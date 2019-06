Per il settimo mese dell'anno, il mese di luglio, gli astri riserveranno molte energie da spendere a gran parte dei segni zodiacali, considerata anche la voglia di fare progetti per la stagione estiva e obiettivi da portare a termine. Per alcuni segni zodiacali, come l'Ariete e il Leone, sarà un mese da dedicare ai progetti lavorativi, incrementare i guadagni e migliorare la propria posizione sociale. Per altri invece, come Pesci e Bilancia, sarà un mese da dedicare ai sentimenti, alle relazioni e ai nuovi amori che verranno.

Pubblicità

Pubblicità

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di luglio.

Previsioni oroscopo luglio segno per segno

Ariete: durante questo mese farete di tutto per cercare di recuperare il tempo perso al lavoro e cercare di incrementare i vostri guadagni, anche sacrificando qualche giornata al mare. Ciò nonostante, sarete soddisfatti del risultato. In amore avrete del filo da torcere in quanto verso fine mese potreste avere delle divergenze d coppia.

Voto - 7

Toro: sarete piuttosto impacciati al lavoro, un pò per il caldo estivo, un pò per la mancanza di idee e la voglia di vacanze, che vi faranno lavorare in modo molto approssimativo e superficiale. In amore le cose vanno alla grande. Non sarete particolarmente assillanti nei confronti dell'amato bene e in questo modo riuscirete a avere qualche coccola in più da parte del vostro partner. Voto - 7

Gemelli: le settimane di ferie di luglio saranno più un problema che un momento per riposarvi in quanto saranno fonte di noia.

Pubblicità

Fortunatamente tornando al lavoro riuscirete a dare il meglio di voi stessi grazie alla vostra creatività. In amore passerete serate indimenticabili assieme al vostro partner, ricche di passione e in più, i single, grazie a qualche serata movimentata, potrebbero trovare la loro anima gemella. Voto - 8

Cancro: per i nativi del segno il mese di luglio sarà focalizzato sull'amore di coppia e la ricerca e conquista di un nuovo amore. Non mancheranno infatti le serate all'insegna della passione e del romanticismo, sia per le giovani coppie che per quelle di vecchia data.

Voto - 8

Leone: sarà un mese focalizzato interamente sul lavoro quello di luglio. Sarà l'ambito in qui brillerete di più grazie anche a un pò di fortuna che vi aiuterà a portare a termine progetti lavorativi di enorme successo. L'amore infine sarà piuttosto sereno con un picco di passione verso fine mese e un affiatamento di coppia in salita. Voto - 8

Vergine: dall'inizio di luglio la vostra vita sentimentale migliorerà notevolmente. Potreste fare qualche nuova conoscenza sotto l'ombrellone che potrebbe affascinarvi più del previsto.

Pubblicità

Per quanto riguarda il lavoro le cose procedono bene, ma occhio a non strafare per non perdere tutte le forze. Voto - 7,5

Bilancia: in questo mese di luglio la vostra vita sentimentale avrà degli alti e bassi. Giornate dove i dubbi nei confronti del vostro partner si fanno sentire, mentre altre giornate più spensierate e tranquille in compagnia dell'amato bene. Per quanto riguarda il lavoro invece, potreste avere qualche imprevisto da risolvere all'istante.

Pubblicità

Voto - 7

Scorpione: meglio l'amore che il lavoro. Se per quanto riguarda la vostra vita sentimentale, riuscirete a fare scintille, grazie anche a un breve periodo di vacanza con la sola compagnia del partner, al lavoro avrete un bel pò di problemi da risolvere, a cominciare dalle mansioni rimaste indietro. Voto - 7,5

Sagittario: sarete molto più calmi e tranquilli durante il mese di luglio, grazie al fatto che alcuni problemi del mese precedente svaniranno del tutto. Questa potrebbe essere una buona occasione per cercare di organizzare una piccola vacanza in famiglia o con il partner per svagarvi un po'. Voto - 8

Capricorno: la vita di coppia vi creerà non pochi problemi durante questo mese di luglio in quanto la vostra continua assenza e la mancanza di voglia di stare assieme al partner, potrebbe creare qualche litigio di coppia. Al lavoro potreste inoltre lamentarvi continuamente anche per motivi banali. Fareste meglio a cambiare atteggiamento. Voto - 5

Acquario: sarà un mese piuttosto tranquillo in amore anche se potrebbe venire ogni tanto un attacco di gelosia nei confronti del partner. Per quanto riguarda il lavoro invece, la pigrizia tipica del mese di luglio potrebbe farvi perdere terreno. Voto - 6,5

Pesci: la vostra vita sentimentale sarà un crescendo di passione durante il mese di luglio. Grazie alla voglia di vacanze infatti, riuscirete a trovare il giusto ritmo e migliorare sensibilmente l'affiatamento di coppia. Al lavoro i single potrebbero fare delle nuove conoscenze e magari approfittarne per passare qualche serata in compagnia del "collega". Voto - 8