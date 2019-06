Quella di domani si rivelerà una giornata sottotono per i nati sotto il segno del Cancro, per cui gestire interpersonali non sarà cosa semplice e potrebbero nascere contrasti ed incomprensioni. Al contrario si rivelerà una giornata estremamente vantaggiosa per il Sagittario e lo Scorpione, che godranno di una forte energia e vitalità.

Oroscopo di mercoledì 12 giugno, segno per segno

Ariete: continuano le agitazioni anche durante questa terza giornata della settimana per i nati sotto il segno, il lavoro ha preso un ritmo frenetico e assorbe completamente le vostre energie.

Non è da escludere la possibilità di riscontrare degli ostacoli, nei rapporti con i colleghi o i superiori potrebbero nascere delle incomprensioni, siate cauti. Serenità in amore.

Toro: è una settimana molto produttiva per il segno, vi sentite nel pieno delle energie e la voglia di fare prevale sul resto. Saranno delle giornate di cambiamento, questo riguarda tanto l’ambito lavorativo quanto quello sentimentale. Non mancherà la voglia di piacersi e dedicarsi dei momenti tutti per se, qualcuno potrebbe decidere di iniziare un percorso alimentare, delle cure specifiche o di cambiare look.

Previsioni astrologiche del 12 giugno

Gemelli: quella di mercoledì 12 giugno sarà una giornata positiva per il segno, ideale per coloro i quali desiderano risolvere delle incomprensioni nati nei giorni precedenti in ambito lavorativo. Venere continua a sorridervi, è un momento interessante per le relazioni, il dialogo e l’armonia con il partner è più forte che mai. Anche i nuovi incontri sono favoriti dagli astri.

Cancro: sarà una giornata non priva di tensioni e nervosismo soprattutto in ambito lavorativo.

Gestire i rapporti con gli altri non sarà semplice e lo stress accumulato potrebbe rendervi aggressivi anche in amore. Cercate di lasciare gli stress lavorativi fuori dalla porta di casa, per non creare dei contrasti anche nel rapporto con il partner ed in famiglia. Il fine settimana sarà un momento migliore per i sentimenti e anche i single potrebbero fare degli incontri intriganti.

Leone: è il momento giusto per iniziare dei cambiamenti soprattutto per quanto riguarda l’amore.

Chi vuole dare una svolta alla propria vita sentimentale, troverà nelle stelle un ottimo alleato durante queste giornate. Il consiglio è di dimostrare amore ed attenzioni alla persona amata, ma questo non significa fare promesse che non potete mantenere. Momento vantaggioso per gli affari, anche se il lavoro suscita qualche nervosismo.

Vergine: sarà una giornata neutra per il segno, un momento di attesa in cui sarà meglio non esporsi troppo ed evitare litigi e polemiche nei rapporti con gli altri.

Soprattutto in amore potrebbe presentarsi come un momento sottotono, qualcuno potrebbe sentirsi oppresso dal partner e desiderare maggiori spazi. Lo posizione di Venere creerà dei contrasti in amore durante tutto il mese di giugno, ma con l’inizio del nuovo mese la situazione migliorerà.

Bilancia: durante la giornata di mercoledì 12 giugno, Marte e Mercurio si scontreranno con la Luna nel segno, questo creerà non pochi momenti di agitazione e nervosismo.

Qualcuno potrebbe dimenticarsi di un evento importante, smarrire un documento o una pratica. Ci saranno dei contrasti anche per quanto riguarda i rapporti interpersonali, siate cauti in amore potreste dire qualcosa che non pensate.

Scorpione: giornata di forza e vitalità per il segno, vi sentirete ottimisti e riuscirete a superare con successo gli ostacoli che la vita quotidiana vi pone davanti. Sarà un momento favorevole sia in amore che in ambito lavorativo, cercate di sfruttarlo nel migliore dei modi. Incontri favorevoli per i single alla ricerca dell’anima gemella.

Sagittario: giornata estremamente positiva per il segno, grazie agli influssi di Giove che vi renderanno energici e vi doneranno una grande forza. Sarà un momento vantaggioso sia per quanto riguarda le questioni lavorative e gli affari, sia per l’amore. All’interno dei rapporti di coppia l'atmosfera si ammorbidisce e la passione si riaccende. Anche i single potrebbero fare degli incontri interessanti, questa volta ad avere un grande effetto su di voi potrebbe essere l’intelligenza e il modo di esporsi di una persona piuttosto che il suo aspetto fisico.

Capricorno: continuano le tensioni per il segno anche durante la giornata di mercoledì. Maggiormente difficile potrebbe essere per il Capricorno in queste giornate gestire i rapporti interpersonali. Come precedentemente annunciato è un momento di stallo per il segno, che dovrà riguardare alcune nei suoi rapporti e decidere se mandarli avanti oppure mettervi un punto.

Acquario: finalmente un momento di recupero per il segno, durante la giornata di mercoledì potrete risolvere alcune questioni createsi durante le giornate precedenti. Sarà un momento di maggior positività non solo per quanto riguarda l’aspetto lavorativo e finanziario ma anche per quanto riguarda i sentimenti. Alcuni di vostri atteggiamenti sono cambiati o stanno per cambiare e questo vi porterà verso la serenità.

Pesci: giornata di recupero per il segno, soprattutto per quanto riguarda il fisico. Vi sentirete nel pieno delle energie e la voglia di fare prevarrà. Sarà un buon momento per gli affari, qualcuno potrebbe concludere una vendita redditizia. L’atmosfera in amore resta un po’ agitata, meglio attendere le giornate di giovedì e venerdì per cercare un confronto con il partner. Weekend di serenità è positivo per i sentimenti e anche per i nuovi incontri.