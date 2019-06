L'Oroscopo della settimana dal 24 al 30 giugno 2019 svela le previsioni, le classifiche ed i voti ricavati dall'Astrologia applicata ai segni della seconda metà dello zodiaco. Messa sotto controllo da parte nostra l'ultima settimana di questo mese: pronti a dare un valore ai prossimi sette giorni? Sotto approfondita analisi, passo passo in queste previsioni zodiacali, i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Diciamo subito che a tenere banco nelle discussioni astrali del momento, ovviamente nel contesto della sola sestina in analisi in questa sede, un meraviglioso Acquario (voto 9).

Il segno di Aria appena citato sarà il destinatario di una settimana davvero positiva, soprattutto in amore grazie all'ingresso della Luna prima in Toro e poi in Gemelli. Il periodo vedrà altrettanto fortunato anche un altro segno; parliamo senz'altro del Capricorno (voto 8), seguito a brevissima distanza dal Sagittario (voto 7) e da Pesci (voto 7), chi più e chi meno tutti giudicati in frangente positivo. Invece, per quanto riguarda la parte bassa della classifica, a dover stare un poco in ansia, secondo quanto esplicitato nelle previsioni zodiacali da lunedì 24 a domenica 30 giugno, sia Bilancia (voto 6) che Scorpione (voto 6), ambedue valutati con il voto della sufficienza.

Bene, iniziamo subito a dare seguito al 'pensiero degli astri' mettendo in chiaro le pagelle e le stelline della settimana, segno per segno, ricordando di non mancare l'appuntamento con la classifica completa riepilogo dell'intero zodiaco.

Voti, previsioni e stelle della settimana

Bilancia: voto 6. Per voi nativi sotto al sensibile segno della Bilancia il periodo evolverà teoricamente sulla media sufficienza. A dare conforto sarà soprattutto l'inizio settimana, mentre la parte centrale e finale dovrà sottostare ad immancabili 'alti' e 'bassi'.

Da tenere in considerazione, però, la parte del periodo interessata dall'arrivo della Luna in Ariete (martedì e mercoledì), decisamente molto affidabile.

Da tenere in considerazione, però, la parte del periodo interessata dall'arrivo della Luna in Ariete (martedì e mercoledì), decisamente molto affidabile. Iniziamo a mettere in chiaro la vostra classifica settimanale partendo proprio dai giorni più fortunati: il 25 e il 26 porteranno in regalo cinque ottime stelline. Lunedì, venerdì e domenica invece sono da considerare discreti, tutti valutati a quattro stelle. Occhio intanto a sabato 29 (sottotono) e poi soprattutto a giovedì 27 ('ko'), quest'ultimo decisamente sfortunato valutato con solo due stelline.

Di seguito il riscontro giorno per giorno:

★★★★★ martedì 25, mercoledì 26 giugno;

★★★★ lunedì 24, venerdì 28, domenica 30;

★★★ sabato 29 giugno;

★★ giovedì 27 giugno.

Scorpione: voto 6. La prossima settimana si prevede abbastanza semplificata per tantissimi Scorpione. Diciamo che a tratti il periodo potrebbe apparire come poco elastico a certe esigenze rilasciando una certa quantità di monotonia legata a scampoli di flemmaticità difficili da contrastare.

Confermiamo che mancherà l'ambita 'top del giorno' e questo si farà certamente sentire. Tolte le sole giornate del 26 e del 28 giugno, diciamo che le restanti evolveranno in parziale normalità restituendo un andamento a fasi alterne tra positività e negatività. Iniziamo pure ad indagare nella situazione di vostra competenza andando a mettere in chiaro i singoli periodi. Abbiate cura di annotare le giornate buone e, soprattutto, quelle identificate con la spunta negativa.

Di seguito il riepilogo condensato.

★★★★★ mercoledì 26, venerdì 28;

★★★★ giovedì 27, sabato 29, domenica 30;

★★★ martedì 25 giugno;

★★ lunedì 24 giugno.

Sagittario: voto 7. Si preannuncia un periodo certamente stabile su molti lati, in primis su quello affettivo. Una attenta valutazione potrebbe essere richiesta per eventuali uscite di denaro nelle giornata comprese tra venerdì 28 e domenica 30 giugno, comunque già messe in preventivo come poco positive. Cercate comunque di riposizionare (se possibile ovviamente) qualsiasi impegno importante nelle giornate coincidenti con lunedì 24 (top del giorno), martedì 25 e giovedì 27 (cinque stelle). Scopriamo che cosa porteranno di buono le stelline giornaliere poste a seguire alle restanti giornate previste nel periodo indicato:

Top del giorno lunedì 24 giugno;

lunedì 24 giugno; ★★★★★ martedì 25, giovedì 27;

★★★★ mercoledì 26, sabato 29;

★★★ venerdì 28 giugno;

★★ domenica 30 giugno.

