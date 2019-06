L'Oroscopo dell'amore per i single diventa complice di ciascun segno zodiacale, facilitando le conquiste amorose. Di seguito le previsioni astrali di venerdì.

Astri e oroscopo dell'amore di venerdì

Ariete: una Venere illuminata da un Sole caldo e ammaliante, è in posizione di sestile e vi promette amore ma Mercurio birichino vi mette i bastoni tra le ruote, rendendo la comunicazione un po' difficile e distorcendo le vostre parole. Attenzione quindi a quello che pronunciate.

Toro: Saturno e Urano in trigono vi garantiscono buone opportunità amorose, ma una Luna in opposizione vi rende fin troppo magnetici e sensuali, tanto che potreste assumere un atteggiamento eccessivamente ammaliante.

Gemelli: Venere nel segno vi spinge ad uscire e a ricercare il divertimento, ma non sarete frivoli in amore, anzi ricercherete un partner che abbia in comune i vostri stessi interessi e vi stimoli anche in maniera produttiva. La vicinanza di Mercurio vi promette novità e smorza un Giove in opposizione.

Cancro: approfondite i vostri sentimenti in modo serio, per poi mettere in pratica una strategia giusta. In effetti avete ben chiaro davanti agli occhi i progetti e le speranze, ma un Saturno in opposizione vi limita, confondendovi e mischiando il sogno con la realtà.

Leone: attenzione a non lasciarvi prendere da un impulso fuori dagli schemi inscenato da Urano e Luna in quadratura. Siete alla ricerca di emozioni mozzafiato e potreste approcciarvi all'amore in modo troppo impulsivo, quindi rimandate a transiti migliori le scelte amorose che per voi contano.

Vergine: Urano dal cielo astrologico del Toro avvia un cambiamento positivo nella vostra vita amorosa, rendendovi più dinamici e aperti al nuovo, in collaborazione con Saturno. Il lavoro sarà lungo ma il risultato sarà eccezionale.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: odiate la sensazione di essere ingabbiati e scapperete da questa costrizione uscendo e approfondendo le amicizie vecchie e quelle nuove. Vi aprirete a un flirt leggero e stimolante, la fortuna vi sorride grazie a Giove in posizione di sestile.

Scorpione: tutto vicino a voi diventa magico con una Luna nel segno, misteriosa e intrigante. Potrete sfruttare al meglio la vostra empatia, acquisendo quasi un potere extra-sensoriale che vi farà prevenire gli eventi in modo molto particolare.

Sagittario: il vostro successo amoroso è garantito da Giove, il signore della fortuna che incrocia le sue energie magiche con una Luna posizionata nel domicilio adiacente al vostro. Smussando le sensazioni troppo emotive dell'astro d'argento, placa anche le vostre paure rendendovi più intraprendenti e sicuri di voi stessi.

Capricorno: una trasformazione radicale sta prendendo forma nel vostro cuore e anche i sentimenti diventano meno impetuosi e più profondi. La Luna è in sestile rispetto al vostro cielo smorza l'inquietudine di una Venere in posizione non del tutto favorevole. Focalizzate l'energia giusta per attuare una rinascita amorosa.

Acquario: combattuti se passare all'azione in ambito amoroso o approfondire bene le vostre sensazioni, sarete molto indecisi nei confronti delle storie sentimentali che si presentano a voi in modo improvviso.

Confusi come siete non riuscirete a capire adesso il partner, quindi rimandate le scelte decisive.

Pesci: con Nettuno e Venere in quadratura non è il caso di gettarsi a capofitto nelle nuove avventure amorose. Siete confusi e molto capricciosi nei confronti dell'amore, manifestando spesso una voglia di inseguire la vostra libertà.