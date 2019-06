La Luna abbandonerà la costellazione dei Pesci per stabilirsi in quella dei Gemelli, dove nella settimana che va da lunedì 24 a domenica 30 giugno 2019 permarrà ancora Venere. Di seguito le previsioni astrologiche della settimana dal 24 al 30 giugno segno per segno.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: lo stress soprattutto mentale in questa settimana potrebbe provocare qualche problema in ambito lavorativo. Gli effetti si faranno sentire nel fine settimana, ma almeno sarete distratti positivamente dal partner e dalla famiglia di origine.

Toro: sottotono con i colleghi. Sul posto di lavoro ci saranno dei dissapori difficilmente risolvibili, ma sarete comunque propensi a terminare il vostro lavoro anche se in modo lineare e senza avanzamenti significativi. Il partner potrebbe sentirsi trascurato.

Gemelli: l'ambito lavorativo sarà uno dei pochi che vi saranno favorevoli. I progetti vi frutteranno molti guadagni e faranno aumentare la stima nei vostri confronti. A livello sentimentale ci sarà qualche incomprensione, ma la situazione risulterà stabile.

Oroscopo settimanale dal 24 al 30 giugno: Leone al top, Acquario avventuroso

Cancro: disponibili con gli affetti. Qualcuno a voi vicino, ma anche un collega, vorrà proporvi una collaborazione. Sul posto di lavoro svilupperete una creatività che vi sarà utile nei progetti più difficili.

Leone: energici sia sul lavoro che con il partner. Oltre al fine settimana di fuoco che vi attenderà con impazienza, ci sarà una carica lavorativa superiore alle vostre stesse aspettative. La metà settimana sarà caratterizzata da compensi economici e da spese sopra la norma.

Vergine: qualcuno potrebbe tradirvi, ma non si tratterà del partner. Lavoro in rialzo, ma fate attenzione allo stress che si ripresenterà più forte di prima. Salute messa a dura prova.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: ci saranno alcune novità sul fronte finanziario, con alcune entrate e uscite a cui dovrete prestare la massima attenzione. Ma per il resto, lavoro e amore risulteranno alquanto stabili a voi nativi. Le amicizie si rafforzeranno, ma ci potrebbe essere anche qualche incontro significativo.

Scorpione: ad inizio settimana vi sentirete privi di forze e duramente stressati, quindi si renderà necessario l'aiuto di qualcuno a voi vicino. La seconda metà della settimana invece subirà dei risvolti positivi in ambito sentimentale, conditi con qualche viaggio che potrebbe farvi rilassare ulteriormente.

Sagittario: il lavoro per voi non sarà un problema rilevante questa settimana. Le faccende organizzative potrebbero crearvi qualche fastidio.

Amore leggermente messo in un angolo, tanto che potrebbero esserci dei litigi nutriti da qualche gelosia non chiarita.

Capricorno: periodo tormentato per l'amore. Il partner potrebbe arrabbiarsi da un momento all'altro, specialmente nel fine settimana. Il lavoro procederà a gonfie vele, tanto che potrebbero esserci delle piacevoli novità sul fronte finanziario.

Acquario: avventurosi. La vostra voglia di esplorare i limiti dell'ignoto vi varrà un posto al centro dell'attenzione da parte di amici e colleghi.

Questa esuberanza potrebbe essere di notevole aiuto per il lavoro e per eventuali risvolti erotici all'interno della coppia.

Pesci: gelosie nei confronti del partner. Potrebbero esserci delle litigate a causa di qualche occhiata di troppo da parte del partner. Farete attenzione a non intaccare l'ambito lavorativo con pensieri troppo nostalgici.