Lunedì 1 luglio 2019 la Luna e Venere saranno nel segno dei Gemelli mentre il Nodo Lunare, il Sole e Marte stazioneranno in Cancro. Plutone e Saturno permarranno nel Capricorno come Giove nel Sagittario ed Urano nel segno del Toro. Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Lavori extra per il Cancro

Ariete: nervosi. Le copiose dissonanze planetarie d'inizio settimana renderanno probabilmente nervosi i nati del segno, specialmente durante le mansioni lavorative.

Amore in secondo piano.

Toro: distratti. I favori degli Astri si faranno desiderare in questo lunedì, sopratutto Mercurio che potrebbe appannare idee ed intenti dei nati del segno durante lo svolgimento delle attività pratiche. Massima attenzione necessaria per evitare errori di distrazione.

Gemelli: progettuali. Lunedì con poche novità imminenti ma qualche spiraglio per il futuro prossimo i nati Gemelli potranno intravederlo e i più intraprendenti potranno iniziare a progettare le prossime mosse.

Cancro: lavori extra. I lavoratori autonomi del segno riceveranno, con ogni probabilità, una o più chiamate per lavori extra da effettuare in giornata o nei giorni successivi con ottimi compensi economici.

Bilancia stressato

Leone: attendista. Marte è lì ad un passo, ovvero giorno 2 entrerà nel loro segno, ed i nativi già sentono avvicinarsi una straordinaria carica vitale che li accompagnerà per tutto il transito. Lunedì da relax.

Vergine: irrequieti.

L'ambiente lavorativo potrebbe risultare particolarmente ostico in questa giornata dove i nati del segno faranno, con ogni probabilità, i conti con un capo che li bacchetterà per ogni loro manchevolezza.

Bilancia: stressati. Tante, forse, troppe le incombenze da portare a termine quest'oggi per i nati Bilancia che, c'è da scommetterci, non si risparmieranno correndo di qua e di là arrivando a sera stremati.

Scorpione: gelidi. Emozioni congelate questo lunedì a causa dei Pianeti in Cancro in contrasto con Urano e Mercurio. Il partner potrebbe rimanere perplesso per tale atteggiamento e chiedere spiegazioni.

Acquario brioso

Sagittario: in balia delle onde. Lunedì che metterà probabilmente alla prova il 'sangue freddo' dei nativi in ambito lavorativo. Un collega subentrato da poco nell'ambiente potrebbe mettere i bastoni tra le ruote.

Capricorno: determinati. Plutone e Saturno proteggeranno ogni mossa lavorativa sia per il presente che per il futuro dei nati del segno aiutandoli a far avanzare celermente i loro progetti in essere.

Acquario: briosi.

Scanzonati saranno oggi i nati Acquario che vorranno iniziare la settimana con l'umore a mille sia in amore che sul lavoro. Le persone con cui avranno a che fare lo apprezzeranno molto.

Pesci: senza infamia né lode. Poche o nulle le novità del giorno per i nativi che, con ogni probabilità, preferiranno rilassarsi in vista di giorno più movimentati. Gelosie amorose.