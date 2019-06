L’oroscopo del 3 giugno è pronto ad annunciare le novità che riguardano ogni segno zodiacale. Si anticipa che alcuni segni devono affrontare alcuni cambiamenti mentre altri sono alle prese con delle questioni da risolvere. Di seguito, le previsioni degli astri da Ariete a Pesci.

Oroscopo giornaliero da Ariete a Vergine

Ariete – È un periodo che dovete credere fortemente nelle vostre capacità. Coloro che valgono, sicuramente faranno qualcosa d’importante.

Se avete vissuto una relazione finita male, adesso dovete agire e recuperare.

Toro – È il momento che vi dovete adattare ad alcuni cambiamenti, non ci sono più intorno a voi le persone di prima. La tensione vi prende perché state male o soffrite, ma avete carattere e ogni volta vi rialzate con coraggio. Evitate le discussioni, il fisico ve ne sarà grato.

Gemelli – Coloro che hanno una storia che va avanti da tempo si sono ritrovati in una situazione di disagio.

L'Oroscopo 3 giugno: cambiamenti per Toro e Vergine

Adesso le coppie forti possono recuperare mentre le deboli devono fare attenzione.

Cancro – Siete delle persone emotive e molte volte i dubbi vi tormentano. Qualcosa in questo periodo vi ha ferito e vi ha creato qualche problema. Non si possono vivere due storie e neanche pensare al passato. Nel lavoro alcune situazioni sono bloccate e quindi ci sono dei ritardi.

Leone – Questo è un periodo di soddisfazioni, tutte le guerre sembrano vinte sia in amore che in famiglia.

Negli ultimi tempi alcuni hanno avuto una riconferma altri hanno fatto accordi interessanti. Adesso dovete essere lesti nel cogliere le novità, magari potrebbe nascere o riconfermarsi un amore.

Vergine – Questa è una giornata importante per coloro che vogliono cambiare e magari pensare a un trasferimento. Pianificate prima ogni cosa con attenzione senza aver paura di sbagliare. Qualcuno vi metterà il bastone tra le ruote.

Previsioni astrali del 3 giugno da Bilancia a Pesci

Bilancia – Giornata pesante, non riuscite a fare tutto.

Sicuramente avete problemi con i colleghi o con i superiori ma potrebbe essere anche un problema fisico che vi porta pesantezza. In amore c’è un po' di distanza, forse causata dal lavoro e non dal disamore.

Scorpione – Da alcuni giorni registrate un calo fisico, ci sono tensioni che dovete tenere sotto controllo. Giorni pesanti anche nel lato economico, dovete cercare il modo di stringere un po' la cinghia e risanare l’economia. Sicuramente si tratta di una fase transitoria e potete farcela.

Sagittario – Avete grande volontà di fare qualcosa in più. Potete recuperare un progetto o magari qualcosa di nuovo, dipende tutto da voi. Anche gli amori possono decollare, dovete solo fare attenzione ai problemi fisici dovuti in parte a una cattiva alimentazione.

Capricorno – In questo momento fare progetti a lungo termine, magari un matrimonio o una convivenza, risulta un po' difficile. Magari il lavoro è scivolato via e quindi non si rientra nelle spese possibili, tutto deve essere rimandato e anche i sentimenti sono difficili da gestire.

Acquario – Spesso avete voglia di cambiare vita e cercate nuove soluzioni, ma molti di voi hanno problemi economici. Quindi non progettate senza avere una copertura. Nei prossimi giorni qualcosa cambierà. Non lasciatevi andare ai pensieri negativi e dedicatevi all'amore, ci saranno incontri fortunati.

Pesci – Ultimamente alcuni rapporti amorosi sono difficili da gestire e creano dei conflitti. Con un po' di buona volontà, da entrambe le parti si può ricominciare. Siete in una fase di recupero, dovete dare più garanzie al partner. Probabilmente nel lavoro ci sarà la chiusura di un accordo, ma subito avrete qualcosa più redditizio e distensivo.