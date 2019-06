L'Oroscopo di domani 14 giugno 2019 è arrivato, puntuale e preciso all'incontro giornaliero con l'Astrologia. A disposizione dei lettori l'analisi astrale sui comparti relativi all'amore e al lavoro, quest'oggi impostata sul venerdì di fine settimana. Sotto 'pressione', dovuta essenzialmente al fatto che la posta in gioco è la positività o la negatività attribuita al periodo, essenzialmente gli amici appartenenti ai primi sei segni dello zodiaco.

Vediamo allora di capire quali saranno i segni più fortunati e quelli invece costretti a sudare la classiche sette camice a causa di astri poco efficienti. Diciamo subito che tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine il migliore in assoluto sarà Gemelli, in questo caso valutato al 'top del giorno. A dare sostegno e compagnia al vertice della classifica quotidiana, senz'altro Toro e Cancro, entrambi sottoscritti in periodo a cinque stelle.

Oroscopo di domani 14 giugno 2019 | Astrologia, classifica e previsioni: venerdì Gemelli 'top del giorno'

Di contro, secondo quanto messo in chiaro nelle previsioni zodiacali del 14 giugno, ad avere poca reattività nel frangente, con l'efficienza abbastanza latitante, saranno probabilmente coloro nativi della Vergine e del Leone. Andiamo ai dettagli, prima però d'obbligo dare una sbirciata alla scaletta con le stelle del giorno messa a disposizione subito a seguire.

Classifica stelline 14 giugno

Questo venerdì di fine settimana è pronto a dare spazio alla felicità o all'amara delusione?

In questo caso a decretare chi, tra i sei segni in analisi quest'oggi, potrà contare su un giorno fortunato è come sempre la nostra attesissima classifica stelline, in questo contesto improntata sulla giornata del 14 giugno. In apertura abbiamo già parlato dei tre segni più fortunati nel periodo come pure abbiamo messo in rilievo le scarse possibilità di successo attribuite agli amici della Vergine e del Leone. Quindi adesso non resta altro che passare direttamente al responso generale espresso nello specchietto riepilogativo seguente:

Top del giorno : Gemelli;

: Gemelli; ★★★★★: Toro, Cancro;

★★★★: Ariete;

★★★: Vergine;

★★: Leone.

Oroscopo, previsioni su lavoro e sentimenti

Ariete - In arrivo un venerdì 14 giugno abbastanza buono su molti fronti, anche se a tratti potrebbe sembrare difficile da governare.

In definitiva la giornata di fine settimana sarà vivibile a patto di prendere le situazioni con un certo impegno, mai con superficialità. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, tutto scorrerà per voi sotto i toni tranquilli e semplici della più scontata delle serenità: periodo insomma tutto o quasi da scoprire. In coppia soprattutto, il momento favorirà la ricerca di piaceri nascosti, magari vecchi passatempi (forse un po' banali, ma che vi piacciono tanto) oppure sfizi ricercati o raffinati.

Single, il consiglio è quello di stare sereni: tirate via ogni perplessità o convinzione di non farcela, ok? Se appartenete a coloro un po' troppo 'esigenti' oppure se vi piace provare sempre nuove situazioni magari volendo stupire la persona a cui avete deciso di regalare il cuore, questo potrebbe essere il momento perfetto per agire. Nel lavoro, invece, le opportunità per migliorare le vostre attuale condizioni ci saranno e potrebbero perfino essere di prima qualità, starà a voi decidere per il meglio.

Toro - Partirà e chiuderà sicuramente in scioltezza questo vostro giorno di chiusura del periodo lavorativo. Emozioni e positività saranno di scena in quasi ogni settore e potrebbero arrivare già dal primissimo pomeriggio o massimo ad inizio sera. Non frenate il vostro entusiasmo, ok? Solo riuscendo ad essere pienamente voi stessi la giornata non potrà che portare grandi soddisfazioni. In amore non dovete mai ridimensionare i vostri desideri ma realizzarli! Grazie alla vostra indole caparbia, alla grinta e alla infinita creatività di cui voi Toro siete ben forniti, certamente saprete gestire ogni risvolto del periodo. Qualcuno, anche con l’aiuto di un colpo di fortuna piovuto direttamente dal cielo, potrebbe deciderete di metter su famiglia (stuzzica l'idea?). Single, preparatevi a ricevere molto presto i benefici effetti regalati dall'attuale ottima situazione astrale. In generale le previsioni zodiacali di domani consigliano di affrontare fin da subito eventuali situazioni critiche. Nel lavoro, una piccola parte dei vostri sogni si sta per realizzare (qualcuno già è divenuto realtà), quindi siate pronti: se vi dimostrerete pazienti e costanti presto raccoglierete il buono che avete seminato.

