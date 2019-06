La Luna dal cielo astrologico dello Scorpione, nell'Oroscopo di sabato attua un lavoro di pulizia, che tocca le sfere più sensibili di ciascun segno zodiacale. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo di sabato

Ariete: Venere vi spinge a seguire i vostri istinti e a fare una scelta che segua il vostro desiderio di indipendenza, seppur parziale. Non vi scoraggiate e non abbiate paura di questi cambiamenti positivi: dovrete uscire fuori da limiti troppo ristretti che vi siete imposti.

Pubblicità

Pubblicità

Toro: Urano nel vostro cielo è costretto a fare i conti con le emozioni lunari, divenendo più sensibile rispetto alle sensazioni amorose. Ciò non significa che attua un cambiamento di routine nella vostra vita, come è solito fare, ma smorza la stravaganza producendo una certa inerzia.

Gemelli: la vostra vita amorosa è molto variegata con Venere e Sole nel segno. Non resterete di certo con le mani in mano e gli incontri amorosi saranno intensi, anche se molto garbati.

L'oroscopo di domani 15 giugno.

Tuttavia il confronto dell'astro venusiano con Saturno dirimpettaio scatena un meccanismo interiore nei confronti dell'amore, un dubbio che vi spinge al cambiamento.

Cancro: Mercurio incrocia le sue energie con i nodi lunari e vi porta ad essere meno loquaci verbalmente e più aperti a scrivere. Quindi opterete per comunicazioni approfondite, servendovi dei messaggi per esprimere le vostre sensazioni, il tutto sarà svolto con energia e un pizzico di aggressività.

Pubblicità

Leone: un bagaglio di convinzioni vi limitano nel modo di agire, legandovi in maniera eccessiva ad alcune situazioni che provocano un'inconciliabilità interiore nei confronti dei vostri desideri. Che ne dite di osare, rivoluzionando tutto?

Vergine: sentite che un cambiamento sta prendendo forma nella vostra vita, scardinando dei punti fermi che per voi erano indispensabili fino ad ora, ma che cristallizzavano i sogni e le aspettative. Non abbiate paura di evolvere, è un cambiamento di prospettive che spazzerà via le vostre insicurezze.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: siete molto attenti a non ferire i sentimenti degli altri, ma questo atteggiamento premuroso vi rende insicuri nei confronti di voi stessi. Andate avanti per la vostra strada e non scoraggiatevi se qualcosa non va per il verso giusto, voi Bilancia saprete sempre come ritrovare l'armonia.

Scorpione: una Luna misteriosa e purificatrice attraversa le correnti impetuose del vostro segno e cerca di consolidare in voi il valore intrinseco dell'essere.

Pubblicità

Sagittario: non siate troppo ottimisti nei confronti dell'amore e della vita in generale, potreste subire delle delusioni scatenate da una vostra eccessiva ingenuità. La vostra spontaneità potrebbe essere intesa dagli altri come un modo per trarne vantaggio, ma per una volta mettetevi voi al primo posto della lista dei desideri.

Capricorno: Saturno tende a farvi proiettare delle responsabilità che vi appartengono, voi come reagirete? Cercherete di affrontarle con coraggio, senza cadere vittima delle vostre insicurezze.

Pubblicità

Urano risponde per voi garantendovi eventi imprevedibili e rivoluzionari.

Acquario: cosa vi aspettate dalla vita? Va bene approfondire le amicizie ma i vostri desideri rappresentano una realtà ben diversa. Riprendete in mano i vostri valori e illuminate quell'emotività che è rimasta per troppo tempo nel buio. Una Luna rigeneratrice dal domicilio dello Scorpione vi aiuterà a fare luce sulle vostre sensazioni.

Pesci: forse per amore vi siete imbattuti in un territorio cupo e misterioso, smarrendo così la percezione dei valori veri della vostra vita. Questo fidarvi solo delle apparenze provocherà tanta delusione, ma vi sarà utile per non superare più il valico dell'autodistruzione.