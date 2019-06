Parte un nuovo mese per tutti e dodici i segni zodiacali. Siamo giunti alla giornata dell'1 luglio 2019. Vediamo cosa ha in serbo questo nuovo mese dell'anno e quale novità apporterà alla vita sentimentale e lavorativa dei dodici segni zodiacali. Trascorso un weekend parte anche una nuova settimana. Nel dettaglio le previsioni dell'1 luglio 2019 con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa nuova giornata.

Ariete: questa sarà una giornata positiva per i contatti.

Nel lavoro risultate vincenti e quello che sembrava essere stato perso durante i mesi autunnali ora verrà recuperato. Siete sulla cresta dell'onda.

Toro: da qualche mese la vostra vita è cambiata anche per eventi che avete dovuto sopportare. Andate oltre oggi, non fermatevi e non prendetevela per piccole cose. Possibili incomprensioni.

Gemelli: in questo momento ci vuole maggiore cautela ed attenzione, anche se la Luna nel vostro segno zodiacale porta emozioni, intrighi ed anche qualche buona notizia.

Cancro: alcuni nati sotto questo segno zodiacale si sentono provati e stanchi, ma non dovete abbattervi proprio adesso. Cercate di resistere il più possibile perché arriverà un recupero. A livello lavorativo giornata positiva.

Leone: in campo lavorativo non agitate troppo le acque, anche se avete un ruolo di comando. Se una persona non la penserà come voi non prendetevela troppo.

Vergine: avete subito un calo fisico o una brutta delusione. In questa giornata dovrete cercare di risolvere un piccolo problema personale.

Previsioni 1 luglio 2019: l'oroscopo di inizio mese

Bilancia: in questo momento dovete cercare la tranquillità. Un viaggio potrebbe essere utile per cercare di capire che cosa desiderate davvero.

Scorpione: luglio è un mese che regala qualche piccola fortuna in più anche a livello emotivo. Gli incontri sono piacevoli e i nuovi rapporti favoriti, in particolare per chi è solo da tempo.

Sagittario: potreste innervosirvi in amore oggi, alcuni nati del segno pensano alle storie del passato e questo potrebbe creare problemi anche in vista del futuro.

Una persona troppo gelosa vi farà arrabbiare.

Capricorno: non frenate il grande recupero previsto da questo momento fino alla fine dell'anno. Nel lavoro nuovi progetti in vista, ma molto dipenderà dalla vostra determinazione.

Acquario: l'amore può portare avanti momenti ed emozioni positivi. Marte opposto però richiede maggiore attenzione, nel complesso la fortuna non mancherà.

Pesci: è una giornata strana, alcuni ripensano sempre al passato o a qualcuno che gli ha fatto del male.

Cercate di superare questi piccoli problemi se non volete andare incontro ad un momento "no" .