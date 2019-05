Le previsioni degli astri della settimana dal 3 al 9 giugno si prospettano molto interessanti per il Sagittario che vivrà un momento di recupero mentre lo Scorpione dovrà fare i conti con alcuni ostacoli da superare. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni.

Da Ariete a Vergine

Ariete: questa settimana il rapporto con il partner si preannuncia molto conflittuale. Giovedì e venerdì saranno delle giornate parecchio nervose in cui dovrete cercare di stemperare i toni. Luna in opposizione non vi renderà tranquilli neanche sul lavoro.

Toro: sul lavoro dovrete cercare di essere maggiormente dinamici e far capire ai vostri superiori quanto valete. La stanchezza potrebbe prendere il sopravvento, ma dovrete cercare di resistere.

Oroscopo settimana dal 3 al 9 giugno: giornate top per Vergine, Leone soddisfatto

Nel fine settimana arriverà un po' di relax.

Gemelli: la settimana da lunedì 3 a domenica 9 giugno vedrà la Luna sul vostro segno zodiacale.Negli ultimi mesi siete stati molto impegnati a livello professionale e finalmente adesso potreste ottenere i primi risultati. La vostra relazione sentimentale sarà splendida grazie al vostro buon umore.

Cancro: queste giornate saranno molto importanti per voi. Potreste dover prendere delle scelte decisive per il vostro futuro.

Ponderate bene ogni decisione e le conseguenze, sia positive che negative, che queste potranno comportare.

Leone: la vostra situazione lavorativa sembra essere parecchio migliorata. Purtroppo in questi mesi siete scesi a compromessi per non farvi sfuggire delle belle occasioni. Finalmente le prime soddisfazioni stanno arrivando e potrete godere dei vostri successi insieme al partner.

Vergine: Marte sul vostro segno zodiacale vi regalerà delle giornate top.

Siete delle persone molto dinamiche, che non amano oziare. Questa settimana dal 3 al 9 giugno sarà particolarmente ricca di impegni per voi, ma anche soddisfazioni. Chi è single potrà sfruttare il suo fascino per fare nuove conoscenze.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: purtroppo la vostra vita sentimentale non sarà per nulla soddisfacente. Potrebbero esserci in atto alcune discussioni per questioni di gelosia. Se credete che all'interno del vostro rapporto ci sia un terzo incomodo chiedete spiegazioni.

Scorpione: questa settimana dal 3 al 9 giugno potreste dover affrontare qualche ostacolo. Sul lavoro potrebbero esserci alcuni ostacoli da dover superare. Il fine settimana, invece, sarà particolarmente pieno di emozioni.

Sagittario: in queste giornate la vostra pazienza sarà messa a dura prova. Dovrete cercare di non perdere la calma e di non dar peso alle provocazioni. Qualcuno potrebbe cercare di mettervi i bastoni tra le ruote a livello professionale.

Capricorno: le relazione sentimentale potrebbe non essere al massimo del suo splendore. Purtroppo le stelle non saranno dalla vostra parte, anzi. Avete deciso di scaricare la tensione sul lavoro, impegnandovi al massimo per realizzare i vostri progetti.

Acquario: sul lavoro potrebbe essersi qualche dissidio con qualche collega nella settimana dal 3 al 9 giugno. Lunedì e martedì potreste rischiare di sentirvi molto giù di morale. Nel weekend potrebbe invece esserci un recupero.

Pesci: in amore potrete finalmente vivere delle belle emozioni. Dopo un periodo di problemi a livello sentimentale riuscirete finalmente a ritrovare la serenità perduta. Sabato e domenica saranno particolarmente piene di passione.