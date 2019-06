Siamo giunti all'ultima settimana di giugno e molti hanno molta curiosità di sapere come si concluderà questo primo mese estivo. Di seguito, l'Oroscopo del periodo compreso tra lunedì 24 e domenica 30 giugno con le previsioni astrologiche su amore e lavoro per i dodici segni zodiacali.

Oroscopo settimanale da Ariete a Vergine

Ariete – Con l'estate anche i sentimenti si risvegliano. Ondata di energia ci saranno per coloro che vogliono vivere solo delle emozioni.

Giornate significative martedì e mercoledì. Qualcuno avrà coraggio e vivrà qualche bella avventura. Le coppie ufficiose in questo periodo possono diventare ufficiali, magari nascerà una proposta di matrimonio o quantomeno una convivenza. Soddisfazioni anche in campo lavorativo, potete tornare in pista e proprio in questi giorni avrete grosse emozioni.

Toro – Ritornare sempre sul passato è negativo. Dovete vivere nuove storie. Anche un rapporto nato da poco può diventare importante, potete recuperare lentamente e magari scegliere anche una semplice amicizia.

Nel lavoro ci sono dei cambiamenti, alcuni devono cercare nuove società o accettare un trasferimento.

Gemelli – I nati in questo segno escono da una fase difficile. Alcuni amori sono sembrati interessanti all'inizio ma poi si sono affievoliti, mentre per altri c'è un tiramolla continuo. Chi sta in coppia ora ha più tranquillità. Alcuni hanno dovuto fare delle scelte lavorative che hanno causato un certo disagio economico. Arriveranno delle buone proposte che metteranno fine ad alcuni contenziosi.

Conferme anche per chi lavora da tempo.

Cancro – Cercate di stare lontani da relazioni senza futuro. Potrebbero nascere forti tensioni con persone che hanno già una storia o con alcuni troppo distanti dal vostro mondo. Qualcuno deve fare chiarezza nella propria vita. Se in amore ci sono dei dubbi, state attenti a ciò che dite. Una scelta lavorativa non dipende solo da voi. I nuovi lavori a volte comportano troppa fatica o in alcuni casi addirittura dovete cominciare da zero; chi ha dei debiti deve ancora aspettare un impiego sicuro.

Leone – Periodo particolare in cui non tollerate perdite di tempo. Avete bisogno di un rapporto sereno e serio. In alcune situazioni dovete pazientare, soprattutto se c'è di mezzo la lontananza. Meglio non inasprire i rapporti, si potrebbero creare odio e rancore. Nel lavoro avete sempre mille cose da fare, le collaborazioni sono un po' tese e sentirete la necessità di fare qualcosa di diverso. L'aspetto economico vi preoccupa un pochino.

Vergine – Sempre prudenti verso le storie d'amore.

Studiate ogni cosa con calma e vi avvicinate a una persona solo se siete convinti che sia quella giusta. Questo è un periodo coinvolgente e passionale, potreste ricevere una soluzione anche per la casa e per il futuro. Coloro che sono in attesa di lavoro, entro qualche giorno potrebbero ricevere buone proposte.

Previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia – Dovete mantenere la calma e capire cosa sia successo negli ultimi tempi. Dimenticate le persone che vi hanno fatto del male.

Nelle coppie in crisi si può recuperare, basta evitare i musi lunghi e le discussioni economiche. Ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Potreste sfruttare qualche buona idea sul lavoro, un progetto può variare e questa nuova strategia potrebbe essere la carta vincente.

Scorpione – Evitate discussioni che possono degenerare, il passato deve restare solo un lieve ricordo. Bisogna fare attenzione alle parole e alle illusioni inutili. Anche la pazienza ha un limite, è il momento di capire una persona poco chiara e metterla con le spalle al muro. In alcuni di voi potrebbe nascere l'idea di lavorare con il partner o di aprire un'attività. Dovete, però, essere cauti soprattutto con gli investimenti. Forse è più opportuno rimandare tutto a fine estate.

Sagittario – Questa è una settimana valida per chi ama, ma che avvantaggia gli amori un po' spensierati. Coloro che vogliono un rapporto duraturo resteranno delusi. L'estate è un po' così: amore che viene e amore che va. È più semplice lasciarsi andare a incontri occasionali ma con sensazioni speciali. Il lavoro lascia un po' a desiderare, vi aspettavate qualcosa in più. Avete voglia di rinnovarvi e forse nel weekend potrebbe esserci qualcosa di inatteso.

Capricorno – Ultimamente siete demotivati. Viste le esperienze troppo banali, ora cercate qualcosa di più. Coloro che stanno bene da soli devono decidersi di essere meno diffidenti, altrimenti rischieranno di restare da soli per troppo tempo. Incontri fortunati alla fine del mese. Dovete chiarire alcune cose in campo lavorativo. Ci vuole pazienza, ma alla fine si raggiungerà un grande risultato.

Acquario – Avete voglia di vivere qualche bella avventura, ma questa è una settimana sottotono con alcune giornate non semplici da gestire. Sembra che tutti vi abbiano stancato e non riuscite a vedere oltre. Potreste arrivare al punto di voler stare da soli. C'è preoccupazione in campo economico e un progetto deve esser rimandato per cause di forza maggiore. Chi è in attesa di risposte deve attendere ancora un po'.

Pesci – Per molti di voi è arrivato il momento di liberare i sentimenti. Dopo una separazione qualcuno cerca un riferimento sentimentale. Pian piano recuperate ottimismo e positività. Incontri importanti da metà settimana. Fate attenzione a non legarvi a persone impegnate, avete bisogno di avere vicino una persona giusta. Attenzione a non fare spese eccessive.