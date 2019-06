L'Oroscopo settimanale dal 10 al 16 giugno 2019 è arrivato puntuale all'appuntamento con l'Astrologia. In dettaglio l'analisi sulla seconda settimana del mese corrente, logicamente rapportata ai primi sei segni zodiacali. Dunque, attenzione puntata verso i soli simboli astrali facenti capo ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Desiderosi di sapere cosa riserveranno le stelle in merito alla nuova settimana? In primo piano come ormai prassi consolidata, l'attesissima pagella settimanale completa con i voti e le immancabili previsioni impostate sulle giornate da lunedì a domenica.

Volendo anticipare qualche chicca in merito ai migliori e peggiori del periodo sotto analisi, l'attenzione punta decisamente su Toro (voto 8) e Cancro (voto 8), entrambi valutati positivamente nel frangente: gli stessi potranno contare su un periodo davvero formidabile sia in amore che nel lavoro. Discreto il frangente, diciamo pure abbastanza pregno di positività anche per coloro nativi in Ariete (voto 7) e Gemelli (voto 7) ambedue sostenuti da una generosa Luna presente dapprima in Bilancia e poi in Scorpione.

Oroscopo della settimana dal 10 al 16 giugno 2019 | astrologia, classifica e previsioni per i primi sei segni dello zodiaco

Quasi tutto da rifare, intanto, in base a quanto descritto nelle previsioni da lunedì 10 a domenica 16 giugno, per coloro nativi in Leone (voto 6) e della Vergine (voto 6). Scopriamo maggiori dettagli subito dopo aver messo in luce i prossimi transiti lunari.

Luna e segni, i transiti della settimana

Eccoci giunti allo spazio dedicato alla Luna. Come al solito, prima di iniziare a decantare in modo approfondito le nuove previsioni dell'oroscopo settimanale, come da prassi ormai consolidata andremo a dare riscontro sui prossimi spostamenti interessanti prossimamente l'Astro della Terra.

Il lasso temporale sotto osservazione al momento porta in conto tre tappe in totale programmate per questa settimana. Aprirà il periodo la Luna in Bilancia, presente nel segno d'Aria già da questo martedì 11 giugno alle ore 02:29. La dolce "musa dei poeti" osserverà un nuovo stop giovedì 13 giugno alle ore 6:02, andando a risplendere nella formazione astrale relativa alla Luna in Scorpione. La settimana sarà da considerare chiusa con il passaggio della Luna in Sagittario preventivata proprio ad inizio weekend: pronti all'appuntamento con il "Satellite della Terra" sabato 15 giugno alle ore 11:03 della tarda mattinata? Bene, dopo aver scoperto gli imminenti transiti lunari, andiamo pure a dare spazio alle predizioni, alle pagelle e alle stelle segno per segno.

Stelle, pagelle e predizioni della settimana

Ariete: voto 7. Settimana decisamente poco incisiva su molti aspetti per voi dell'Ariete. Specialmente in quelle giornate valutate con tre e due stelle dovrete assolutamente tenere un atteggiamento guardingo e concentrato al massimo. Infatti, questo periodo vedrà la parte iniziale (a parte lunedì ottimo!) e finale sotto stress da astri contrari al segno. Ottimo avvio intanto con una parte centrale abbastanza fluida su cui poter senz'altro investire.

Andiamo pure a dare voce in capitolo alle stelline giornaliere di vostra competenza:

Top del giorno lunedì 10 giugno ;

lunedì 10 giugno ; ★★★★★ mercoledì 12 e sabato 15;

★★★★ giovedì 13 e venerdì 14;

★★★ domenica 16 giugno;

★★ martedì 11 giugno.

Toro: voto 8. Questa settimana partirà con un lunedì un po' a rallentatore per voi del Toro, poi però, man mano riprenderà vigore regalando non poche soddisfazioni. Da martedì con giovedì e venerdì a seguire, grazie alla bontà di alcuni astri favorevoli al segno, ritroverete la forza e la grinta necessarie da spendere nel periodo analizzato.

Andiamo pertanto, senza tergiversare oltre, a dettagliare in profondità le stelle dei prossimi sette giorni:

Top del giorno mercoledì 12 giugno;

mercoledì 12 giugno; ★★★★★ martedì 11, giovedì 13 e venerdì 14;

★★★★ domenica 16 giugno;

★★★ lunedì 10 giugno;

★★ sabato 15 giugno.

Gemelli: voto 7. Settimana tutto sommato buona, ad eccezione delle giornate di martedì e mercoledì: peccato, proprio nel bel mezzo del periodo non ci voleva assolutamente! Purtroppo, questo è quanto fatto trapelare dal vostro cielo del periodo, quindi pazienza e calma... Vediamo intanto di individuare le giornate migliori, ovviamente da usare per le cose di una certa portata. A seguire l'analisi dettagliata con le stelle attribuite al periodo, giorno per giorno:

Top del giorno venerdì 14 giugno;

venerdì 14 giugno; ★★★★★ lunedì 10 e domenica 16;

★★★★ giovedì 13 e sabato 15;

★★★ martedì 11 giugno;

★★ mercoledì 12 giugno.

Cancro: voto 8. L'oroscopo della settimana è abbastanza sicuro che in tanti potete farcela a portare a buon fine gran parte del periodo. Molti di voi Cancro, anche nelle situazioni eventualmente più impegnative senz'altro riuscirete a dare il massimo, specialmente nei settori più delicati della vita coincidenti con l'amore e il lavoro. Penna e blocco note alla mano, segnatevi pure i giorni migliori e in rosso quelli valutati negativi. Bene, a questo punto passiamo pure a dare voce alle stelline giornaliere in bella mostra a seguire:

Top del giorno domenica 16 giugno;

domenica 16 giugno; ★★★★★ lunedì 10, martedì 11 e venerdì 14;

★★★★ sabato 15 giugno;

★★★ mercoledì 12 giugno;

★★ giovedì 13 giugno.

Leone: voto 6. Le giornate in analisi, ovviamente parlando in generale, osserveranno un andamento a basso profilo soprattutto giovedì e venerdì. Poi, gran parte dei giorni saranno abbastanza positivi o sufficientemente nella media. In evidenza mercoledì 12 e sabato 15 giugno, entrambi classificati a cinque stelle: due splendide giornate da usare secondo le migliori intenzioni. Scopriamo pure le stelline giornaliere applicate ai restanti singoli periodi:

★★★★★ mercoledì 12 e sabato 15;

★★★★ lunedì 10, martedì 11 e domenica 16;

★★★ giovedì 13 giugno;

★★ venerdì 14 giugno (occhio al probabile "venerdì nero!).

Vergine: voto 6. Valutato con un andamento al limite della sufficienza, il periodo secondo quanto descritto nell'oroscopo della settimana dal 10 al 16 giugno si presenterà (almeno sulla carta) con fasi altalenanti. Comunque inizierà non male il frangente esaminato con ben quattro giornate positive, poi purtroppo seguite da due giorni negativi. Infatti venerdì 14 è stato giudicato "sottotono" con un sabato ancora peggiore valutato con il "ko". Vediamo di dare un senso compiuto ai restanti giorni, quantificandoli con le stelline seguenti:

★★★★★ lunedì 10 e giovedì 13;

★★★★ martedì 11, mercoledì 12 e domenica 16;

★★★ venerdì 14 giugno;

★★ sabato 15 giugno.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica finale.