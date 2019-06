L'Oroscopo di domani lunedì 17 giugno 2019 è pronto a svelare le nuove previsioni sull'imminente inizio settimana. Occhi puntati, dunque, sull'Astrologia applicata ai sei segni rappresentanti la prima sestina dello zodiaco. Ansiosi di scoprire chi avrà fortuna ad inizio settimana? In primo piano, lo ricordiamo, le analisi astrali interessanti l'amore e il lavoro in esclusiva per i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ansiosi di sapere cosa dice l'oroscopo di oggi?

Pubblicità

Pubblicità

Siamo certi che non vedete l'ora di scoprire se il vostro segno di nascita appartenga o meno alla ristretta cerchia dei fortunati. Allora vediamolo subito iniziando con una breve ma esauriente anteprima sui segni più fortunati e quelli invece costretti a stare in campana. Volendo iniziare a decantare i simboli astrali migliori, diciamo subito che a veleggiare tra le onde della positività quotidiana saranno coloro nativi in Toro e Vergine entrambi preventivati in giornata a cinque stelle.

Nella sestina sopracitata, a fare la loro bella figura altri due segni: in bella mostra quindi senz'altro risultano coloro appartenenti ad Ariete e Gemelli, ambedue valutati a quattro stelle nel periodo. Invece ad essere rallentati dagli astri del momento, secondo quanto reso noto dalle previsioni zodiacali del 17 giugno più di qualche difficoltà in questa parte della settimana è messa in conto a Cancro e Leone, in questo caso sottoscritti con le tre stelle relative al 'sottotono'.

Pubblicità

Curiosi di sapere qualche indizio in più? Bene, allora a questo punto non serve altro se non passare a dare valore alla scaletta con le stelle posta a seguire nonché alle attesissime previsioni astrali del giorno.

Classifica stelline 17 giugno 2019

Gli ultimi studi astrali hanno dato già i risultati richiesti in merito al grado di positività da attribuire alla giornata di lunedì 17 giugno. Iniziamo quindi, senza tergiversare, a togliere il velo alla nuova classifica stelline interessante il primo giorno della settimana.

A cantar vittoria questa volta saranno gli amici nativi del Toro e della Vergine che, come anticipato in apertura, sono da considerare a cinque stelle. Andiamo subito al sodo, senza tergiversare oltre mettendo a nudo il pensiero degli astri in merito al periodo in esame:

★★★★★: Toro, Vergine;

★★★★: Ariete, Gemelli;

★★★: Cancro, Leone.

Oroscopo lunedì 17 giugno, amore e lavoro

Ariete - Giornata di ripartenza della nuova settimana valutata in leggera risalita rispetto ad alcune questioni importanti relative ai giorni scorsi.

Pubblicità

Secondo le previsioni di oggi per quanto riguarda l'amore, forse, ma solo a fine giornata, la voglia di vita potrebbe riprendere un po' più vigore regalando qualche piccola emozione. L'ambito della coppia verrà anch'esso travolto (si spera) da onde romantiche e passionali, il che vi renderà felici ed abbastanza appagati. Single, non perdete tempo con chi non è capace di stare in sintonia con voi: Venere sarà la vostra migliore amica, vi favorirà e sarete voi ad avere la meglio conquistando chi da tempo vi fa battere il cuore a mille!

Pubblicità

Nel lavoro, invece, nuove opportunità si presenteranno nella giornata di oggi, valutate bene se è il caso di prenderle seriamente in considerazione.

Toro - Questo frangente della settimana per tanti di voi appartenenti al segno del Toro partirà certamente con il piede giusto. In amore soprattutto, vivrete sentimenti esaltanti e rassicuranti: il vostro partner vi farà una sorpresa graditissima entro oggi o massimo domani! Questo senz'altro vi farà sentire circondati da tanto affetto, il che non dispiacerà affatto a chi recentemente ha avuto qualche dubbio sulla bontà del rapporto stesso. Single, caparbi e allegri vi ritroverete letteralmente circondati da pretendenti. Chi è in cerca dell'anima gemella potrebbe fare un incontro interessante. Nel lavoro, gli astri saranno pronti ad offrire una grinta e una capacità decisionale che non sempre avete a disposizione. Allora, approfittatene per operare una scelta coraggiosa a livello finanziario o lavorativo.

Gemelli - Giornata discreta su molti fronti, valutata di conseguenza nelle predizioni di lunedì con le quattro stelle della normalità. In amore, molti nativi dei Gemelli potranno contare su stelle sufficientemente positive, favorevoli nella maggioranza delle situazioni più intricate, il che potrebbe favorire buone nuove nella sfera sentimentale. Single, La giornata sarà in linea generale mediamente accettabile, anche se in certi frangenti potrebbe restituire momenti abbastanza concitati. Nel lavoro infine, questa giornata profuma già di successo: avrete la grinta e la carica ideale per ottenere quello per cui vi state battendo! Un po' di ansia è normale, ma respirate a fondo e rimanete composti e vedrete che tutto si risolverà per il meglio.

Cancro - Una giornata poco positiva in diversi settori, certamente avallata dall'occhio prospettico delle effemeridi giornaliere. Le previsioni di lunedì annunciano in amore un frangente fatto di alti e bassi: pertanto non sognate troppo a occhi aperti in questo periodo, ok? Anche perché questo fatto servirebbe solamente a farvi sentire più ansiosi e stressati del solito. Cercate invece di creare una maggiore complicità col partner senza chiedere l'impossibile. Single, irrequietezze di varia natura vi tormentano? Vi sentite confusi? Certo, state attraversando un momento di sbandamento in cui non sapete bene come uscirne: non fate promesse se non ne siete assolutamente sicuri di riuscire a mantenerle! Nel lavoro, dovrete rimboccarvi le maniche e concedervi meno distrazioni: per ottenere i risultati sperati servirà più attenzione in quello che andrete a fare.

Leone - La giornata sarà intervallata da momenti buoni e da altri meno positivi, anche se in certi frangenti potreste andare incontro ad un piccolo colpo di fortuna. In amore, cercate di stare lontano dai guai. In coppia specialmente sarete molto suscettibili: prendete tempo per riflettere ma non trascurate troppo il vostro partner perché sarà lì ad aspettarvi 'al varco!'. Single, pensate troppo e alla fine vi tormentate. Non abbassate, invece, l’autostima: da evitate quelle critiche che non siano costruttive. In generale, cercate di programmare le attività gestendo il tempo al meglio in modo da portare a termine gli impegni che oggi sembreranno insormontabili. Nel lavoro infine, impiegherete un po’ di tempo per mettere a fuoco un problema abbastanza impellente. Se poi vi rivolgerete alle persone giuste riuscirete a risolverlo adeguatamente in tempi ristretti.

Vergine - Giornata sicuramente molto buona, a tratti anche ottima, valutata nelle predizioni di lunedì con le cinque stelle della buona fortuna. L'oroscopo di domani 17 giugno consiglia in amore di saper individuare e poi sfruttare una interessante novità in arrivo da metà pomeriggio. In coppia sarete allegri e il vostro spirito avrà voglia di esultare: sentirete attorno a voi un'atmosfera positiva, il che vi trasmetterà grinta e forza per affrontare le incombenze quotidiane. Single, sarete pervasi da un senso di piacere che potrebbe portarvi ad un incontro interessante: lasciatevi andare e sorridete un po' di più alla vita, ok? Nel lavoro, comincerete a sentire nell'aria un profumo di novità. A fronte di ciò, saprete senz'altro progettare una soluzione audace, il che vi porterà grande soddisfazione nel prossimo futuro.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.