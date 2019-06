Il mese di luglio 2019 si rivelerà positivo per i nati sotto il segno del Leone, sotto tutti i punti di vista. Già durante le prime giornate del mese ci sarà un recupero psicofisico, vi sentirete di buon umore e la voglia di fare prevarrà. In ambito lavorativo, grazie anche all’energia ritrovata, si potrà dare il massimo e ricevere belle soddisfazioni. Alcune situazioni si sbloccano. Serenità in amore, sì inizierà a parlare di progetti per il futuro. Incontri favoriti.

Pubblicità

Pubblicità

Previsioni astrologiche Leone per luglio 2019

Amore: luglio 2019 sarà un mese importante per quanto di riguarda i sentimenti, che tornano ad occupare un ruolo di centrale importanza per il segno. Gli influssi di Marte vi rendono passionali, all’interno dei rapporti di coppia si potranno vivere delle forti emozioni e qualcuno inizierà anche a parlare di progetti per il futuro, come il matrimonio o l'arrivo di un figlio. Chi è alla ricerca di un nido d’amore potrà fare affidamento sugli astri e trovare ciò che sta cercando entro la fine del mese.

Pubblicità

Anche per i single alla ricerca dell’anima gemella sarà un mese vantaggioso, gli incontri sono favoriti. Le relazioni che nascono durante questo secondo mese estivo si riveleranno importanti nei mesi futuri. Il Leone avrà una forte intesa durante il nuovo mese con i nati sotto il segno del Cancro, del Sagittario e della Vergine.

Lavoro: il mese di luglio 2019 si rivelerà vantaggioso per i nati sotto il segno del Leone per quanto riguarda gli affari e le questioni di tipo professionale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Potrete infatti fare affidamento sugli influssi positivi che derivano dal transito di Marte e dal favore di Giove a partire dal 25 del mese. Avrete una marcia in più vi sentirete ambiziosi, ma soprattutto creativi e non mancheranno le nuove opportunità. Luglio sarà infatti uno dei mesi più importanti per quanto riguarda la sfera lavorativa del segno e potranno nascere importanti contratti e/o collaborazioni. Potrete avere le intuizioni giuste ed iniziare un nuovo percorso professionale, destinato a regalare belle soddisfazioni nei mesi futuri.

Chi nei mesi precedenti ha affrontato qualche momento di incertezza a causa anche di difficoltà di tipo economico, troverà delle soluzioni. La situazione si stabilizza e il Leone può tirare un sospiro di sollievo.

Salute: Il nuovo mese rappresenterà anche un momento di recupero per quanto riguarda la salute fisica del Leone. Chi nei mesi precedenti ha risentito di disturbi fisici o malesseri, noterà già a partire dalle prime settimane del mese di luglio un miglioramento.

Pubblicità

La seconda metà dell’anno infatti si rivelerà più vantaggiosa sotto questo punto di vista, le energie non mancheranno e le problematiche potranno essere risolte. A partire dal 20 del mese il Sole entra nel segno, questo non potrà che a portare ulteriori miglioramenti. Gli astri consigliano di dedicare a sé stessi un po’ di tempo ed attenzioni, è un momento per praticare dello sport o iniziare dei trattamenti specifici.