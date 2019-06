L'Oroscopo della settimana dal 10 al 16 giugno 2019 è arrivato, ben disposto a mettere sul piatto della bilancia i prossimi sette giorni in calendario. Target di oggi, l'Astrologia della seconda settimana del mese, dunque imperniata direttamente sulle effemeridi del periodo. In campo l'attesissima classifica corredata dalle immancabili predizioni interessanti Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati tra quelli compresi nella seconda sestina zodiacale?

Bene, allora senz'altro iniziamo pure a pieno ritmo con l'anticipare i simboli astrali più fortunati per passare poi a quelli in periodo negativo. Diciamo subito che a fare un'ottima impressione, ovviamente tra i sei sotto analisi in questo frangente, senz'altro Bilancia (voto 10) affiancato da un meraviglioso Scorpione (voto 9). Intanto, le previsioni da lunedì 10 a domenica 16 giugno annunciano poche probabilità di successo ai nati in Capricorno (voto 6) e a coloro dell'Acquario (voto 6): entrambi i simboli astrali saranno sottoposti a lievi turbolenze astrali, certamente in grado di destabilizzare alcune giornate di prossimo arrivo.

Oroscopo settimanale dal 10 al 16 giugno 2019 | Astrologia, classifica e previsioni: Bilancia segno favorito

Invece quale sarà il segno più penalizzato in assoluto? Andiamo a svelarlo nello spazio dedicato agli approfondimenti di rito, come al solito messi in chiaro nella scaletta con le stelline quotidiane.

Pagelle, previsioni e stelline: la settimana

Bilancia: voto 10. Si preannuncia per voi della Bilancia una tra le più belle settimane degli ultimi mesi. In generale, a portare tranquillità e tanta voglia d'amare sarà la Luna, in arrivo nel settore proprio questo martedì 11 giugno alle ore 02:29 del primissimo mattino.

Prendete pure qualche bella iniziativa a scopo benefico, tenendo presente in primis le conoscenze o le amicizie che attualmente non attraversano un buon periodo. Di seguito la situazione di vostra competenza, giorno per giorno:

Top del giorno martedì 11 giugno - Luna nel segno;

martedì 11 giugno - Luna nel segno; ★★★★★ mercoledì 12, venerdì 14, domenica 16;

★★★★ lunedì 10, giovedì 13, sabato 15.

Scorpione: voto 9. In arrivo sei splendide giornate su sette sicuramente positive al 100%, le migliori tra queste ultime saranno essenzialmente spalmate a metà e fine periodo.

In particolare, a dare una spinta vincente alle situazioni sentimentali, l'arrivo della Luna nel segno proprio giovedì 13 giugno. A differenza degli amici appartenenti alla Bilancia visto in precedenza, a voi Scorpione il frangente porterà anche un giorno negativo. Ansiosi di sapere qual è? Bene, è tutto scritto nero su bianco nella scaletta seguente:

Top del giorno giovedì 13 giugno - Luna nel segno;

giovedì 13 giugno - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 11, venerdì 14, sabato 15;

★★★★ mercoledì 12, domenica 16;

★★★ lunedì 10 giugno 2019.

Sagittario: voto 7.

La prossima settimana si prevede abbastanza buona per voi del Sagittario. Si annunciano in tutto tre ottime giornate tra le quali spicca l'invidiabile "top del giorno" relativa a sabato 15 giugno: portata da una splendida Luna in entrata nel segno, il periodo regalerà enormi soddisfazioni in campo affettivo e sentimentale in generale. Ansiosi di scoprire di più? Bene, allora andiamo a mettere in chiaro le stelle dei prossimi sette giorni nella scaletta posta a seguire:

Top del giorno sabato 15 giugno - Luna nel segno;

sabato 15 giugno - Luna nel segno; ★★★★★ giovedì 13, domenica 16;

★★★★ lunedì 10, mercoledì 12;

★★★ venerdì 14 giugno;

★★ martedì 11 giugno.

Capricorno: voto 6.

Le giornate sotto osservazione in questo momento annunciano sabato e domenica decisamente poco gradevoli in quanto a positività. Infatti, il primo giorno di weekend avrà i colori spenti del "sottotono" mentre la domenica a seguire si profila abbastanza complicata per via delle due stelline applicate ai periodi da "ko". Vediamo cos'altro riserveranno gli astri alla vostra quotidianità analizzando una ad una le giornate di prossimo arrivo. Il resoconto astrale è servito:

★★★★★ lunedì 10, mercoledì 12;

★★★★ martedì 11, giovedì 13, venerdì 14;

★★★ sabato 15 giugno;

★★ domenica 16 giugno 2019.

Acquario: voto 6. Periodo non troppo positivo per voi dell'Acquario, sotto tanti aspetti. In linea generale quindi, quasi tutto scorrerà sul filo del rasoio, specialmente nelle giornate relative a mercoledì (sottotono) e giovedì (ko): dunque in questi frangenti saranno assolutamente da evitare impegni rischiosi o importanti, magari anche sforzandosi di ridurre all'essenziale le cose di routine, ovviamente sempre nelle giornate evidenziate poc'anzi. Vediamo il pensiero astrale come ha valutato i singoli giorni rimasti:

★★★★★ martedì 11, sabato 15;

★★★★ lunedì 10, venerdì 14, domenica 16;

★★★ mercoledì 12 giugno;

★★ giovedì 13 giugno.

Pesci: voto 5. Negativo in generale il periodo per voi Pesci. Valutato nelle previsioni della settimana con il minimo voto in pagella, diciamo che il periodo potrebbe soffrire di stressanti alti e bassi non troppo facili da tenere a bada. Come siamo soliti fare, anche in questo caso l'invito è quello di non dare nulla per scontato: valutare bene le situazioni "prima", monitorarne l'andamento con costanza "durante" mantenendo alta l'attenzione "dopo". Volendo, approfittate pure dell'ottima giornata di giovedì 13, poi però tirate pure i cosiddetti "remi in barca" e aspettate tempi più consoni. A seguire le stelline giornaliere applicate al vostro segno:

★★★★★ giovedì 13 giugno;

★★★★ lunedì 10, venerdì 14 e sabato 15;

★★★ martedì 11 e domenica 16;

★★ mercoledì 12 giugno 2019.

Classifica settimanale segno per segno

Disponibile ad essere spulciata a dovere da curiosi e appassionati di Astrologia, la nuova classifica della settimana da lunedì 10 a domenica 16 giugno è pronta a validare l'intero comparto zodiacale. Il segno più performante nel periodo esaminato, ovviamente scelto tra i dodici dello zodiaco, è quello della Bilancia tra l'altro già ampiamente svelato in apertura e nel titolo principale. Andiamo a scoprire il resto della scaletta:

1° Bilancia , voto 10 segno al " top della settimana ";

, voto 10 segno al " "; 2° Scorpione, voto 9;

3° Toro, Cancro, voto 8;

4° Ariete, Gemelli, Sagittario, voto 7;

5° Leone, Vergine, Capricorno e Acquario, voto 6;

6° Pesci, voto 5.

Il riscontro astrale riguardante l'oroscopo settimanale dal 10 al 16 giugno 2019, dunque delineato sulla seconda settimana di questo mese chiude qui. Vi invitiamo a non disertare il nuovo incontro con l'Astrologia, le previsioni, la classifica e le stelle generate sul periodo compreso tra il 17 e il 23 del corrente mese.