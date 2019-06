L'Oroscopo del giorno 17 giugno 2019 annuncia il magico ed esaltante ingresso della Luna in Capricorno. È proprio quello che ci voleva per ultimare presto e bene i preparativi con in vista la ripartenza settimanale. La parola d’ordine, in questo caso per la maggioranza dei sei segni zodiacali sotto analisi quest'oggi, dovrà essere 'disimpegno'. Specie se qualcuno ha già in programma qualcosa di speciale da vivere con gli amici, senz'altro vi stanno già venendo in mente buone idee e speciali intuizioni: annotatele su un taccuino, torneranno utili molto presto.

Diciamo che per la stragrande maggioranza di voi potrebbe essere un lunedì da dedicare all'amore, in tutte le salse e qualunque occasione: approcci passionali potrebbero raggiungere l’effetto desiderato se sarete tra coloro con segno valutato al top. Con gli astri favorevoli si può tentare la fortuna anche al gioco: perché non fare una capatina in ricevitoria lasciandosi ispirare dall’intuito? Le previsioni di lunedì 17 giugno invitano a provarci.

Classifica stelline 17 giugno 2019

Un nuovo lunedì si intravvede all'orizzonte: cosa c'è di meglio se non scoprire cosa riserveranno le stelle al nostro amato simbolo presente nel Tema Natale? Bene, a tal proposito è pronta per essere consultata la nostra nuova classifica stelline del 17 giugno 2019. Ad essere valutati in scaletta i soli sei segni relativi a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Diciamo subito che tra predetti segni, a gongolare insieme al Capricorno saranno gli amici nativi in Bilancia e Pesci, entrambi sottoscritti a cinque stelle. Posizione 'scomoda' invece per l'Acquario, nel frangente valutato in giornata da 'ko'.

Vediamo il riepilogo completo posto di seguito:

Top del giorno : Capricorno - Luna nel segno;

: Capricorno - Luna nel segno; ★★★★★: Bilancia, Pesci;

★★★★: Scorpione, Sagittario;

★★: Acquario.

Oroscopo, le stelle di lunedì 17 giugno

Bilancia - Questa nuovo lunedì è da dedicare a ciò che più vi piace, alla famiglia, agli affetti sinceri. Lasciate fuori il resto del mondo, concedetevi un po’ di svago, magari staccando quella 'benedetta' spina soprattutto perché avete davvero bisogno di ricaricare le pile.

In generale, in questo caso con riferimento all'amore, la Luna in Capricorno vi inviterà senz'altro a godere a pieno titolo una giornata spensierata con la persona amata. Cercate di dare massimo sfogo alla passione recuperando anche il tempo perso: approfittatene e godetevi l'attimo! Single, l'umore sarà molto buono, questa potrebbe essere una giornata all'insegna della vitalità. La vostra parlantina affascinerà chi ancora non vi conosce, sappiatelo.

In generale le previsioni del giorno invogliano alla serenità e al divertimento. Nel lavoro invece, il momento risulta essere propizio per nuovi agganci che, quasi sicuramente, potrebbero rivelarsi in un futuro molto prossimo. Ci potrebbero essere delle scelte in grado di cambiare in meglio la vostra vita lavorativa.

Scorpione - Si preannuncia abbastanza discreto questo vostro lunedì d'inizio settimana. Per gran parte della giornata sarete di buonumore e riuscirete anche a fare le cose che vi piacciono in modo particolare.

In serata invece, qualcosa o qualcuno potrebbe mettere addosso un po’ di nervosismo: cercate di tenerlo a bada, ok? Certamente non è nulla di grave, pertanto sdrammatizzate! In amore, il vostro coraggio vi porterà a vivere intensi momenti emotivi, forse mai osati fino in fondo. Non frenatela questa buona voglia di trasgressione: dice il saggio 'in guerra e in amore tutto è permesso!'. Allora, cosa aspettate a dare spazio ai vostri desideri nascosti? Per qualcuno di voi Scorpione, parlando di coppia, questo è il momento di programmare qualcosa di romantico con la vostra metà. Single, sarete molto vivaci e spigliati grazie agli astri di supporto, questo vi porterà a conoscere persone o stringere nuovi interessanti rapporti di amicizia. Nel lavoro, giocare d'anticipo sarà una buona tattica, soprattutto se siete sicuri di quello che volete. Studiate il vostro avversario, le sue abitudini e le sue caratteristiche ed elaborate un piano d'attacco: con la giusta determinazione otterrete tutto.

