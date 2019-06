L'Oroscopo di domani 1 luglio 2019 è già pronto ad elencare quali saranno i segni fortunati del momento e quelli invece costretti a subire il periodo negativo. Sotto analisi quest'oggi il primo giorno della prima settimana di luglio: curiosi di appurare chi tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine potrà contare sull'appoggio incondizionato dell'Astrologia? Come da titolo, in primo piano domina l'interessante transito astrale relativo a Marte in Leone, presente nel segno di fuoco a partire dalle ore 23:20 della tarda serata di lunedì.

Tale passaggio darà senz'altro tanta positività alla giornata sia al Toro che al Leone, entrambi ben coscienti di poter contare su una grossa mano nei rapporti interpersonali e nelle attività economiche in generale. Le attuali previsioni altresì annunciano discrete chance anche per Cancro e Vergine, entrambi valutati in giornata normale, quindi con le quattro stelle legate ai periodi di routine. Parlando in merito al frangente negativo, le ultime novità rilasciate dalle previsioni zodiacali del 1° luglio non sono troppo convincenti per coloro appartenenti ai Gemelli e all'Ariete: il motivo? Andiamo a scoprirlo insieme analizzando la classifica con le stelline del momento e, subito dopo, gli approfondimenti sui singoli segni.

Classifica stelline 1 luglio

Questo nuovo lunedì d'inizio settimana è pronto a ricevere l'ok o il non ok da parte dell'Astrologia. Come al solito, a tenere alta l'attenzione di appassionati o semplici curiosi, l'attesissima classifica stelline, nel frangente ingegnata sulla prima giornata del nuovo mese, luglio. Abbiamo già parlato inizialmente dei segni più fortunati e quelli previsti in difficoltà, quindi, non resta che andare subito al sodo, senza tergiversare oltre mettendo a nudo il pensiero degli astri in merito al periodo in esame.

A questo punto non rimane che andare dritti al riepilogo finale, segno per segno:

★★★★★: Toro, Leone (Marte nel segno);

★★★★: Cancro, Vergine;

★★★: Gemelli;

★★: Ariete.

Oroscopo lunedì 1 luglio, lavoro e sentimenti

Ariete - Il prossimo lunedì sarà pessimo per voi Ariete, si o no? Diciamo che, secondo quanto estratto dalla Carta Astrale del giorno, si. In generale, ci saranno momenti in cui sarebbe opportuno per voi restare a letto visto che questa ripartenza settimanale non sarà di certo delle migliori.

Il rimedio, l'unico a vostra disposizione è uno solo: dovreste abbassare le aspettative anche a costo di stringere un po' i denti. Intanto, secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore servirà tanta calma e altrettanta concentrazione. In coppia l'andamento generale si profila abbastanza stressante: difficile gestire eventuali problemi affettivi sotto l'egida di un periodo segnato dal 'ko'? Sembrerebbe di sì, ma state calmi, una soluzione si trova sempre.

Intanto iniziate con il mitigare eventuali tensioni o alterchi, in primis con il partner... Single, sarete talmente concentrati su voi stessi, sui vostri impegni e relativi interessi che finirete per trascurate tutto il resto. Difficilmente vi dimostrerete disponibili allo scambio con gli altri: cercate quindi di ammorbidirvi dando spazio a tutti quelli che vi sono vicini, ok? Nel lavoro, la giornata di oggi non scorrerà molto fluida, diciamo che sarà turbolenta e piena di intoppi.

Cercate di tener duro: dovrete essere più collaborativi o chiedere un aiuto quando e se sarete in difficoltà, piuttosto che soccombere.

Toro - Il prossimo avvio settimanale senza dubbio inizierà davvero alla grande per tanti voi Toro. In massima parte sarete degni protagonisti dell'intero periodo, vi sentirete in splendida forma, collaborativi e curiosi; certamente ben disposti a vivere nuove curiosità o esperienze importanti. In amore, stupirete il partner con qualcosa di diverso, scrivendo magari una lettera d'amore o dedicandogli una romantica poesia, proprio come si usava fare non troppo tempo fa, prima che arrivasse tutta questa 'tecnologia'. Scommettiamo che la persona amata resterà senza parole e vi ringrazierà tantissimo? Single, le cose sono nettamente in via di miglioramento: le opportunità migliori arriveranno già da metà mattinata fino a stabilizzarsi nella parte finale della giornata. Tutto ciò che potrebbe sembrare poco utile, molto presto si trasformerà risultando adatto per essere sfruttato. Nel lavoro, infine, ponete più attenzione ai rapporti interpersonali che, a volte, trattate in maniera troppo sbrigativa. Battete sentieri nuovi oppure poco esplorati: oggi il vostro 'vaso di Pandora' potrebbe essere proprio questo.

