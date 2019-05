Manca poco all'arrivo del mese di giugno 2019. Scopriamo le previsioni astrologiche che riguardano tutti i nati sotto il segno del Leone. Di seguito le stelle con l'oroscopo sul lavoro, amore e salute, ma anche consigli per affrontare nel modo migliore il primo mese della stagione estiva. Quello di maggio per il Leone è stato un mese interessante, è stato possibile mantenere sotto controllo alcune situazioni che altrimenti avrebbero creato disagi e stress.

Pubblicità

Pubblicità

Con il Sole dalla vostra parte, avete vissuto momenti favorevoli sia nel lavoro che in campo sentimentale. Nel lavoro, avete potuto rinnovare delle collaborazioni e, nonostante momenti di stanchezza, avete portato avanti le vostre esperienze ottenendo grandi risultati. In campo sentimentale, grazie anche a Mercurio e Venere favorevoli, avete vissuto dei bei momenti con il partner ed è stato possibile superare alcune problematiche, dei piccoli disagi che sono nati nella parte conclusiva del periodo.

Oroscopo Leone, giugno: migliora il lato economico, soluzioni in amore

Nel mese di giugno le difficoltà arrivate con la conclusione di maggio, verranno superate. Avrete dei buoni momenti in amore, non mancherà l'energia soprattutto a partire dall'inizio della seconda settimana. Nel lavoro sarà possibile rinnovare contratti e con Giove favorevole saranno favoriti anche gli studenti. In campo salutare la situazione sarà favorevole, vi sentite rigenerati e non ci saranno problemi di alcun tipo a livello psicofisico. Leggiamo le previsioni dettagliate che riguardano il campo sentimentale e professionale per i nati Leone.

Pubblicità

Oroscopo giugno 2019: lavoro e amore per il Leone

Come anticipato, in campo sentimentale vivrete un recupero rispetto all'ultimo periodo di maggio. Chi ha iniziato una storia da poco tempo potrà continuare senza troppe distrazioni o problematiche. Chi ha vissuto una crisi e ancora non ha trovato una soluzione potrà provare a riavvicinarsi per cercare un nuovo dialogo. I single potranno fare degli incontri importanti a partire dalla terza settimana del periodo.

La situazione positiva proseguirà anche nel mese di luglio, quando i sentimenti saranno protagonisti ed il cielo sarà interessante anche per quel che riguarda i progetti importanti, come ad esempio una convivenza.

In campo professionale, alcuni blocchi verranno superati e la situazione sarà più tranquilla per poter portare avanti i vostri progetti. Ci sarà un miglioramento a livello economico e potrete quindi godere di una situazione favorevole per ripristinare un nuovo equilibrio finanziario.

Pubblicità

Credete in voi stessi, non sottovalutate le vostre idee e proponetele se lo ritenete giusto. Con Marte che inizierà un buon transito nel mese di luglio, gli accordi che non sono stati conclusi nel a giugno, vedranno un buon esito.