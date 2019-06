Una nuova settimana, l'ultima del mese di giugno, prende il via. Dopo un weekend importante per alcuni segni e di calo per altri, comincia un nuovo periodo del mese. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 24 giugno 2019 e cerchiamo di capire quali novità hanno in serbo stelle e pianeti per tutti e dodici segni zodiacali. Amore, lavoro e salute saranno gli assoluti protagonisti.

Ariete: questa giornata vi chiederà di essere prudenti in amore. Un po' di fatica si farà sentire al mattino, ma nel pomeriggio andrete incontro ad una ripresa.

Pubblicità

Pubblicità

Toro: arrivano ora buone soluzioni in vista di un progetto che volete concludere con una persona in futuro. Avrete maggiore grinta ed energia in queste ore, sfruttatela al massimo, in partivolare nelle attività lavorative.

Gemelli: per i nati sotto questo segno zodiacale è un periodo di forte agitazione, persino di braccio di ferro. Non fate troppo, evitate esagerazioni per non complicare ulteriormente la situazione.

Cancro: queste sono stelle efficaci e vi sentite anche meglio a livello fisico.

Pubblicità

A livello lavorativo ogni novità è fonte di interesse, ma anche di stanchezza, per questo valutare bene come agire.

Leone: questo è un momento in cui vi trovate a dover affrontare troppe situazioni, prendetevi un po' di relax e maggiore riposo per voi stessi. Ne avete bisogno al momento.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale oggi ci sarà un buon recupero. Cambiamenti nel lavoro. Dovrete raggiungere qualcuno oppure ci sarà un trasferimento, un viaggio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Previsioni 24 giugno 2019: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: con la Luna in opposizione che richiede cautela nella relazioni, potreste mettere in discussione una storia per motivi banali. Stanchezza e calo fisico in serata.

Scorpione: in questa giornata recupero sentimentale che arriva a cambiare alcune situazioni in positivo, ma dovete cercare di non tornare alle incomprensioni che avete vissuto ad inizio mese.

Sagittario: da circa un paio di mesi i vostri atteggiamenti sono piuttosto irruenti.

In amore state vivendo alcuni dubbi che non accennano a risolversi.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale è un periodo di recupero. Momento di cambiamenti nel lavoro ed entro agosto arriveranno novità importante. In amore siete sempre molto convinti di una storia.

Acquario: in questo momento sembrate ancora piuttosto polemici, ma solo perché non desiderate fare le solite cose. Cercate novità e lanciatevi verso uno dei cambiamenti.

Pubblicità

Pesci: per i nati sotto questo segno zodiacale le stelle cominciano a prendere delle vostre difese, anche se in amore dovete mettere in ordine tanti pensieri e risolvere alcuni dubbi.