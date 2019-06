Un nuovo fine settimana del mese ha inizio. Le previsioni astrologiche di sabato 15 e domenica 16 giugno su lavoro, amore e salute dall'Ariete ai Pesci vedono il primo segno dello Zodiaco alle prese con qualche difficoltà in campo lavorativo.

Ariete: nel weekend vi sentirete particolarmente sotto pressione, soprattutto nella giornata di domenica 16 giugno. In campo sentimentale, potreste però vivere un momento di recupero.

Toro: il weekend inizia sottotono, ma migliora con il concludersi.

Pubblicità

Pubblicità

State iniziando dei nuovi progetti ed avete molta voglia di fare. È possibile che nella giornata di sabato 15 giugno nascano delle polemiche.

Gemelli: dovrete risolvere delle questioni che riguardano il campo economico, cercate quindi di amarvi di pazienza per poter sistemare la situazione. Soprattutto domenica siate prudenti, particolarmente in amore.

Cancro: il weekend non inizia nel migliore dei modi, anche se domenica 16 giugno dovrebbero esserci dei problemi da risolvere.

In generale, la situazione è positiva; se alcune situazioni non vi convincono, andate a fondo per comprenderne la ragione.

Leone: momento complesso in campo amoroso, è possibile che nascano delle polemiche; cercate di gestire al meglio le discussioni nate per poter creare un momento di pace con il partner. In campo lavorativo vivete un buon recupero.

Vergine: periodo fortunato per chi sta affrontando gli esami, gli studenti potranno vedere i propri sforzi premiati. In campo amoroso, è possibile che qualcuno decida di fare dei progetti importanti con il partner, come una vacanza estiva.

Pubblicità

Astrologia del weekend 15 e 16 giugno da Bilancia a Pesci

Bilancia: in campo lavorativo vi sentite sotto pressione, molte sono le responsabilità che dipendono da voi. Per quanto riguarda l'amore, se una relazione è stata conclusa, evitate di guardarvi alle spalle.

Scorpione: Venere non è più opposto, potrete vivere un momento di recupero in campo sentimentale; gli incontri sono particolarmente favoriti, mettetevi in gioco.

Sagittario: nella giornata di sabato 15 giugno, se avete rimandato qualcosa, Impegnatevi per portarlo avanti.

In campo sentimentale, dimenticate le relazioni che in passato vi hanno fatto soffrire, ricominciate a guardare avanti.

Capricorno: weekend agitato per il segno, le stelle sono particolarmente polemiche, soprattutto nella giornata di domenica 16 giugno. In campo lavorativo potrebbero anche nascere delle complicazioni, badate sempre al lato economico.

Acquario: il weekend inizia sottotono, ma migliora già nel pomeriggio di sabato 15 giugno. Domenica, evitate di pensare alle questioni lavorative e dedicatevi alla complicità di coppia.

Pubblicità

Pesci: weekend non particolarmente al top per i nati sotto questo segno; evitate di iniziare polemiche che potrebbero crearvi solo dei problemi. Quella di sabato 15 giugno sarà una giornata sottotono.