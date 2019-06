Durante la settimana dal 24 al 30 giugno 2019 troviamo la Luna spostarsi dai Pesci, dove sosta Nettuno, al segno dei Gemelli, dove troviamo anche Venere. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove resterà sui gradi del Sagittario. Marte, il Nodo Lunare ed il Sole stazioneranno in Cancro mentre Mercurio sarà nel segno del Leone. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Lavoro a gonfie vele per i Gemelli

Ariete: nervosi.

Pubblicità

Pubblicità

Qualche nervosismo di troppo potrebbero accusare i nati Ariete questa settimana in ambito lavorativo sopratutto perché saranno probabili rallentamenti nell'avanzamento della carriera.

Toro: imbronciati. L'umore dei sette giorni sarà tutt'altro che gioviale in quanto i nativi, specialmente nelle prime tre giornate, avranno a che fare con qualche insidia in ambito relazionale. Amore in secondo piano.

Gemelli: Lavoro a gonfie vele. Se da un lato le faccende di cuore non risulteranno entusiasmanti, ecco che quelle lavorative invece regaleranno più di una soddisfazione ai nati del segno.

Oroscopo settimanale dal 24 al 30 giugno 2019.

Cancro: Il focus settimanale sarà probabilmente improntato sulla famiglia originaria dove i nati Cancro saranno chiamati per un aiuto urgente. La loro tenerezza e disponibilità farà la differenza.

Lavoro in pole position per il Leone

Leone: lavoro 'top'. Le influenze astrali decisamente favorevoli spingeranno in questa settimana i nati Leone a lavorare alecremente per far avanzare più celermente i progetti lavorativi in essere. Tale stacanovismo sarà premiato economicamente.

Pubblicità

Vergine: amici nemici. Settimana da prendere con le pinze, sopratutto mercoledì e giovedì mattina, perchè qualche relazione amicale potrebbe celare qualche segreto ed un amico rivelarsi, più che altro, un nemico.

Bilancia: shopping. Giorni tranquilli e routinari almeno sino al weekend, dove i nati del segno potrebbero concedersi un acquisto all'ultima moda. Quel capo d'abbigliamento tanto desiderato sarà loro.

Scorpione: stressati. L'ambiente lavorativo, specialmente lunedì e martedì, potrebbe risultare ostico e nervoso. I nativi, con ogni probabilità, data la situazione potrebbero accusare un po' di stress che, fortunatamente comincerà a scemare verso giovedì.

Amore 'flop' per i Pesci

Sagittario: ombrosi. L'umore sotto i tacchi sarà il leit motiv della settimana dove i nati Sagittario potrebbero accusare anche una certa svogliatezza durante lo svolgimento delle faccende pratiche.

Capricorno: incontentabili. Il fronte amoroso sarà bersagliato, con ogni probabilità, dalle continue richieste dei nativi verso l'amato bene. Nel weekend il partner potrebbe esasperarsi e fargli una 'lavata di capo'.

Acquario: mondani.

Pubblicità

Lavoro e amore scorreranno sui binari della tranquillità ed i nati del segno andranno alla ricerca del divertimento che troveranno, probabilmente, durante le uscite mondane assieme alla loro comitiva amicale.

Pesci: amore 'flop'. I nativi che vivono una relazione amorosa potrebbero accusare qualche malumore di troppo e tale nervosismo manifestarsi nella coppia con qualche litigata per futili motivi.