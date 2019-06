Parte una nuova giornata per tutti e dodici i segni zodiacali, quella che anticipa un nuovo fine settimana. Siamo giunti al 14 giugno 2019 e sono in arrivo le previsioni e l'Oroscopo dell'amore, del lavoro e della salute dei segni. Nel dettaglio vediamo quali novità porteranno stelle e pianeti ai segni e verso quali cambiamenti si andrà incontro. In vista di un nuovo fine settimana non mancheranno le novità, con alcuni segni che recupereranno dopo un momento difficile ed altri invece che subiranno un possibile calo.

Pubblicità

Pubblicità

Ariete: in questa giornata avremo la Luna dissonante che non porterà a nulla di buono a livello finanziario, per questo motivo il consiglio è quello di spendere di meno e di cercare di non agire frettolosamente.

Toro: per i nati sotto questo segno zodiacale c'è la possibilità di innervosirsi anche per motivi banali. Meglio stare attenti alle polemiche oggi.

Gemelli: in questo momento l'amore sta vivendo una fase critica. Qualcosa è da chiarire e bisogna fare un piccolo passo in avanti per cercare soluzioni.

Oroscopo 14 giugno 2019: previsioni

Cancro: i sentimenti e le passioni sono in primo piano adesso e qualcosa può nascere nel corso di queste ore. A livello lavorativo interessante questo momento.

Leone: a livello amoroso c'è qualcosa che non funziona. Forse una persona non è più come la immaginavate o potrebbe essere sempre contro di voi. Per questi motivi siete anche agitati.

Vergine: in questo periodo alcune inquietudini nascono per motivi diversi, i viaggi però sono favoriti. Nel lavoro positivi gli incontri della giornata.

Pubblicità

Previsioni e oroscopo 14 giugno: la giornata dei segni

Bilancia: potreste ricevere una buona notizia in questo momento. Dovrete proporvi di più e se c'è qualcosa di nuovo da fare non aspettate troppo, ma agite subito.

Scorpione: giornata positiva quella che vivrete, ci sarà una grande passionalità. Avete una buona indicazione o qualche intuizione in più, sfruttatela al meglio per ottenere di più.

Sagittario: alcune questioni sono da risolvere con prudenza, soprattutto in amore dove le cose non sono come prima.

Ci sono maggiori discussioni ultimamente, dovete essere più chiari con la persona amata.

Capricorno: può esserci una situazione conflittuale, state cercando una nuova occasione per farvi valere e mettervi in mostra.

Acquario: in questo momento ci sono maggiori impegni e spese per la casa, avete voglia di fare qualcosa di nuovo, addirittura cambiando vita, ma al momento non sarà facile, non demordete.

Pesci: recupererete energia e buon umore oggi.

Pubblicità

La vostra forza è migliore nel corso di questa particolare giornata di giugno, cogliete ogni occasione che arriverà.