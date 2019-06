Nella giornata di mercoledì 19 giugno Ariete uscirà da quella confusione dei giorni precedenti, mentre Pesci sarà pieno di energie. Sarà una giornata molto sentimentale per i segni zodiacali del Cancro e Gemelli, e molto positiva per Acquario e Capricorno. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 19 giugno.

Previsioni oroscopo 19 giugno segno per segno

Ariete: lavoro in ripresa. Finalmente avrete ripreso la bussola e darete il meglio di voi stessi sul posto di lavoro, con delle idee innovative che incrementeranno i vostri guadagni.

Pubblicità

Pubblicità

Voto - 7,5

Toro: sarete particolarmente stanchi durante questo mercoledì. Fortunatamente il partner saprà come farvi riacquistare le energie che avete perso nelle giornate precedenti. Voto - 7

Gemelli: cercherete di dedicarvi ad alcuni aspetti della vostra vita che avete trascurato da un po' di tempo. Prendetevi un po' di tempo per voi stressi per tornare come prima. Voto - 6,5

Cancro: dopo alcune divergenze con il partner, finalmente ecco che avete deciso di concedervi una piccola tregua.

Previsioni oroscopo mercoledì 19 giugno.

Sfruttate questo momento per ripristinare l'affiatamento di coppia. Voto - 6,5

Leone: dedicherete la vostra giornata interamente al partner per ripristinare l'affiatamento di coppia. La serata si preannuncia ricca di passione. Voto - 7,5

Vergine: avete in mente di fare un investimento e non sapete se andrà a finire bene. Cercate di valutare attentamente la situazione prima di spendere una somma ingente di denaro. Voto - 6,5

Bilancia: passerete la giornata in compagnia dei vostri amici per fare un po' di shopping, mentre verso sera la vostra attenzione si sposterà soprattutto sul vostro partner.

Pubblicità

Voto - 7,5

Scorpione: la vostra voglia di lavorare farà in modo che portiate a termine molto velocemente i vostri progetti lavorativi riuscendo a incrementare di molto i vostri guadagni. Voto - 8

Sagittario: avrete delle idee parecchio innovative sul posto di lavoro che attireranno l'attenzione da parte di alcune persone importanti, con un'inaspettata sorpresa. Voto - 8

Capricorno: giornata all'insegna dell'amore per i nativi del segno, grazie a un ottimo affiatamento di coppia che vi permetterà di passare una serata davvero indimenticabile.

Voto - 8

Acquario: sarete particolarmente soddisfatti del vostro lavoro durante questo mercoledì, guadagnandovi la stima da parte dei colleghi, ma anche qualche invidia. Voto - 7,5

Pesci: una nuova conoscenza vi farà rivalutare i vantaggi della buona compagnia. Potrebbe essere una buona occasione per poter avviare una nuova relazione con una persona molto interessante. Voto - 8