Gemelli 'top del giorno' - Il prossimo venerdì sarà probabilmente molto interessante per voi nativi nel simbolo astrale dei Gemelli. Infatti, dopo l'ingresso nel comparto dello Scorpione di una splendida Luna, avvenuto questo giovedì 13 giugno, saranno favoriti alla grande i rapporti interpersonali con, in primis, quelli a stampo affettivo. In generale, quindi, non dovrebbero intervenire situazioni pesanti. In amore vi aspetta un periodo davvero 'gustoso'. La vostra capacità di affascinare chiunque vi capiti a tiro potrebbe regalarvi una meravigliosa occasione, prendetela al volo e gioite se siete liberi da vincoli. Se invece state insieme ad un'altra persona, tenete presente che non farà troppo piacere una tale situazione, geloso/a com'è... Single, riguardo alcuni di voi, una persona incontrata non molto tempo addietro potrebbe farsi avanti con una travolgente quanto spiazzante proposta! Sicuramente inaspettata ma molto interessante: aggrada la cosa? Nel lavoro, per ottenere i risultati attesi basterà sfoderare un po' più grinta del solito: con la giusta dose di determinazione potrete togliervi di torno tante seccature.

Cancro - Partirà in grande stile questo vostro venerdì di fine settimana, preludio senz'altro ad un weekend con i 'contro-fiocchi'. In particolare, a rendere ancora più leggera e spensierata questa giornata sarà l'arrivo di una bella notizia riguardante l'ambito familiare o le amicizie: chissà di cosa si tratta? Intanto le previsioni di venerdì annunciano in amore tanta positività: non troverete troppe difficoltà nel centrare gli obiettivi messi in preventivo. In coppia passione ed eros richiederanno maggior fantasia: lasciatevi trasportare dalla corrente, anche così troverete piccole ma gradevoli soddisfazioni... Single, le stelle saranno pienamente al vostro fianco. Parlando in merito a quella certa 'situazione' che vi sta a cuore, sappiate che quasi sicuramente sarete messi alla prova. Non demoralizzatevi perché gli astri saranno con voi: saprete al momento come fare per riuscire vincenti agli occhi di chi vi piace. Nel lavoro il periodo potrebbe riservare discrete opportunità a patto di saperle capire e poi prontamente cogliere.

Leone - Giornata di fine settimana valutata semplicemente instabile, ovviamente astrologicamente parlando. Il periodo sarà per voi Leone, purtroppo, classificato come da 'ko' rendendo alcune vostre azioni quotidiane difficili da portare vantaggiosamente a termine. In amore la giornata del 14 giugno sarà indirizzata quasi tutta verso il 'difficile'. In gran parte il periodo sarà sottoposto alla cattiva influenza astrale. Per tale motivo molti di voi già in coppia saranno probabilmente costretti a cambiare alcune cose in programma o già messe in conto. Single, diciamo che tra tutti, a limitare eventuali danni saranno coloro nativi di terza decade oppure in situazioni collaudate da più tempo. Per gli altri ci sarà da stare fermi, in attesa che la situazione cambi in meglio. Nel lavoro, prima di iniziare nuovi progetti o esperienze senza pensarci due volte, fate l'impossibile per scrivere la parola fine alle situazioni ancora aperte. Consiglio: non date troppo peso ai risultati, se dovessero non arrivare subito, ok? Dice il saggio 'meglio tardi che mai!'.

Vergine - Giornata messa in conto dalle stelle come senz'altro 'sottotono'. Quindi questo venerdì è stato valutato nelle predizioni zodiacali con le solite tre stelline riservate ai periodi sottoposti alla svogliatezza, alla noia ed in qualche caso anche allo stress. In linea generale diciamo che la giornata del 14 giugno si presume possa portare più intoppi e contrattempi che momenti positivi. Senza dubbio, il periodo lascerà un'impronta negativa a determinati momenti della giornata, in primis in campo sentimentale. In questo caso l'oroscopo di domani 14 giugno consiglia in amore di stare bene con i piedi per terra. Soprattutto per quelli attualmente in coppia stabile il periodo sarà alternato da alti e bassi. A sprazzi risulterete molto lunatici ed il partner non apprezzerà di certo eventuali cambiamenti di umore improvvisi. Intanto mantenete i nervi saldi e cercate di basare tutto sul rispetto e sulla fiducia reciproca, il resto arriverà con calma. Single, il momento è tale che non converrà assolutamente cercare nuove situazioni a scopo sentimentale. Stare calmi e rilassati aspettando momenti più idonei per eventuali 'scorribande' amorose sarà la scelta migliore che possiate fare questo venerdì. Nel lavoro, per concludere, presumibilmente potrebbero arrivare notizie confortanti: se possibile, mettete in conto la possibilità di sfruttare progetti o situazioni del passato.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.