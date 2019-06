L'Oroscopo del giorno 24 giugno 2019 è pronto a mettere in evidenza come sarà il prossimo inizio settimana. Sotto analisi approfondita Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: chi tra questi potrà contare su un lunedì fortunato? L'Astrologia applicata al periodo in oggetto in questo caso ci suggerisce quali saranno i segni positivi e quelli invece costretti a sudare le classiche 'sette camice' per causa di astri poco efficienti.

In particolare, quest'oggi ci preme sottolineare la splendida posizione riservata ai nati in Sagittario, meritevoli senz'altro della 'top del giorno'. Altresì, nel frangente ad avere ottime probabilità di centrare i propri obbiettivi saranno quasi certamente coloro appartenenti a Capricorno e Acquario, valutati a pari merito con cinque stelle. Chiudiamo questa breve anteprima con i segni in momento difficile: le previsioni di lunedì 24 giugno non vedono un lunedì troppo affabile per gli amici Pesci e Scorpione, i primi sottoposti al classico 'sottotono' con i restanti sottomessi alla dura legge dei periodi da 'ko'.

Andiamo pure ad approfondire le singole valutazioni, ovviamente dopo aver dato voce alla scaletta con le stelle del momento

Classifica stelline 24 giugno 2019

Vogliosi di conoscere quali saranno i segni vincenti nella parte iniziale della settimana? Bene, pronta e già disponibile da consultare, ovviamente sempre in esclusiva per voi lettori, la classifica stelline del giorno quest'oggi impostata su lunedì 24 giugno 2019. Allora, visto che già in parte sono stati svelati i simboli astrali nelle prime e ultime posizioni, iniziamo pure a mettere in risalto le stelline quotidiane assegnate alla giornata in esame.

In bella mostra nella scaletta sottostante i segni zodiacali dal migliore al peggiore:

Top del giorno : Sagittario;

: Sagittario; ★★★★★: Capricorno, Acquario;

★★★★: Bilancia;

★★★: Pesci

★★: Scorpione.

Oroscopo lunedì 24 giugno, previsioni

Bilancia - Il prossimo lunedì sarà in media abbastanza buono per voi della Bilancia. In amore, quella che vi aspetta sarà una giornata ordinaria, senza colpi di scena eclatanti ma tutto fatto secondo la solita routine. Diciamo però che in molti sarete amorevoli e disponibili, soprattutto nei confronti delle persone a voi più care: quest'ultime, a causa del poco tempo soprattutto ultimamente non avete avuto modo di considerare come avreste desiderato.

Ora è tempo di rimediare... Single, sarete più sicuri di voi stessi, del vostro aspetto fisico e del vostro fascino. Questo vi renderà più popolari (a volte persino un po' invidiati, ma ci può stare!) agli occhi di chi vi circonda: le previsioni del giorno invitano senz'altro ad un sano e puro relax mentale. Nel lavoro, Saturno (speculare positivo al 75%) si prenderà cura di voi quest'oggi favorendo e facendo emergere la vostra migliore fantasia.

Con un po' di azzardo forse riuscirete a fare ciò che avreste sempre voluto fare ma che avete sempre rimandato per paura di non avere grandi capacità. Poco il tempo a disposizione.

Scorpione - Partirà e si chiuderà decisamente in modo anomalo questo vostro lunedì d'inizio settimana. Il motivo? Ovvio, Venere, in questo caso speculare negativo al 85% e già di suo in opposizione a Giove. In questo caso ad essere penalizzato potrebbe risultare l'amore.

Visto che gli astri non vi sorrideranno, nemmeno voi sarete tanto inclini a farlo nei confronti di chi vi sta attorno. Di conseguenza, le interazioni con i familiari saranno influenzate dal vostro umore e si creeranno diversi momenti di tensione: riuscirete tuttavia a controllarli abbastanza bene. Single, periodo confuso in cui non sapete più chi siete e cosa volete, dove state andando e soprattutto con chi: cercate di fare chiarezza soprattutto dentro di voi, senz'altro tutto si sistemerà al meglio. Nel lavoro, ci sono giornate in cui gli imprevisti la fanno da padrone, non è così? Ebbene oggi sarà uno di questi. Prendete quindi il tutto a cuor leggero, evitando di arrabbiarsi, soprattutto perché si conteranno sulle dite di una mano le cose che avete programmato e che riuscirete effettivamente a portare a termine.