Sagittario - In programma un discreto inizio settimana con un lunedì 17 giugno buono quanto basta. Con ogni probabilità oggi dovrete affrontare una prova o una sfida: calma, ne uscirete senz'altro vincenti o perlomeno senza 'ammaccature' rilevanti. Se così fosse dovrete dire grazie alla vostra lealtà e al vostro innegabile spirito combattivo. In più di qualche occasione però, tenete a bada l’emotività e mantenete il massimo autocontrollo. La serata segnerà per qualcuno di voi l’inizio di una settimana piacevole, sicuramente fatta di cose che danno calore e invitano all'amore. In coppia sarete franchi e diretti, per questo la vostra relazione potrà beneficiare di un'armonia in crescita. Il vostro partner vi sarà molto grato se gli permetterete di entrare negli angolini più segreti del vostro cuore... Single, in arrivo cambiamenti improvvisi che consentiranno di prendere decisioni importanti in amore. Possibili ritorni di fiamma per qualcuno: attenti a non cedere subito ma fatevi corteggiare, se non altro per consentirvi di studiare cosa fare e quale strada prendere. Nel lavoro infine, dovrete essere flessibili e pronti ad afferrare tutte le nuove esperienze che si presenteranno. In generale dovrete cercare di domare anche la vostra impulsività per ottenere più successo.

Capricorno 'top del giorno' - Giornata davvero stellare, valutata nelle predizioni di lunedì come sublime soprattutto per l'arrivo della Luna nel segno. Oggi e domani avrete una grande riserva di buona energia e soprattutto una lucidità fuori del solito. In molti casi a giovarne sarà senz'altro l'attività giornaliera. Svolgerete al meglio i compiti messi in agenda ed in molti casi sarete additati come la persona ideale a cui affidare incarichi delicati e importanti. La vita privata procede senza turbamenti di sorta, anche se sarebbe meglio inventarsi qualcosa per spezzare la routine. In amore eccovi finalmente felici, rilassati e con più tempo libero, cosa rara in questi ultimi tempi, vero? Sarà quindi l'occasione tanto attesa per abbordare un tema delicato con il vostro partner. La vostra ironia sarà la chiave del successo in grado di ristabilire alcuni equilibri in seno alla coppia. Single, il momento risulta essere propizio per nuovi incontri, il che potrebbe rivelarsi in un futuro molto prossimo un'ottima scelta. Pronti a cambiare in meglio la vostra vita amorosa? Nel lavoro, le vostre prestazioni intellettuali saranno al massimo, sicuramente arriveranno contratti o nuove collaborazioni. I pianeti saranno favorevoli e vi aiuteranno a concretizzare importanti traguardi.

Acquario - Una giornata negativa, questo è poco ma quasi scontato. In questo inizio settimana non lasciatevi guidare troppo dall’istinto, anzi date spazio alla riflessione: dando 'tempo al tempo' capirete qualcosa di importante. Se siete di prima decade potreste avere un'idea geniale: raggiungerete un ambito traguardo. Se già da tempo qualcosa vi frulla in mente, fatela senza timori. In coppia, un nodo da sciogliere con la persona che vi sta accanto invita a scegliere la via del dialogo. In alcune situazioni ammettere di avere agito con superficialità o meglio, di aver sbagliato equivarrebbe ad un gesto di fiducia: dovreste farlo più spesso! Sappiate che nessuno è perfetto, nemmeno voi: fate attenzione... Single, mai rimandare, soprattutto quando in ballo ci potrebbe essere un chiarimento con qualche persona a voi cara. D'altro canto, chi vi conosce da tanto saprà senz'altro aspettare riflettendo sui problemi o, semplicemente, sbollire in attesa di riprendere il dialogo. A volte basta una telefonata o un appuntamento per riconciliarsi. Nel lavoro invece, cambiare è possibile a patto di volerlo. Occorreranno colloqui chiarificatori in cui far emergere i vostri progetti: un dialogo costruttivo sarà un validissimo punto di partenza.

Pesci - Si preannuncia davvero senza patemi d'animo questa parte iniziale della nuova settimana per voi Pesci. In generale, si apre un periodo pieno di novità: incontrerete persone, troverete contatti, avrete davanti occasioni da non lasciarsi sfuggire. Non agite d’istinto però, anzi valutate con calma i pro e i contro di ogni situazione prima di compiere passi importanti. Il cuore senz'altro è già pronto a riscaldare l'armonia della giornata. Il consiglio di un amico/a potrebbe essere veramente utile: prendetelo in considerazione. Secondo l'oroscopo del giorno 17 giugno, riguardo l'amore, ci saranno momenti di grande intesa fra le coppie innamorate, avrete tanta voglia di amare e di essere amati. La presenza della Luna in Capricorno vi permetterà di vivere al meglio il periodo e di essere felici insieme a chi sapete... Se single invece, aumenterà la vostra serenità e il vostro fascino, ciò renderà più facile l’approfondimento di rapporti in corso. Nel lavoro, sarete molto responsabili nello svolgere una mansione che vi è stata affidata da poco e la porterete a termine con successo. Forse qualcuno riceverà persino una nota di merito.