Capricorno: voto 8. La prossima settimana potrebbe essere vissuta quasi come una 'top', visti i tanti giorni valutati positivamente e il relativo cielo astrale certamente più che performante. Interessante la prima parte del periodo con un mercoledì e un lunedì spettacolari; non da meno si prevede quella finale: partenza e chiusura del weekend sottoscritti da cinque ottime stelline! Invece, un po' meno performanti sono state valutate le giornate relative a giovedì 27 (sottotono) e quella del 28 (venerdì 'nero'), ma di queste come per le altre ce ne occuperemo dettagliatamente negli approfondimenti relativi all'oroscopo del giorno. Vediamo intanto come si presenta la classifica stelline nel riepilogo sottostante:

Top del giorno mercoledì 26 giugno;

mercoledì 26 giugno; ★★★★★ lunedì 24, sabato 29, domenica 30;

★★★★ martedì 25 giugno;

★★★ giovedì 27 giugno;

★★ venerdì 28 giugno.

Acquario: voto 9. Valutato con massima positività il periodo in arrivo, si preannunciano sette giorni davvero speciali per voi dell'Acquario. Si alterneranno periodi buoni e periodi ottimi interrotti solo dalla giornata di mercoledì 26 giugno, l'unica ad essere stata classificata con le tre stelle relative ai periodi 'sottotono'. Intanto da tenere a mente venerdì 28 giugno, splendido periodo per mettere a segno qualcosa di davvero importante: diciamo che non mancherà nemmeno quel pizzico di buona fortuna necessaria a fare la differenza, questo è buono a sapersi. Vediamo intanto la classifica punto per punto relativa alla settimana in analisi e le relative stelline a corredo:

Top del giorno venerdì 28 giugno;

venerdì 28 giugno; ★★★★★ lunedì 24, sabato 29, domenica 30;

★★★★ martedì 25, giovedì 27;

★★★ mercoledì 26 giugno.

Pesci: voto 7. Per quelli di voi nativi nel simpatico simbolo astrale dei Pesci il periodo non inizierà in modo convincente, questo è bene metterlo in chiaro subito. Diciamo però che, tolta di mezzo la partenza un po' claudicante, le giornate a seguire saranno tutte improntate alla positività, ovviamente alternate tra quelle a quattro e le altre a cinque stelle. Tra le migliori indicate dalle previsioni zodiacali dei prossimi sette giorni senz'altro la giornata di domenica farà la parte del leone con la 'top del giorno'. Altrettanto ottime quelle del 27 e del 28 valutate a pieni voti. Inevitabilmente avrete da fare i conti anche con due giornate difficili: il 24 ed il 25 giugno. Vediamo come si presenteranno i prossimi sette giorni nel riepilogo espresso dalle stelline giornaliere:

Top del giorno domenica 30 giugno;

domenica 30 giugno; ★★★★★ giovedì 27 e venerdì 28;

★★★★ mercoledì 26 e sabato 29;

★★★ lunedì 24 giugno;

★★ martedì 25 giugno.

Classifica settimanale segno per segno

Pronta da consultare, la classifica della settimana da lunedì 24 a domenica 30 giugno mette in riga i prossimi sette giorni in calendario. Vista come sempre con l'occhio critico e senz'altro attento di chi studia e analizza l'universo astrale, la sottostante scaletta offre un metro di misura in grado di stabilire il grado di positività/negatività messo in conto ad ognuno dei dodici segni zodiacali. Iniziando dai migliori, diciamo subito che la posizione al 'top' per la settimana in analisi sarà a favore del Toro (voto 10). Invece toccherà agli amici Cancro (voto 5) a rappresentare 'la coda' della classifica. Andiamo a scoprire il resto della situazione astrologica dettagliata nel seguente prospetto:

1° Toro, voto 10 segno al 'top della settimana';

segno al 'top della settimana'; 2° Acquario, voto 9;

3° Capricorno, voto 8;

4° Ariete, Gemelli, Sagittario e Pesci, voto 7;

5° Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, voto 6;

6° Cancro, voto 5.

A questo punto il responso relativo all'oroscopo settimanale dal 24 al 30 giugno 2019, dunque incentrato sulla quarta e ultima settimana dell'attuale mese, finisce qui. Come sempre vi invitiamo senz'altro a non mancare al prossimo incontro in calendario con le previsioni, la classifica e le stelle quotidiane riguardante il lasso temporale coincidente con la prima settimana di luglio ovvero tra il 1° e il 7 del mese entrante.