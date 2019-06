Nuovi influssi stellari studiano i simboli zodiacali nella quarta settimana di giugno. L'Oroscopo settimanale annuncia l'entrata di Sole in Cancro, che rende le previsioni astrali più vitali e fortunate.

La fortuna nell'oroscopo settimanale

Ariete: Venere in posizione di sestile vi farà vivere l'amore in modo più coinvolgente e sereno. In ambito lavorativo, sentirete gli influssi non del tutto favorevoli di una Luna in quadratura con Saturno che a metà settimana passerà dal domicilio del Capricorno.

Insicuri e sospettosi, potrete allentare le tensioni già da venerdì.

Toro: in questo periodo le limitazioni non vi appartengono più, le avete superate e anche sul lavoro cercherete di apportare i giusti cambiamenti. A metà settimana in ambito affettivo, sarete molto magnetici per via di un influsso lunare che insieme all'astro uraniano vi renderà fermi nelle vostre decisioni.

Gemelli: a inizio settimana avvertirete una sorta di apatia, di malinconia che si ripercuoterà anche sui rapporti sentimentali.

Nella giornata di sabato sarete molto simpatici e aperti a vivere l'amore con maggiore slancio emotivo. Buoni i rapporti collaborativi in ambito professionale.

Cancro: nella giornata di domenica il Sole entrerà nel vostro cielo astrologico e completerà un sovraffollamento planetario carico di energia positiva. In un segno emotivo con il vostro, dinamico grazie alla presenza di Marte e comunicativo con Mercurio, l'astro solare completerà l'opera e coglierete ogni vostra sfumatura dell'anima, con una consapevolezza di voi molto sensibile.

Leone: la prima metà della settimana sarà migliore della seconda, poiché vedrà non solo Venere e Mercurio a favore, ma anche una Luna fortunata che vi garantirà belle sorprese amorose. In ambito lavorativo, attenzione a una certa spossatezza che da venerdì in poi si farà sentire da voi amici del Leone.

Vergine: la settimana per voi amici della Vergine inizierà con transiti che produrranno un atteggiamento altalenante, che si ripercuoterà sia nei rapporti sociali che in quelli affettivi.

I vostri entusiasmi saranno instabili e mutevoli in base alla vostra brama di raggiungere a tutti i costi la concretizzazione di alcuni progetti lavorativi. Migliori le giornate di martedì e mercoledì.

Previsioni settimanali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'influsso di Luna e Giove dal domicilio del Sagittario vi toccherà in modo benefico e sarete cortesi con tutti. Anche i rapporti amorosi miglioreranno e voi acquisterete maggiore fiducia in voi stessi, una carica positiva utile sia per il lavoro che per l'amore.

Sabato ricercherete maggiore relax, dandovi alla pigrizia e a un ozio refrigerante.

Scorpione: sul lavoro, voi Scorpione sarete più determinati del solito poiché spinti con sicurezza alla concretizzazione dei vostri scopi precisi. In amore, una Luna in quadratura nella giornata di sabato vi chiuderà in modo implacabile verso le amicizie, forse a causa di alcune delusioni che vi hanno fatto soffrire in passato. La vicinanza di un Sole in Cancro comunque vi bacerà e vi riscalderà con i suoi raggi benefici, aiutandovi a superare alcune difficoltà con spirito positivo.

Sagittario: iniziate la settimana alla grande con una Luna che nel vostro cielo incrocerà le sue energie con Giove e vi garantirà una forte intuizione, che vi farà prevenire gli eventi prima che si manifestino. La fortuna vi bacerà e anche il weekend sarà propizio per l'amore.

Capricorno: nella giornata di martedì la Luna entrerà nel vostro cielo e si congiungerà a Saturno e Plutone. La carriera lavorativa prenderà il volo e i cambiamenti saranno decisivi e improvvisi per voi Capricorno. Anche se in esilio nel vostro cielo, l'astro lunare vi renderà più riflessivi, sensibili e intuitivi nei confronti dell'amore.

Acquario: in particolare sabato sarà molto fortunato per l'amore. L'influsso di un Giove nel pieno delle sue energie fortunate incrocerà le sue energie con Luna e vi renderà molto vitali e propensi a vivere gli affetti con tranquillità. Potrete approfondire i rapporti amorosi in modo delicato e sensibile anche nella giornata di domenica.

Pesci: Mercurio in posizione favorevole spingerà la comunicazione alle stelle e ciò vi sarà benefico sia per il lavoro che per gli affetti. In amore, puntate tutto sulla giornata di domenica che vi riserverà un Sole fortunato dal domicilio del Cancro.