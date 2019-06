Giugno sarà un mese positivo per Toro e Cancro, che potranno impiegare la carica ritrovata all'interno dell'ambito lavorativo, mentre dopo le difficoltà del mese di maggio l'Acquario potrà risolvere alcune problematiche nate in amore. Di seguito l'Oroscopo della settimana, da lunedì 3 a domenica 9 giugno 2019, per tutti i segni dello Zodiaco, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche della settimana dal 3 al 9 giugno 2019

Ariete: a causa della dissonanza di Marte e Luna, l’inizio della nuova settimana si rivelerà faticoso per il segno.

Pubblicità

Pubblicità

Vi sentirete di cattivo umore e dei contrasti potrebbero nascere con le persone che vi stanno vicino, sia in amore che in ambito lavorativo. Recupero nel weekend.

Toro: sarà una settimana interessante per quanto riguarda l’ambito lavorativo, vi sentirete creativi e potreste iniziare progetti importanti. Giugno 2019 sarà un momento positivo anche per l’amore, lascerete riemergere il vostro animo romantico. I single potrebbero fare incontri interessanti durante tutto il periodo.

Oroscopo della settimana - blastingnews.com

Nel fine settimana tuttavia potreste risentire di un calo di energie e necessitare di un momento di riposo.

Gemelli: l’influsso positivo della Luna nel segno vi farà iniziare questa nuova settimana con carica ed entusiasmo. Sarà un momento vantaggioso soprattutto per quanto riguarda la forma fisica, ideale per iniziare cure, trattamenti specifici o seguire un percorso alimentare. Sarà una settimana vantaggiosa in tutti i sensi per il segno.

Cancro: l’entrata di Mercurio nel segno a partire dalla giornata di mercoledì vi darà una marcia in più, soprattutto per quanto riguarda le questioni lavorative.

Pubblicità

Chi deve concludere un affare o gestire una compravendita sarà protetto dagli astri. Stelle positive anche in amore, le giornate di sabato e domenica saranno da dedicare solo al partner e alla famiglia e vi permetteranno di ritrovare un po’ di serenità.

Leone: le prime giornate della nuova settimana saranno positive, soprattutto per quanto riguarda i rapporti personali. Ci sono alcuni aspetti alla vostra vita che hanno bisogno di una revisione. Qualcuno potrebbe compiere scelte drastiche in amore.

Fine settimana dedicato allo sport.

Vergine: sarà una settimana impegnativa, ma anche soddisfacente per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Durante il weekend invece l’influenza della Luna vi spingerà a tagliare i rami secchi e a chiudere con quelle relazioni dimostratesi tossiche e controproducenti.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia: la nuova settimana inizia con grande vitalità, la voglia di stare in compagnia avrà la meglio sul resto e qualcuno potrà fare delle conoscenze interessanti.

Pubblicità

Nella parte centrale della settimana al contrario potreste sentirvi un po’ sotto pressione a causa di problematiche di tipo lavorativo, tuttavia recupererete nel weekend.

Scorpione: l’influsso positivo di Mercurio in Cancro nella metà della settimana vi spronerà ad impegnarvi sul lavoro. Avrete delle belle idee, sarà il momento ideale per avanzare una proposta. Durante il fine settimana al contrario gli astri sembrano voltarvi le spalle, sarete nervosi e più irritabili del solito.

Pubblicità

Liti e discussioni sono dietro l’angolo, fate attenzione.

Sagittario: l’inizio di giugno porterà tranquillità all’interno della sfera professionale, dove durante la fine del mese precedente potrebbero essere nate delle polemiche. A metà settimana l’opposizione della Luna potrebbe creare qualche tensione, soprattutto per quanto riguarda i rapporti sentimentali, tuttavia con l’arrivo del weekend tornerà la serenità e gli eventuali contrasti potranno essere chiariti.

Capricorno: sarà una settimana faticosa per il segno, l’opposizione di Mercurio e della Luna potrebbero creare dei contrasti, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Cercate di essere cauti e di evitare le polemiche, da sabato ritroverete la tranquillità perduta.

Acquario: la settimana inizia con energia e positività per il segno, durante le prime giornate di giugno, infatti, l’Acquario potrà risolvere alcune problematiche, riguardanti soprattutto la sfera sentimentale. Da mercoledì l’opposizione di Mercurio potrebbe farvi battere la fiacca all'interno dell’ambito lavorativo: potreste sentirvi stanchi e fuori forma. Fine settimana di recupero per il fisico.

Pesci: lunedì 3 e martedì 4 giugno saranno due giornate faticose per il segno, tuttavia il resto della settimana si dimostrerà molto positivo. Si accende la passione all’interno dei rapporti di coppia e i single potrebbero fare degli incontri interessanti, soprattutto durante il fine settimana, quando la voglia di svago e spensieratezza vi faranno prediligere serate in compagnia e luoghi affollati.