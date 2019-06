Il mese di giugno volge al termine. Scopriamo le previsioni astrologiche che riguardano le ultime due giornate del mese. Di seguito le stelle di sabato 29 domenica 30 giugno con amore lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: è un buon momento per quanto riguarda i sentimenti. I single potrebbero fare dei buoni incontri e le relazioni potrebbero essere durature. Se state vivendo dei contrasti sentimentali, è il momento di sistemare la situazione.

Toro: è un buon periodo per portare avanti i progetti che da tempo desiderate realizzare. Nella giornata di domenica, potrete fare delle nuove conoscenze, come anche per tutto il mese di luglio.

Gemelli: in questo momento vi sentite insoddisfatti, nella giornata di domenica, con la Luna nel segno, potrete vivere però un momento di ripresa. Presto sarete chiamati a fare delle scelte importanti.

Cancro: weekend agitato per i nati sotto questo particolare segno, cercate di mantenere la calma, se vi sono state date delle responsabilità importanti.

Nella giornata di domenica, con Saturno dissonante, potreste sentirvi preoccupati.

Leone: nel weekend evitate delle discussioni e delle polemiche che potrebbero soltanto mettervi in cattiva luce. Domenica, in campo lavorativo, potreste far valere le vostre opinioni.

Vergine: buon fine settimana per i nati Vergine. È possibile che arrivino presto delle belle soddisfazioni, il vostro lavoro sarà premiato.

Astrologia del weekend per i segni

Bilancia: momento di ripresa in campo sentimentale, nelle giornate di sabato e domenica, se tenete particolarmente ad una persona, potrete farvi avanti.

Scorpione: in arrivo cambiamenti importanti per quel che riguarda il settore professionale, qualcuno potrebbe rimanere stupito da una svolta improvvisa. Nella giornata di domenica, siate particolarmente cauti in campo finanziario.

Sagittario: weekend all'insegna delle incertezze amorose, come tutto il mese di giugno. Domenica potreste però vivere dei momenti emozionanti con il partner. Ricercate comunque la vostra tranquillità.

Capricorno: in questo weekend potreste essere particolarmente impegnati nel lavoro, siete alla ricerca di soluzioni a dei problemi che vi intralciano.

Cercate di evitare discussioni per questioni finanziarie.

Acquario: quella di domenica sarà una giornata con la Luna favorevole, vi sentirete meglio rispetto all'inizio del weekend. In questo periodo siete alle prese con delle scelte importanti che riguardano il vostro lavoro e non riuscite a prendere una decisione.

Pesci: cercate di vivere queste due giornate del weekend con serenità, evitate questioni e polemiche sentimentali. Le coppie da tempo In crisi, in questo momento, potrebbero decidere di porre fine alla propria relazione.