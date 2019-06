L'Oroscopo del giorno 19 giugno 2019 ha decisamente innestato 'la marcia veloce', ben disposto a dare conto sui segni fortunati di mercoledì con relativa classifica. Facciamo subito una distinzione necessaria: l'Astrologia quest'oggi sarà indirizzata in esclusiva verso i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Come di consueto in questa piccola anteprima andremo a dare risalto ai segni migliori e quelli in periodo difficile, scelti ovviamente dalla sestina sopracitata.

Osservando il titolo di apertura si evince che domani a godere a pieno dell'apporto positivo delle effemeridi sarà in primis l'Acquario: l'intraprendente segno di Aria avrà dalla sua la positiva specularità di Marte e Mercurio, entrambi presenti in Cancro, valutata nell'ordine del 90%. Altrettanto buone le notizie in arrivo per coloro del Sagittario, super-favoriti in amore e meritatamente considerati in giornata a cinque stelle. Invece, decisamente non abbastanza convincente il periodo, secondo gli ultimi studi astrali messi in evidenza nelle previsioni di mercoledì 19 giugno, per Bilancia, Scorpione e Pesci.

Classifica stelline 19 giugno

Stimola la curiosità di conoscere il pensiero degli astri in merito alla giornata del prossimo mercoledì? Sicuri della risposta affermativa, facciamo subito largo alla nuova classifica stelline del giorno 19 giugno. A fare la differenza tra i vari segni la posizione delle effemeridi: nel frangente il Sole risulta ancora ben saldo nel comparto dei Gemelli insieme a Venere. La Luna invece, attualmente in Capricorno, si appresta a cambiare settore pronta questo giovedì 20 giugno a passare in Bilancia. In tale situazione grandi performance affettive si prevedono per i nati in Acquario e Sagittario, segni classificati quest'oggi a cinque stelle.

Vediamo di dare un valore, positivo o negativo che sia, al prossimo mercoledì anche per i restanti segni:

★★★★★: Sagittario, Acquario;

★★★★: Capricorno;

★★★: Bilancia, Pesci;

★★: Scorpione.

Oroscopo mercoledì 19 giugno, previsioni

Bilancia - Giornata di metà settimana priva di entusiasmo per voi della Bilancia. In amore, potreste avvertire un certo malumore: la soluzione ideale consiste nel cercare la vicinanza di chi sa sdrammatizzare, strappare sorrisi e, allo stesso tempo, far guardare con lucidità ogni situazione.

Non siate invece troppo sospettosi se state vivendo una storia basata soprattutto sulla passione e sull’attrazione fisica. Il fatto è che tale rapporto non dà le opportune garanzie dal punto di vista sentimentale: valutate se sia il caso di portarlo avanti oppure mettere la parola fine, sia pur contro la vostra stessa volontà! Single, tenderete a concentrarvi troppo sulla vostra vita sentimentale, fino al punto di farne il centro delle vostre preoccupazioni.

Le previsioni di oggi invitano a prendere le distanze da chi non la pensa come voi, senz'altro potrete trarne di benefici. Nel lavoro, lo stress e la solita routine vi metteranno alle strette e sentirete una grandissima e irrefrenabile voglia di evasione, ma sapete bene che non sarà questo il momento per mollare, pazientate.

Scorpione - La giornata del 19 giugno sarà piena di pensieri e apprensioni varie, soprattutto perché il periodo è stato valutato con il simbolo del 'ko'.

In amore, le stelle prevedono conflitti tra le mura domestiche, mancati appuntamenti o tensioni represse all'indirizzo della vostra metà. Sul fronte sentimentale cominciate forse a sentire l’esigenza di qualcosa di solido e costruttivo: le storie prive di spessore ormai non vi bastano più. Sta a voi mettere in atto un eventuale cambiamento, cominciando a trattare in modo diverso qualcuno che finora avete 'sottovalutato' e/o trascurato. Single, avvertirete la necessità di poter contare su una maggiore sicurezza sul fronte affettivo. Non lasciatevi prendere dal pessimismo o dal fatalismo, ok? Ci sarà qualche imprevisto esterno che potrebbe costringervi a cambiare i vostri programmi: non ve la prendete troppo e non perdete la calma, può capitare a tutti. Intanto non cullatevi nelle illusioni ma tenete i piedi per terra... Nel lavoro, le scadenze stanno incombendo e siete indietro nel rispettarle. Per evitare rimproveri la cosa più opportuna per voi sarebbe dunque quella di farvi aiutare da qualcuno.

