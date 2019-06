L’Oroscopo del 22 giugno è pronto a svelare l’andamento della giornata di sabato. Di seguito, le previsioni astrologiche su amore e lavoro per i dodici segni dello Zodiaco.

Previsioni da Ariete a Vergine

Ariete – Nella giornata di sabato avrete modo di essere più entusiasti in amore. Non saranno, però, le vostre ore migliori sul posto di lavoro, quindi datevi per malato.

Toro – In questa giornata dovete cercare di mantenere un atteggiamento diplomatico verso coloro che hanno opinioni diverse dalle vostre.

Tenete i vostri pensieri critici per sé. Gli altri hanno tutto il diritto di dire le proprie opinioni, quindi sforzatevi di avere una mente aperta e di non giudicare.

Gemelli – Giornata particolare che promette distrazioni e un piccolo viaggio. Cercate di conoscere persone nuove. In amore molta attenzione, le polemiche esistono in tutte le coppie. Qualcuno è distratto oppure ha problemi di lavoro. Fate il possibile per tentare un recupero.

Cancro – È il momento di vivere l'amore, non solo quello di coppia ma anche quello legato all'amicizia.

Torna la voglia di ritrovare le amicizie perdute. Le vostre tendenze aggressive potrebbero mettervi nei guai con i vostri colleghi di lavoro, persino con il datore di lavoro. Fate attenzione.

Leone – In questa giornata vi sentite sotto pressione per via di alcuni momenti di conflittualità. Da giorni state cercando di azzittire alcune persone che vi accusano senza nessun diritto di parlare. In amore, se state andando a una festa o ad altre occasioni speciali, aspettatevi di essere corteggiati da qualcuno che è molto diverso dal tipo di persona di cui normalmente siete attratti.

Potreste trovarvi coinvolti in una conversazione a dir poco interessante.

Vergine – Per amare avete bisogno di persone intelligenti ed energiche al vostro fianco. Amate essere d'esempio e mettere ordine nella vita del partner. Di solito siete attratti da persone che hanno bisogno di aiuto. Tutto ciò potrebbe rivoltarsi contro e qualcuno potrebbe anche approfittare dell'occasione.

Oroscopo giornaliero da Bilancia a Pesci

Bilancia – Avete bisogno di molta tranquillità.

Passate il tempo con le persone che amate e sentitevi liberi di strafogarvi con cibo e bevande. Avete la possibilità di tenere sotto controllo ogni tipo di situazione. Ricordate ai vostri colleghi che lavorare insieme è la chiave per realizzare grandi cose. Ispirate gli altri a dare il meglio di sé.

Scorpione – In questa giornata vi sentite molto stanchi per via del troppo lavoro. Vorreste cambiare, ma al momento tutto è bloccato. In campo sentimentale le cose vanno meglio.

Coloro che hanno vissuto una storia difficile devono recuperare e dimenticare. Meglio evitare inutili polemiche.

Sagittario – Giornata di sabato molto importante, soprattutto in amore. Amate fare cose non previste e mettervi in gioco in ogni cosa. Non esitate a godervi questa giornata al massimo. Le persone intorno a voi saranno felici di farvi compagnia. La lealtà nei confronti del vostro lavoro è un puzzle fondamentale del vostro successo. Se non vi sentite felici del vostro impiego, allora dovete trovarne uno nuovo.

Capricorno – Siete molto concentrati sul lavoro ma oggi vi tocca affrontare i vostri colleghi lunatici. Meglio non parlare dei vostri problemi, non è proprio giornata! In amore, l’attuale energia celeste v'invita a calmarvi dopo un recente problema con la persona amata. Perché non la invitate a pranzo o a cena? Vedrete che tra di voi le cose miglioreranno.

Acquario – Questo è un periodo che v'invita a fare scelte nuove. Non amate fare sempre le solite cose, ma spesso è il destino a scegliere per voi. Alcune situazioni non sono più le stesse e potreste avere problemi con gli altri. Bisogna fare molta attenzione, anche nel lato economico.

Pesci – Periodo interessante per liberarvi di qualche rimpianto. Dovete assolutamente ripulire i vostri problemi negativi che stanno fluttuando nel vostro cuore e nella vostra mente. In amore, le coppie potrebbero trascorrere una giornata in campagna, tra la pace e l’armonia. Questo è molto importante se siete stati davvero assorbiti dal troppo lavoro. Prendendo una pausa dal trambusto della vita, potreste sentirvi di nuovo vicini l’uno con l'altro.