L'Oroscopo della settimana dal 17 al 23 giugno 2019 è pronto a dare la giusta, seppur ipotetica, valenza ai prossimi sette giorni in calendario. Sotto analisi, l'Astrologia applicata alla terza settimana dell'attuale mese estrapolata dalle effemeridi del periodo, in questo contesto interessante i segni appartenenti alla seconda tranche dello zodiaco. Iniziamo come di consueto a dare un'anteprima generale sui migliori e peggiori del periodo, scelti logicamente tra i seguenti Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Pubblicità

Pubblicità

Pronti a dare un giudizio, positivo o negativo che sia, alla nuova settimana che verrà? Certo che si, in questo caso da segnalare alla fine di questo articolo l'attesissima classifica della settimana completa e riassuntiva, valida per tutti i dodici i simboli astrologici. In primissimo piano ad emergere su tutti, il Sagittario (voto 10), super-fortunato e meritatamente al 'top' di questa settimana grazie ad una meravigliosa Luna nel segno. A dare compagnia al segno d'Acqua al vertice della classifica sarà l'Acquario (voto 8) con lo Scorpione (voto 7) e Pesci (voto 8) un gradino più sotto.

Invece, valutati al limite della sufficienza coloro appartenenti al segno del Sagittario (voto 6), nel frangente costretti a stare abbastanza concentrati. Bene, dopo le doverose analisi astrologiche iniziali, andiamo pure ad approfondire meglio i voti e le classifiche da Bilancia a Pesci mettendo in chiaro soprattutto le previsioni zodiacali da lunedì 17 a domenica 23 giugno segno per segno.

Voti, stelle e predizioni della settimana

Bilancia: voto 8.

Pubblicità

Si preannuncia un periodo davvero efficace per tanti di voi Bilancia: il motivo? Il più importante riguarda la Luna, prossimamente in transito in Capricorno, poi in Acquario ed infine in Pesci. Dunque, ottime possibilità da sfruttare in diversi campi specialmente nelle giornate di lunedì, giovedì, venerdì e sabato: in questi giorni potrebbero arrivare grosse opportunità da sfruttare sia in amore che nel lavoro. Vediamo dunque qual è il valore definitivo espresso dalle stelline giornaliere, ovviamente in relazione ai prossimi sette giorni.Il resoconto a seguire:

Top del giorno venerdì 21 giugno;

venerdì 21 giugno; ★★★★★ lunedì 17, giovedì 20, sabato 22;

★★★★ domenica 23 giugno;

★★★ mercoledì 19 giugno;

★★ martedì 18 giugno 2019.

Scorpione: voto 7.

Sicuramente più che discrete nel complesso le previsioni della settimana di competenza dello Scorpione. Il periodo potrebbe essere abbastanza conciliante con interessi e/o intenzioni, a patto di saper giostrare bene le prossime attività in programma. Diciamo che, togliendo la parte centrale al periodo, sottomesso a probabili fluttuazioni astrali e quindi con possibili alti e bassi, tutto il resto potrà essere sfruttato a dovere. Intanto martedì 18, sabato 22 e domenica 23 sarete certamente assistiti dalla buona Astrologia.

Pubblicità

Scopriamo insieme il resto della scaletta con le stelline giorno per giorno:

Top del giorno domenica 23 giugno;

domenica 23 giugno; ★★★★★ martedì 18, sabato 22;

★★★★ lunedì 17, giovedì 20;

★★★ venerdì 21 giugno;

★★ mercoledì 19 giugno 2019.

Sagittario: voto 6. Periodo un pochino traballante per voi del Sagittario, sottoposto a notevoli dissonanze planetarie soprattutto nella fase relativa al weekend. Decisamente blanda, seppur con giornate abbastanza 'abbordabili', sia la parte iniziale che quella centrale di questa nuova settimana.

Pubblicità

Non sarà presente purtroppo la giornata interessata dalla posizione 'top del giorno' ma non per questo dovete preoccuparvi più di tanto: o sfruttate i giorni a cinque stelle oppure aspettate il prossimo 'giro', senz'altro sarà miglior di questo. Passiamo quindi a dare voce in capitolo alle stelline con i giorni "si" e "no"; a voi tirare le somme:

★★★★★ mercoledì 19, venerdì 21;

★★★★ lunedì 17, martedì 18, giovedì 20;

★★★ sabato 22 giugno;

★★ domenica 23 giugno.

