Amore e lavoro, l’Oroscopo del 12 giugno è pronto a svelare cosa vi riserva la vostra giornata di mercoledì. Alcuni di voi dovranno fare i conti con gli ostacoli che si presentano al lavoro mentre altri dovranno risolvere dei conflitti in campo affettivo e sentimentale. Di seguito, le previsioni astrologiche per ciascun segno dello Zodiaco.

Previsioni da Ariete a Vergine

Ariete – Negli ultimi tempi avete usato toni duri e forti solo per punire qualcuno che ha avuto degli atteggiamenti scorretti.

Moderate i toni perché, anche se avete ragione, rischiate di passare dalla parte del torto. Fortunatamente questa sarà una giornata migliore, sfruttatela al meglio.

Toro – Nelle relazioni di lunga durata c'è soltanto un distacco fisico o psicologico. Per coloro che vivono una situazione precaria è un periodo di attesa. Molti di voi si affidano al destino per risolvere e proporre cambiamenti.

Gemelli – Nuova prospettiva di lavoro per coloro che hanno possibilità di cambiare.

Oroscopo 12 giugno: cambiamenti per Capricorno, chiarezza per Pesci

Giornata speciale per i sentimenti, ma non per i soldi e il lavoro. L'amore sarà soddisfacente e pieno di passione.

Cancro – Giornata ideale per viaggiare, anche se molti di voi amano stare attaccati alle radici e alla famiglia ma - a volte - dovete anche rilassarvi. L'amore più delle volte vi crea difficoltà, ma il futuro sarà più luminoso.

Leone – Avete molte qualità e voglia di fare, però, in questo periodo avete un’energia intermittente. Molti di voi non rinunciano mai alla vittoria, quindi non perdetevi in momenti deboli e lottate per ciò che volete.

Vergine – Quando avete molta agitazione gli stati di ansia spesso si trasformano in problemi e sintomi fisici. Lo stomaco ritorna a soffrire, quindi si consiglia di fare molta attenzione all'alimentazione. Risolto questo problema, nei prossimi giorni, vi aspettano grandi emozioni in amore.

Oroscopo di oggi da Bilancia a Pesci

Bilancia – Giornata ideale per recuperare il tempo perduto. Se non c’è più quell'occasione di prima, dovete andare avanti lo stesso.

Quello che fate adesso vi sarà di grande aiuto in futuro.

Scorpione – Sul lavoro siete sempre agitati e nervosi. Continuate ad aspettare che qualcosa cambi in vostro favore. Inutile aspettare, dovete avere il coraggio di ribellarvi e dare uno scossone alla vostra carriera. In amore, soprattutto se la relazione è appena nata, ci vuole molta attenzione. Impegnatevi di più per non buttare tutto all'aria.

Sagittario – Siete invitati a fare cose giuste ed evitare conflitti e situazioni difficili da gestire.

Molti vorrebbero più libertà e non troppe costrizioni. Di certo le cose non cambiano dall'oggi al domani, prima o poi tutto si sistemerà. Sta a voi cogliere l’occasione.

Capricorno – In questo periodo potete fare i cambiamenti che desiderate. Di solito siete altruisti, vi piace fare dei favori agli altri. Adesso, però, fate lo stretto necessario per evitare guai e dispute. State lavorando molto e per questo siete stanchi e avete problemi di cervicale.

Acquario – Giornate emozionanti. Tutti coloro che hanno conflitti per amore devono stare attenti a non ricadere nella competizione. Se dovete discutere su qualcosa, sarà meglio farlo nel weekend.

Pesci – Difficile ripartire dopo una forte sconfitta. Molti di voi possono contare su una famiglia, invece, chi non ha nessuno vive momenti di disagio. Per molti, questa sarà una giornata importante per dei chiarimenti, per altri, invece, sembrano difficili da gestire dal punto di vista psicologico.