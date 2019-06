L’Oroscopo del 7 giugno regala una ventata di novità per molti segni zodiacali. Invece, per alcuni la strada è piena di ostacoli e difficoltà. Immedesimatevi nelle previsioni astrologiche su amore e lavoro per sapere cosa avrà in serbo la giornata di venerdì per voi.

Oroscopo di oggi da Ariete a Vergine

Ariete – In questa giornata per molti di voi ci sarà una grande rivincita. Sicuramente qualche opportunità è già arrivata. I problemi sono passati e ora comincia un periodo migliore sia nel lavoro e sia nell'amore.

Pubblicità

Pubblicità

Proprio il campo amoroso sarà un importante riferimento e quindi potete contare sull'aiuto di una persona che vi ama.

Toro – Molti di voi fanno dei cambiamenti o delle scelte improvvise, solo se costretti. Alcuni hanno affrontato un problema di salute o magari un allontanamento non voluto. È il momento di mostrare le vostre capacità e porvi degli obiettivi. Anche chi ha chiuso un’attività può rimettersi in gioco e fare cose nuove.

Gemelli – Dovete dare molta importanza e attenzione all'amore.

L'Oroscopo del 7 giugno: rinascita per Sagittario e Acquario

È sempre bello sentirsi desiderati e amati, ma anche perché questo sentimento è la migliore medicina per allontanare una serie di preoccupazioni che accumulate tutti i giorni. Lenitivo anche nella vita professionale, soprattutto se ci sono questioni critiche. Insomma, l’amore funge da spalla forte dove potersi appoggiare.

Cancro – Periodo in cui il silenzio ha l’oro in bocca. Si consiglia sempre di non reagire e di riflettere prima di parlare. Osservate bene prima di rispondere.

Pubblicità

In questa giornata tornano le polemiche che magari partono da sensazioni sbagliate in amore. Prendete le distanze dai provocatori e nello stesso tempo cercate di non provocare.

Leone – In questo periodo avete molta energia. Vi sentite liberi di dire quel che pensate. Potete dichiarare un amore o programmare qualcosa d’importante. Se avete un’attività in proprio, avrete qualcosa in più. L’amore sarà più produttivo e da considerare favorevoli anche i nuovi incontri.

Vergine – È opportuno recuperare un po’ di tranquillità sia nel lavoro e sia in amore. Dovete assolutamente sentirvi utili in società. È il momento per risanare dei conti lasciati in sospeso oppure recuperare del tempo da dedicare ai sentimenti.

Previsioni giornaliere da Bilancia a Pesci

Bilancia – Periodo che alcuni di voi sono preoccupati da una questione di lavoro al punto tale da avere qualche problema a livello fisico. Avete astio verso chi vi sta intorno perché avreste voluto più aiuto.

Pubblicità

Per alcune coppie è il momento di confrontarsi. Fate attenzione: i tradimenti non portano nessun risultato.

Scorpione – È il momento di fare le cose con calma, dovete riflettere sul campo sentimentale. A volte vorreste una certa libertà nei confronti dell'amore, altre volte pensate esattamente il contrario. Questo comporta instabilità nei confronti di chi vi sta vicino. In sostanza, a volte tutto vi sembra normale e altre volte tutto vi sembra soffocante.

Pubblicità

Sagittario – Venerdì è la giornata importante per coloro che hanno voglia di una nuova identità nella vita. Magari potete liberarvi di un peso e sentirvi liberi. I sentimenti possono rinascere anche per coloro che hanno paura di reagire. È il momento di liberare il proprio animo e sviluppare progetti per il futuro.

Capricorno – Quando avete un problema, vi allontanate dalla realtà e vi chiudete in silenzio. Si consiglia di vivere una vita tranquilla e di non frequentare persone che fanno provocazioni. Dovete curare di più il vostro aspetto fisico e prendere tutto con calma.

Acquario – Venerdì è una giornata positiva, soprattutto per coloro che vogliono qualcosa di nuovo nella vita. Ricordate che la vita è uno specchio. Sognate in grande, sperate sempre per il meglio e immaginate voi stessi tra le stelle. Non buttatevi giù al primo ostacolo. I sentimenti possono rinascere, quindi non dovete aver paura di reagire.

Pesci – Avete bisogno di ritrovare tranquillità. In amore ci sono state troppe tensioni e a livello economico troppe spese. Le storie d’amore nate nello scorso mese continuano tranquille. Giornata buona anche per chi aspetta un contratto o un accordo di lavoro.