Sagittario - Una giornata armoniosa, quasi sicuramente molto gratificante e densa di buona energia. In amore, davanti a molti di voi Sagittario si prospetta un meraviglioso mercoledì, libero da affanni o qualsivoglia pensiero ingombrante. Mai quanto oggi sentirete di avere dentro una gran voglia di vivere: datevi da fare con chi amate, senz'altro è arrivato il momento di impostare qualche buon progetto a lungo termine. Single, sarete veramente felici e sereni, forse perché non avrete alcun pensiero negativo per la testa. In questo caso le stelle invogliano ad approfittare di questo buon momento per dedicarvi completamente alla ricerca dell'amore! Nel lavoro, nessun imprevisto rovinerà questa giornata fortunata, finalmente riuscirete a svolgere i vostri compiti senza nessun intoppo. In alcuni casi potrebbero arrivare proposte assai interessanti sul lato professionale.

Capricorno - Il prossimo mercoledì per voi Capricorno sarà prevalentemente stabile, a tratti anche un po' a rilento ma non necessariamente negativo. Per lo più il periodo, valutato nelle predizioni di mercoledì con le quattro stelle della routine, potrebbe portare discreti vantaggi in amore. Il vostro istinto renderà l'intuito affidabile risvegliando i sensi e aiutando a capire meglio alcuni segnali nell'attuale rapporto. In coppia, volendo, potreste organizzare qualcosa d’interessante con la persona amata: divertirvi con una cena romantica oppure, semplicemente, passeggiare mano nella mano per le vie della città. Single, vi sveglierete più propositivi per le influenze solari, sarete anche più cordiali del solito e nella giornata di oggi vi dimostrerete disponibili e inclini al dialogo anche con le persone che solitamente non consideravate neanche sentire. Nel lavoro, sarete soddisfatti del fatto che avete portato a termine con successo una mansione difficile e spigolosa e questo alimenterà l'autostima e la vostra voglia di fare ancora meglio.

Acquario - Si preannuncia un mercoledì super-fortunato quasi in tutto. In campo sentimentale, sarà una giornata positiva a patto di lasciarsi alle spalle alcuni dei vostri attuali pregiudizi. Approfittate della tregua che vi hanno concesso le stelle e godetevi questa fase magica, concedendovi magari una serata tranquilla e romantica con chi amate. Single, potreste organizzare qualcosa di interessante in modo da vivere una serata unica, magari anche un tantino spettacolare con tanti nuovi amici? Fare così degli incontri promettenti, per voi che volete l’amore, non sarà difficile: sicuramente una piacevole sorpresa arriverà a fine giornata. Nel lavoro invece, sapete bene che 'certi fatti' contano più delle parole, per questo sarete molto concentrati sugli impegni senza proferire parola. Il silenzio vi aiuterà a svolgere i vostri compiti senza distrarvi. Questa serietà verrà presto riconosciuta soprattutto dai vostri superiori.

Pesci - Si preannuncia un mercoledì poco fortunato quasi in ogni settore. Secondo l'oroscopo del giorno 19 giugno, riguardo l'amore, la giornata inizierà con qualche contrattempo: puntate sulle cose positive, le uniche in grado di far vivere al meglio ogni cosa. I legami solidi invece non vacilleranno, se dovessero vacillare avrete solamente qualche piccolo battibecco con cui misurare la vostra pazienza. Se single invece, e siete tra quelli ai quali gli amici rimproverano di essere molto duri (e non si sbagliano!), dovreste cercare di tenere a freno l'impulsività, vera fonte di guai per voi nativi. In questi giorni avete palesemente dimostrato di essere concentrati solo su di voi, spesso non lasciando agli altri nemmeno l'opportunità di esprimere le proprie opinioni. Nel lavoro, rilassatevi senza pretendere troppo, perché se continuate con il ritmo di questi ultimi giorni vi sfinirete! Procedete portando a termine una cosa per volta: non potete realizzare tutto e subito. Perché per concretizzare i progetti lavorativi avete bisogno della giusta calma e concentrazione.