a dovere nell'ultimo periodo. Nei casi più gravi potrebbero rischiare il licenziamento.

Bilancia: lamentosi.

Le copiose dissonanze planetarie potrebbero spingere i nati del segno a lamentarsi di continuo risultando alle orecchie delle persone che avranno accanto parecchio pesanti.

Scorpione: taciturni. Poca voglia di fare e di comunicare assalirà, con tutta probabilità, i nativi questo lunedì. Dedicarsi al relax più assoluto potrebbe essere una soluzione adeguata.

Capricorno romantico

Sagittario: umore alle stelle. Che siano al lavoro, a casa o a cena con gli amici il loro umore alle stelle farà la differenza.

Dalle ore serali potrebbe verificarsi un leggero calo umorale.

Capricorno: romantici. Le attenzioni del giorno saranno orientate, con ogni probabilità verso l'amore in tutte le sue forme. Romantici col partner ma anche creativi nei nuovi hobby che intraprenderanno oggi.

Acquario: fiacchi. Il bottino energetico fornito dagli Astri quest'oggi risulterà, c'è da scommetterci, scarno rendendo i nativi leggermente apatici verso la risoluzione delle incombenze pratiche.

Pesci: uggiosi. L'umore non sarà al massimo e qualche piccola delusione da una persona vicina potrebbe fare il resto per rendere questa giornata poco entusiasmante per i nati Pesci.