Sagittario 'top del giorno' - In arrivo un lunedì 24 giugno davvero al massimo delle potenzialità, in ogni campo. Senz'altro la giornata d'inizio settimana sarà gioiosa soprattutto per ciò che concerne i rapporti affettivi in generale: grazie all'influsso del Sole in Cancro, per voi speculare positivo al 90%, vi sentirete pieni di energie da spendere in ogni momento del giorno. La vostra vitalità sarà contagiosa e vi farà vivere un periodo sereno e spensierato soprattutto in coppia: momento perfetto sotto tutti i punti di vista. Single, i vostri sentimenti troveranno il terreno ideale per esprimersi e per sbocciare verso qualcuno: approfittatene. Un viaggio lontano potrebbe portare un incontro sorprendente quanto improvviso, magari regalando la possibilità di vivere una magica avventura. Nel lavoro, la vostra attività potrebbe divenire più vantaggiosa e portare nel tempo anche i giusti riconoscimenti che da sempre cercate. Muovetevi con astuzia per non perdere nessuna occasione.

Capricorno - In linea di massima si prevede una giornata valutata ottima dall'Astrologia di oggi. Parlando in generale, le predizioni di lunedì annunciano a molti Capricorno tanta fantasia da mettere in campo nel periodo indicato. In amore, l'ottima posizione della Luna in Pesci influenzerà sicuramente il vostro status mentale e fisico: sarete dolci e affabili con la persona amata, di certo promotori di nuovi e rinomati affetti, magari conditi con qualche bella iniziativa a scopo benefico. Un sorriso sincero rimarrà sicuramente stampato sul vostro volto a garanzia di rapporti amorevoli vissuti appieno, in special modo con la persona amata. Single, dovrete prendere delle decisioni sul momento perché la giornata sarà emotivamente troppo carica per riflettere: seguite i suggerimenti del cuore, non sbaglierete! In tanti probabilmente sarete più consapevoli delle proprie esigenze, quindi di sicuro in tanti vi troverete sulla strada giusta da percorrere. Nel lavoro infine, riceverete sicuramente quella gratificazione per la quale avete lottato tanto: finalmente i vostri sacrifici troveranno una collocazione degna! Vi sentirete finalmente leggeri, come fluttuanti, con il corpo in completa sintonia con la mente.

Acquario - Una giornata valutata in modo positivo sia nella parte iniziale che in quella centrale. Ovviamente dovrete tirare un po' il fiato a fine periodo, ma va bene anche così: chi troppo vuole, alla fine... In campo sentimentale pertanto, preparatevi a qualcosa di stuzzicante e passionale: visto che questa potrebbe essere la vostra migliore giornata, sulla carta decisamente valutata come super-positiva, mettete pure in gioco tanta 'carne'. Iniziativa ed uno spirito curioso dovranno essere al primo posto, il che non potrà far altro che giovare al vostro umore. Saranno agevolati i dialoghi costruttivi come anche molto distesi risulteranno i confronti con la vostra metà, regalandovi momenti intensi da vivere serenamente in due. Single, grandi conferme in vista a livello sentimentale? Diciamo di sì, riceverete oggi delle attenzioni che vi faranno sentire molto importanti e daranno la carica al vostro riservato 'io': cogliere subito ogni segnale amoroso ne varrà di certo l'ansia. Nel lavoro invece, sarete chiamati ad assumervi delle nuove responsabilità ed incarichi che accetterete di buon grado senza alcun problema.

Pesci - Questo nuovo inizio settimana per la maggior parte di voi Pesci partirà in modo poco positivo, preludio per una giornata 'sottotono'. Secondo l'oroscopo del giorno 24 giugno, soprattutto nei riguardi dei rapporti d'amore verrà a mancare l'appoggio della Luna, attualmente presente nel vostro segno. Il motivo è che avrete il vostro amato Nettuno sotto scacco (leggasi quadratura) sia da Venere che da Giove. Questa situazione un po' anomala vi renderà abbastanza inquieti e la giornata di oggi sarà tutta un susseguirsi di cambiamenti di umore. Per fortuna riuscirete a tenere testa a questi vostri alti e bassi, certamente sempre prevedibili e bloccati in tempo: usate il buon senso! Se single invece, sarete piuttosto pigri e brontoloni, avrete da ridire su tutto e tutti fino a metà pomeriggio. In serata invece ritroverete il buonumore e trascorrerete piacevoli ore in buona compagnia. Nel lavoro, per chiudere, diciamo che la giornata di lunedì sarà all'insegna della razionalità: sentirete la grande esigenza di mettere un punto sulle situazioni, il che vorrebbe dire migliorare e rimboccarsi le maniche per cominciare a fare la differenza.