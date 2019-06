L'Oroscopo settimanale dal 17 al 23 giugno 2019 svela l'Astrologia applicata ai prossimi sette giorni relativamente ai primi sei segni dello zodiaco. In primo piano sono le pagelle con le stelle e relative predizioni interessanti in esclusiva Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

In evidenza nel lasso temporale citato poc'anzi un transito davvero interessante: l'ingresso del Sole in Cancro apre ufficialmente (astronomicamente parlando) l'estate 2019.

Pubblicità

Pubblicità

Come si evince già dal titolo di apertura, alla grande andranno tutti i nativi del Cancro (voto 8). Ancora meglio però si profila il periodo per gli amici della Vergine (voto 9) sostenuti a piene mani da un'ottima Luna in Capricorno. Per quel che concerne gli altri segni, gli astri annunciano un periodo discreto solo il Leone (voto 7), mentre invece il giudizio è leggermente in ribasso per l'Ariete (voto 6) e il Toro (voto 6). Invece parlando in merito al periodo 'no', le previsioni da lunedì 17 a domenica 23 non vedono troppa positività in arrivo per coloro dei Gemelli (voto 5) tartassati nel frangente da fluttuazioni astrali abbastanza pesanti.

La Luna, transiti da lunedì a domenica

Come da copione ormai assodato, prima di andare a 'spulciare' tra le righe delle previsioni dell'oroscopo settimanale facciamo il punto sui programmi messi in preventivo dalla Luna. Nel periodo sotto osservazione, l'Astro della Terra si insedierà in tre diversi settori, portando in dono amore, fortuna e tanta gioia di vivere ai prescelti di turno. Curiosi di scoprire chi avrà buona sorte nell'ospitare la 'musa dei poeti' all'interno del proprio segno?

Pubblicità

Iniziamo col primo transito, l'ingresso della Luna in Capricorno, presente nel segno di Terra già da questo lunedì 17 giugno alle ore 18:13.

Il satellite terrestre cambierà settore giovedì 20 giugno alle ore 04:00, dove formerà la superba figura astrologica della Luna in Acquario. Infine, sabato 22 giugno si annuncia l'ingresso della Luna in Pesci che chiuderà l'attuale settimana. Bene, dopo aver scoperto i transiti lunari, passiamo senz'altro a mettere in chiaro le singole previsioni zodiacali con i voti e le stelline segno per segno.

Stelle della settimana, previsioni e pagelle

Ariete: voto 6. La settimana ventura, quella appunto interessante il periodo dal 17 fino al 23 di giugno, sarà sufficientemente positiva. L'Astrologia invita pertanto alla calma e alla concentrazione, indicandovi le giornate da sfruttare e quelle da 'dimenticare'. Ansiosi di sapere quali sono i giorni 'ok' quelli 'non ok'? Allora non resta altro da fare se non scorrere le stelline giornaliere disponibili a seguire:

★★★★★ giovedì 20 e venerdì 21;

★★★★ lunedì 17, sabato 22 e domenica 23;

★★★ martedì 18 giugno;

★★ mercoledì 19 giugno.

Toro: voto 6.

Pubblicità

Contraddistinto da una generale sufficienza, il periodo in esame quest'oggi è pronto a portare poche novità. Di conseguenza saranno altrettanto insufficienti le soddisfazioni messe in preventivo per voi dalle stelle. Venerdì e sabato il passaggio del Sole in Ariete potrebbe portare scompigli in ambito sentimentale: tranquilli, già da domenica tutto potrebbe ricominciare a salire verso una positività maggiore. Lunedì e martedì invece non dovrebbero esserci problemi.

Pubblicità

A seguire la previsione completa con le stelline della settimana: da lunedì a domenica non avrete indugi su quali giornate puntare. Andiamo al dunque:

★★★★★ lunedì 17 e martedì 18;

★★★★ mercoledì 19, giovedì 20 e domenica 23;

★★★ venerdì 21 giugno;

★★ sabato 22 giugno.

Gemelli: voto 5. La settimana prossima non è destinata a portare troppe soddisfazioni a voi Gemelli. Dunque pronostico sotto la sufficienza sia per quanto concerne il lato puramente affettivo che nelle questioni legate alle attività quotidiane. Dato il frangente non troppo semplice, almeno sulla carta, si consiglia massima attenzione giovedì e venerdì segnati rispettivamente con il 'sottotono' e il 'ko'. Fuori discussione invece il fatto che, quasi sicuramente non mancheranno giorni belli da sfruttare, come sabato 22 che andremo a scoprire tra pochissimo. Anzi, partiamo subito con l'evidenziare la situazione relativa alle stelline dei prossimi sette giorni:

★★★★★ sabato 22 giugno;

★★★★ lunedì 17, martedì 18 e mercoledì 19;

★★★ giovedì 20 e domenica 23;

★★ venerdì 21 giugno.

Cancro: voto 8. Si profila un periodo certamente efficace, buono soprattutto nelle realtà incentrate su problematiche sentimentali. Dunque, l'oroscopo della settimana contempla un inizio periodo non troppo gradevole, con la parte centrale coincidente con giovedì 2 giugno tutta (o quasi) da vivere in difesa. I giorni migliori in assoluto? Senza meno giovedì 18 giugno con, a dare man forte, venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 sorretti alla da uno splendido Sole nel segno. Vediamo la qualità delle restanti giornate:

★★★★★ martedì 18, venerdì 21, sabato 22 e domenica 23;

★★★★ mercoledì 19 giugno;

★★★ lunedì 17 giugno;

★★ giovedì 20 giugno.

Leone: voto 7. Settimana buona in parte, con il tratto interessante il centro del periodo certamente da sfruttare nelle cose più impellenti. Cercate di fare una tabella di marcia a seconda delle giornate, ovviamente evitando il 'fare' o il 'disfare' in quelle segnalate come non buone. Indubbiamente sia lunedì che domenica saranno da tenere sotto controllo dato che il primo è stato valutato con il 'sottotono' mentre l'altro risulta in odore di 'ko'. A questo punto togliamo pure ogni perplessità passando direttamente a valutare la scaletta seguente:

Top del giorno martedì 18 giugno;

martedì 18 giugno; ★★★★★ mercoledì 19 e venerdì 21;

★★★★ giovedì 20 e sabato 22;

★★★ lunedì 17 giugno;

★★ domenica 23 giugno.

Vergine: voto 9. Periodo perfetto per dare una spinta agli affari, sia di cuore che riguardanti l'economia familiare in generale. L'oroscopo della settimana dal 17 al 23 giugno annuncia quindi, per tanti di voi nativi in Vergine, uno splendido momento, tolta logicamente l'unica giornata a rilento coincidente con l'ultimo giorno della settimana. Curiosi di scoprire come andranno i restanti giorni del periodo? Vediamolo dalle stelline del momento analizzando singolarmente le giornate partendo dalle migliori fino ad arrivare a quelle meno fortunate.

Top del giorno mercoledì 19 giugno;

mercoledì 19 giugno; ★★★★★ lunedì 17 e giovedì 20;

★★★★ martedì 18, venerdì 21 e sabato 22;

★★★ domenica 23 giugno.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica finale.