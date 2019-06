L'Oroscopo della settimana dal 17 al 23 giugno porterà alcuni ostacoli sul lavoro per l'Acquario, mentre il Capricorno dovrà affrontare l'opposizione di Venere. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: le relazioni sentimentali si preannunciano alquanto turbolente in questo periodo. Giovedì e venerdì saranno delle giornate parecchio tese, in cui dovrete provare a mantenere la calma. Cercate di tenere la concentrazione sul lavoro.

Toro: Luna in congiunzione renderà le vostre giornate molto interessanti. Chi è single avrà l'opportunità di fare nuove conoscenze, mentre chi ha una relazione è alla ricerca di maggiore affinità con il partner. Sul lavoro potrete portare avanti dei progetti molto interessanti.

Gemelli: in questa settimana da lunedì 17 a domenica 23 potrete godere di un'ottima serenità. Finalmente potrete rilassarvi e apprezzare i risultati delle vostre fatiche.

In questo periodo avete trascurato parecchio l'aspetto sentimentale della vostra vita.

Cancro: Marte vi renderà molto seducenti e resistere al vostro fascino non sarà facile. Chi vi sta intorno noterà maggiore sicurezza ed energia nella vostra persona. Approfittatene di questo momento per realizzare alcuni dei vostri desideri.

Leone: purtroppo al momento le cose non sembrano procedere per come vorreste. Sul lavoro doverete portare un po' di pazienza prima di raggiungere gli obbiettivi sperati.

In questa settimana da lunedì 17 a domenica 23 giugno non mancheranno gli ostacoli per voi.

Vergine: Venere e Mercurio vi doneranno delle giornate molto positive. Nuove proposte potrebbero arrivare, ma dovrete cercare di cogliere la palla al balzo senza tentennare troppo. Con il partner avete ritrovato la complicità che era venuta a mancare negli ultimi mesi.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: purtroppo a livello sentimentale ci saranno degli alti e bassi in questa settimana dal 17 al 23 giugno.

Al momento vi sentite molto nervosi perchè degli ostacoli stanno impedendo ai vostri progetti di decollare. Il weekend sarà invece più tranquillo.

Scorpione: dovrete cercare di rimanere tranquilli e non lasciarvi sopraffare dall'ansia. Avete tanti progetti da portare avanti e alcune scadenze da rispettare. Affrontare tutto con serenità vi aiuterà a portare a termine ogni cosa. Da riguardare la salute fisica.

Sagittario: nei primi giorni della settimana arriverà qualche buona notizia sul lavoro.

Qualcuno potrebbe ricevere una gratificazione inaspettata o una promozione. Potreste avere invece qualche disguido con qualche collega. Non lasciatevi ostacolare da chi cerca di mettervi i bastoni tra le ruote.

Capricorno: Venere in opposizione creerà disguidi nella vostra relazione sentimentale. Avete voglia di novità e di superare questa fase che vi vede immersi nella routine giornaliera. Cercate di essere voi i primi a prendere iniziativa.

Acquario: questa settimana da lunedì 17 a domenica 23 giugno non sarà molto favorevole in ambito lavorativo.

Qualcuno potrebbe sentirsi giù di morale e mollare la presa. Prendetevi un periodo di relax: staccare la spina per qualche giorni vi farà ritrovare l'energia persa.

Pesci: delle giornate piene di passione sono in arrivo per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Il rapporto con il partner sembra essere al top e anche sul lavoro la situazione sembra molto positiva.