Gemelli - In arrivo un lunedì primo luglio classificato con le stressanti tre stelle relative ai periodi 'sottotono'. Parlando in generale, se adotterete un atteggiamento perseverante, senz'altro avrete la possibilità di anticipare i tempi. Cercate di chiudere quanto prima eventuali questioni aperte, magari valutate inizialmente facili e poi invece divenute ostiche e difficili da portare a buon fine. In amore il consiglio è quello di non farsi prendere dallo sconforto o cadere facile preda delle tensioni: un incontro sicuramente piacevole potrebbe dare colore al resto della giornata. In alcuni casi, però, qualcuno al vostro fianco o nell'area delle vostre cerchie abituali potrebbe essere la causa di un problema di troppo: meditate... Single, l'alba di un nuovo amore potrebbe essere alle porte e voi sarete pronti per viverlo con grande trasporto e sincerità. Fate tesoro delle esperienze passate e cercate di essere sempre voi stessi: vedrete che andrà meglio del solito. Nel lavoro, infine, scorrerà tutto come sempre, senza grosse sorprese o cambiamenti: fate quello che avete sempre fatto, con serenità e fiducia.

Cancro - Giornata abbastanza interessante anche se valutata a quattro stelle. La soluzione per tutto (o quasi) sarà il saper 'ben parlare', possibilmente diretti e incisivi, così facendo non sbaglierete mai. Se state vivendo qualcosa di importante in qualsiasi contesto potreste decidere di fare sul serio iniziando a fare progetti per il futuro. Le previsioni di lunedì indicano che (forse) in amore è finalmente arrivata l'ora di raccogliere ciò che avete nel frattempo seminato: eventuali frutti, se nel caso fossero sufficientemente di vostro gradimento, regaleranno senz'altro qualcosa di buono da investire nel rapporto. Attenzione alle invidie da parte di una o più amiche (se siete donna Cancro) oppure a colleghi e amici (se siete uomo Cancro)! Vi diciamo subito che finti sorrisetti e faccine doppie non mancheranno di sicuro, comunque voi non date troppa importanza a 'certi comportamenti' ma tirate dritti per la vostra strada, ok? Single, gli astri consigliano di analizzare a fondo la vostra attuale vita sentimentale. Solo facendo una sincera autoanalisi introspettiva saprete cosa davvero volete dalla vita in termini di affetto, amicizia e via discorrendo... Cercate di capire se la strada da poco intrapresa è in linea con i vostri progetti oppure un timido palliativo in attesa di... Nel lavoro, il cielo di oggi esalta la comunicativa e la possibilità di essere vincenti nelle trattative d'affari e/o nei nuovi contatti. Riceverete un complimento da una persona che collabora indirettamente con voi.

Leone - Il prossimo lunedì fascino e simpatia arriveranno davvero alle stelle! In alcuni casi sarete molto comunicativi e la vostra personalità non passerà di certo inosservata negli ambienti a cui tenete in modo particolare. In molti in questo periodo sentirete il bisogno di abbandonare vecchie abitudini oppure iniziare qualcosa di mai fatto, non è così? Bene, se siete tra coloro con la voglia di misurarsi con nuove esperienze senz'altro riuscirete a dare uno scossone alla quotidianità. In amore, tutto o quasi scorrerà liscio e tranquillo. In coppia specialmente la fortuna si farà sentire abbastanza: nel gioco dei sentimenti lasciatevi condurre dal partner che certamente avrà desiderio di apportare intelligenti cambiamenti alla vita a due. Assecondate le sue esigenze con la massima docilità e buona predisposizione, non ve ne pentirete, ok? Single, sono in arrivo (almeno sulla carta) tantissime nuove amicizie. Se siete in cerca di legami duraturi e sinceri, la Luna in Gemelli senz'altro vi potrà aiutare nella scelta. Qualcuno più intraprendente, per non dire 'faccia tosta' (ben venga se così fosse! La fortuna aiuta gli audaci e i simpatici...) è destinato a fare un incontro abbastanza infuocato. Nel lavoro, invece, assimilerete bene i concetti e saprete cogliere il senso dei problemi. Puntate sulla chiarezza: se accompagnata da un'opera di convincimento potreste portare a casa una bella soddisfazione.

Vergine - Il prossimo inizio settimana, in questo caso coincidente con la partenza di un nuovo mese, sarà senz'altro discreto e sufficientemente positivo per voi della Vergine. Anche se in periodo fortunato, il consiglio per voi da parte dell'Astrologia è quello di non strafare: ricordate che la pazienza (spesso, per non dire quasi sempre) porta a risultati migliori. In questo contesto l'oroscopo di domani 1 luglio consiglia in amore di credere di più in voi stessi. Diciamo pure che avrete concrete possibilità di trascorrere momenti molto rilassanti con la persona amata. In coppia saranno proprio i vostri sensi a regalare le sorprese più belle, magari facendovi vivere dei momenti già vissuti in precedenza. Single, siete un po' indecisi sul da farsi? Allora, concedetevi pure a qualcosa che desiderate da tanto tempo e rilassatevi. In generale solo riuscendo a piazzare mosse intelligenti otterrete risultati tangibili: prendete pure nota! Nel lavoro, per chiudere, studiate eventuali strategie che intendete adottare, magari senza lasciar trapelare alcun indizio: certe situazioni vanno gestite 'in silenzio'.