Capricorno: voto 10. Ed eccoci infine a voi, carissimi amici del Capricorno. Il periodo vi vedrà possessori dell'ambita corona di segno migliore della settimana, contenti? Prendiamo come scontata la risposta affermativa invitandovi a dire 'grazie!' alla Luna in Capricorno, prossimamente in ingresso nel comparto. Per la precisione, la 'musa dei poeti' farà il suo ingresso nel segno il giorno 17, alle ore 18:16 del pomeriggio inoltrato. Lunedì avrete dunque una super-giornata da sfruttare nei settori legati ad affetti, sentimenti profondi e amicizie. Ma come saranno gli altri sette giorni secondo gli astri? Nulla di segreto; a seguire il resoconto quotidiano con relative stelle di riferimento.

Top del giorno lunedì 17 giugno - Luna nel segno;

lunedì 17 giugno - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 18, giovedì 20, sabato 22;

★★★★ mercoledì 19, venerdì 21, domenica 23.

Acquario: voto 8. Stabile ed abbastanza efficiente quasi tutto il periodo di riferimento. Ovviamente con sole due eccezioni che andremo a scoprire subito: ansiosi di sapere quali saranno (probabilmente) le vostre giornate 'no'? Tranquilli, ne avrete solamente due di veramente pesanti, purtroppo per voi cadenti entrambe a fine periodo: sabato e domenica la serenità del weekend potrebbe essere un miraggio. Intanto rifatevi l'animo con una notizia buona: giovedì 20 giugno arriverà una preziosa Luna in Acquario totalmente disponibile e pronta a dare supporto. Analizziamo le stelline affibbiate alle giornate di prossimo arrivo:

Top del giorno giovedì 20 giugno - Luna nel segno;

giovedì 20 giugno - Luna nel segno; ★★★★★ mercoledì 19, venerdì 21, domenica 23;

★★★★ sabato 22 del corrente mese;

★★★ martedì 18 del mese;

★★ lunedì 17 giugno 2019.

Pesci: voto 7. In preventivo sette giorni mediamente tranquilli, ovviamente da valutare per bene sulle singole giornate. Diciamo che meritevoli di essere vissuti bene, anche se senza troppe pretese, il 18 e il 21 giugno, entrambi a quattro stelle. Ottime invece le possibilità da sfruttare in molti campi sia il 17 che il 23, entrambi sottoscritti a cinque stelle. La migliore in assoluto sarà invece sabato 22 giugno per merito della Luna in Pesci. Discorso a parte per le giornate del 19 e del 20 valutate con il 'sottotono' e il 'ko'. Pronti a prendere nota della situazione? Bene, annotate le giornate migliori e peggiori descritte nel seguente prospetto:

Top del giorno sabato 22 giugno - Luna nel segno;

sabato 22 giugno - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 17 e domenica 23;

★★★★ martedì 18 e venerdì 21;

★★★ mercoledì 19 giugno;

★★ giovedì 20 giugno 2018.

Classifica settimanale completa, segno per segno

Pronta da consultare, ecco la nuova classifica generale valida per la settimana da lunedì 17 a domenica 23 giugno 2019. Ovviamente, come annunciato in apertura, il responso è valido per l'intero comparto zodiacale. Vediamo di mettere quindi in chiaro come saranno le stelle i prossimi sette giorni anche se, come già anticipato, a godere dei massimi benefici astrologici saranno gli amici nativi in Capricorno. A seguire la scaletta con le valutazioni definitive segno per segno:

1° Capricorno , voto 10 segno al 'top della settimana';

, segno al 'top della settimana'; 2° Vergine, voto 9;

3° Cancro, Bilancia e Acquario, voto 8;

4° Leone, Scorpione e Pesci, voto 7;

5° Ariete, Toro e Sagittario, voto 6;

6° Gemelli, voto 5.

Le previsioni zodiacali, con pagelle e stelline relative all'oroscopo settimanale dal 17 al 23 di giugno, dunque incentrate sulla terza settimana del corrente sono giunte alla fine. Come sempre, vi esortiamo a seguire le nostre nuove pubblicazione su oroscopo e Astrologia generale invitandovi al prossimo appuntamento con le previsioni, la nuova classifica e le stelline giornaliere impostate sul periodo compreso tra il 24 e il 30 del corrente mese.