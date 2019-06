Continua il transito di una Luna in Bilancia che regala emozioni nuove anche all'Acquario, ai Gemelli, Sagittario e Leone. Le previsioni astrali di giovedì sono ricche di opportunità, tutte da cogliere al volo nell'Oroscopo dell'amore per i single seguente.

Le previsioni astrali segno per segno

Ariete: il fascino non vi manca di certo con Venere in congiunzione a Sole nel cielo astrologico dei Gemelli. Ma avvertirete una certa chiusura all'amore, forse per via di un'opposizione lunare che vi rende molto tesi nei confronti delle nuove opportunità sentimentali.

Pubblicità

Pubblicità

Toro: alcuni problemi che coinvolgono i vostri parenti si fanno sentire e vi chiudono in un silenzio che non vi appartiene. Forse avete bisogno di metabolizzare queste situazioni che creano tensione e non vi fanno aprire come dovreste alle opportunità amorose.

Gemelli: la vostra personalità solare e dirompente non passerà di certo inosservata e sarete i leader in un gruppo di amici, poiché molto apprezzati per il vostro senso dell'umorismo e la vostra socievolezza.

L'oroscopo dell'amore per i single, 13 giugno.

L'amore vi sorride con Venere nel segno e anche una Luna in Bilancia facilita l'avviamento di nuovi amori.

Cancro: una chiusura ai rapporti sociali vi viene prodotta da una Luna in quadratura che incrocia i suoi influssi emotivi con Mercurio. Forse questa situazione di "riassettamento psicologico" vi sarà utile prima di aprirvi a storie d'amore vere.

Leone: più permissivi nei confronti degli altri e meno severi nei confronti dell'amore, sarete socievoli e molto propensi a stringere nuovi rapporti amorosi.

Pubblicità

Venere benedice le nuove storie sentimentali e vi sostiene insieme a una Luna in Bilancia che promette storie durature.

Vergine: siete troppo superficiali nei confronti dell'amore e una quadratura venusiana si fa sentire, smorzando le sensazioni e introducendo una nota opportunistica che non giova all'amore. Saturno e Plutone in trigono dal Capricorno cercano di rendere i vostri istinti amorosi più razionali.

Astri e oroscopo dell'amore dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: puntate tutto su una Venere benefica per l'amore, che spinge il sentimento alle stelle.

La Luna nel segno vi rende emotivi e molto eleganti, promettendovi storie amorose più stabili e concrete. Dovete solo darvi all'azione e vincere un senso di pigrizia conferitovi da Marte in quadratura.

Scorpione: la Luna dal domicilio adiacente al vostro vi porta fortuna e mitiga i vostri istinti amorosi, rendendo il sentimento più profondo e armonico. Sotto l'influsso di questa Luna potente, alcuni di voi potrebbero convolare a nozze.

Sagittario: uscite spesso e non temete, Luna e Giove sono dalla vostra e facilitano gli incontri amorosi.

Pubblicità

Potreste trovare l'amore in una festa o partecipando a un concerto, sono previsti incontri che avvengono in maniera imprevedibile e veloce. Attenzione a non rispondere con un atteggiamento troppo impulsivo.

Capricorno: una sorta di insensibilità sprigionata da una quadratura Luna-Saturno vi destabilizza e vi blocca di fronte alle nuove storie non ancora sbocciate. Ma non chiudetevi in una solitudine negativa per le sensazioni amorose, piuttosto cercate di individuare la causa di tale comportamento.

Pubblicità

Acquario: sono previste belle novità per voi amici dell'Acquario. La Luna vi bacia con i suoi influssi argentei e anche Giove fortunato è dalla vostra, quindi non avrete nulla da temere, l'amore vi sorride e le occasioni favorevoli di certo non mancheranno.

Pesci: alcune avances da parte di una persona dalla quale non vi aspettavate tutto questo interessamento, vi giungono improvvise cogliendovi alla sprovvista. Preparatevi quindi e valutate le persone che vi corteggiano con maggiore chiarezza, svolgendo un'approfondita analisi altrimenti rischierete di rimanere delusi.