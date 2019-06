Siamo giunti a metà del mese di giugno 2019. Mentre inizia un nuovo fine settimana per tutti e dodici i segni zodiacali leggiamo le previsioni e l'oroscopo del giorno 15 giugno 2019. Nel dettaglio i cambiamenti e le novità che arriveranno in questa giornata con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti.

Ariete: in questa giornata occorre stare attenti nel lavoro per chi ha iniziato una nuova attività da poco. In questo momento vivete delle difficoltà, ma presto riuscirete ad adattarvi.

In amore c'è un bel recupero.

Toro: momento migliore nel pomeriggio rispetto alla mattina in amore, anche se qualcuno avrà da ridire contro di voi. Cercate di mantenere un atteggiamento sereno.

Gemelli: questa situazione aiuta tutti coloro che hanno collaborazioni con altre città. Alcuni però dovranno risolvere un contenzioso legale.

Cancro: in questa giornata avrete la possibilità di farvi notare, insistete se c'è qualcosa che non va e che necessita di una soluzione.

Oroscopo 15 giugno: la giornata

Nel complesso la mattinata sarà migliore del pomeriggio.

Leone: in amore ci sarà qualcosa che non va come vorreste, non c'è molta convinzione. Il problema potrebbe derivare dal lavoro, c'è troppo da fare ultimamente.

Vergine: in questa giornata l'aria potrebbe scaldarsi e potrebbero tornare le polemiche di inizio anno. Un viaggio può essere promettente per riconquistare un rapporto.

Previsioni 15 giugno 2019:la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: i nati sotto questo segno in questo momento hanno troppe cose da fare e troppe responsabilità.

Per le storie che nascono adesso c'è un futuro migliore, ma evitate di mandare all'aria tutto a causa dei vostri impegni.

Scorpione: con Venere che non è più opposta come agli inizi di maggio si può ricucire uno strappo in amore che andava avanti ormai da troppo tempo.

Sagittario: i nati sotto questo segno zodiacale che vogliono parlare di qualcosa di importante devono farlo a oggi, anche se dovrete far fronte a un impegno o programmare qualcosa per i prossimi giorni.

Non è il caso di rimandare troppo.

Capricorno: con questa situazione è meglio fare solo le cose in cui credete. Avete speso soldi ultimamente per problemi legati anche alla casa e dovete recuperare.

Acquario: difficoltà e chiusure inaspettate nel lavoro, soprattutto la prima parte della giornata. Andrà meglio nel pomeriggio, quando le stelle saranno migliori rispetto alla mattina.

Pesci: in questo momento non tutto è facile per i nati sotto questo segno zodiacale, ci sono alcune incomprensioni da chiarire.

Se è il caso anche una separazione però potrà essere liberatoria. La giornata sarà nel complesso un po' stancante.