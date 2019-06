L’Oroscopo del mese di luglio vede i segni d’Acqua favoriti nel lavoro e quelli di fuoco nell'amore. Venere e il Sole saranno nella costellazione del Cancro per quasi tutto il mese e si troveranno invece in opposizione ai pianeti di Plutone e Saturno e a Plutone. Ciò favorirà i segni di aria, soprattutto dal 21 al 23 del mese, a condizione che mantengano i piedi per terra.

I segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): vivrete un periodo di grande riflessione e meditazione sul senso esistenziale della vostra vita.

Sarà una fase decisamente di passaggio.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): a partire dalla fine del mese e sicuramente dopo il 27 luglio, gli astri prevedono novità in campo amoroso anche per i cuori solitari più reticenti. Non fatevi scappare questa occasione.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): il passaggio del pianete Venere nel vostro segno continuerà sino al giorno 9: questo vi garantirà meno contrasti personali e uno stato di grazia che durerà almeno per due settimane.

Le previsioni astrali dei segni d'aria

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): i vostri impegni professionali potrebbero sottrarvi tantissimo tempo da dedicare alla famiglia e ai vostri figli. Non trascurate l'affetto dei vostri cari.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): tra sabato 13 e domenica 14 potrebbe nascere (o anche ri-nascere) una passione. La scintilla del fuoco dell'amore è sempre pronta a divampare.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): talvolta bisogna arrabbiarsi un po' per farsi valere, sia in ambito professionale che in famiglia.

Nelle giornate del 5 e 6, dovrete affrontare un serio argomento di discussione ma niente paura: la vostra saggezza riuscirà a risolvere tutto per il meglio.

Il mese per i segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): dopo la dolorosa separazione d'amore di qualche mese or sono, adesso è tempo di farsi coraggio e reagire. Sognate ad occhi aperti grazie anche ad incontri favorevoli dopo il 21.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): Prenderete decisioni importanti per il vostro futuro.

Non rimandate la scelta. Siate decisi e determinati nel fissare i vostri obiettivi da raggiungere.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): il Sole transita nel vostro segno accompagnato dal pianeta. Ciò vi porterà qualche positiva novità: potrebbero nascere relazioni sentimentali davvero intriganti.

L'oroscopo dei segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): non lasciatevi influenzare negativamente dalle persone che vi stanno attorno e fate sempre tutto ciò in cui credere, mettendoci energie e cuore.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): in questi trenta giorni le circostanze vi imporranno di fare cose non molto gradite, soprattutto in abito lavorativo. Per fortuna i sentimenti sono più facilmente gestibili e vi regaleranno grandi soddisfazioni.

Toro (21 aprile – 20 maggio): i flirt amorosi di questo periodo saranno sicuramente poco duraturi perché vivete ancora uno stato di incertezza e di definizione del vostro io, dopo la deludente storia d'amore che ancora non riuscite a lasciarvi alle spalle.